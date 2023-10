Nghi can liên quan mua bán ma túy ở Gia Lai bị bắt tại biên giới Long An Nghi can liên quan mua bán ma túy ở Gia Lai bị bắt tại biên giới Long An

Nghi can Hoàng Trọng Vinh (27 tuổi, ngụ xã Biển Hồ, TP. Pleiku, Gia Lai) bị khởi tố trong vụ án "Mua bán trái phép chất ma túy" dự định trốn qua Campuchia vừa bị Biên phòng Long An bắt giữ.