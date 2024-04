Nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Bộ GTVT chỉ đạo "nóng", bố trí trạm dừng nghỉ tạm trên cao tốc

Nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Yêu cầu bố trí trạm dừng nghỉ tạm trên cao tốc

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, tạo thuận lợi cho nhân dân đi lại trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cao điểm du lịch hè năm 2024, Bộ GTVT vừa yêu cầu các đơn vị trực thuộc triển khai các biện đảm bảo an toàn giao thông.

Theo đó, Bộ GTVT chỉ đạo các cơ quan, đơn vị căn cứ vào chức năng tăng cường các giải pháp phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Bộ GTVT yêu cầu đảm bảo an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5. Ảnh: TA

Bộ GTVT giao Cục Đường cao tốc Việt Nam chủ trì, phối hợp với các Ban Quản lý dự án để rà soát từng vị trí cụ thể, bố trí các vị trí dừng nghỉ tạm với khoảng cách phù hợp, bảo đảm thuận tiện và đáp ứng nhu cầu cho người và phương tiện tham gia giao thông trên tuyến.

Các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai kịp thời, thường xuyên kiểm tra công tác phục vụ vận tải, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cao điểm du lịch hè năm 2024.

Cùng với đó, công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận các ý kiến phản ánh của người dân về tình hình trật tự an toàn giao thông; kịp thời chỉ đạo, phối hợp với các cơ quan chức năng để giải quyết, khắc phục các sự cố, tai nạn, vướng mắc xảy ra.

Cục Đường cao tốc Việt Nam phối hợp, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân và người tham gia giao thông tự giác chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, tuân thủ hiệu lệnh và hướng dẫn của lực lượng chức năng; nhường nhịn, giúp đỡ lẫn nhau khi tham gia giao thông; chủ động tham gia giao thông an toàn phòng tránh tai nạn giao thông và thực hiện: "Đã uống rượu, bia - không lái xe"; "Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn"; không phóng nhanh, vượt ẩu; không chở quá số người quy định; đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi mô tô, xe máy, xe đạp điện; phòng tránh tai nạn đường ngang đường sắt và đường thủy nội địa....

Bên cạnh những nội dung nêu trên, Cục Đường bộ Việt Nam hướng dẫn các Ban Quản lý dự án thủ tục cần thiết để đấu nối các vị trí dừng nghỉ tạm với đường cao tốc, bổ sung hệ thống an toàn giao thông để bảo đảm an toàn cho các phương tiện ra, vào các vị trí dừng nghỉ tạm.

Đồng thời, có biện pháp tuyên truyền, hướng dẫn phương tiện biết về các vị trí trạm dừng nghỉ, cây xăng trên các tuyến kết nối với đường cao tốc để sử dụng trong thời gian trước mắt.

Các Ban Quản lý dự án thực hiện nghiêm việc đấu nối các vị trí dừng nghỉ tạm với đường cao tốc theo đúng quy định, bổ sung hệ thống an toàn giao thông để bảo đảm tuyệt đối an toàn cho các phương tiện ra, vào các vị trí dừng nghỉ tạm.

Ngoài ra, rà soát các vị trí trạm dừng nghỉ, cây xăng trên các tuyến kết nối với đường cao tốc để có biện pháp tuyên truyền, hướng dẫn phương tiện, người tham gia giao thông biết để sử dụng.

Triển khai, tổ chức vị trí trạm dừng nghỉ đã được bàn giao mặt bằng một phần hoặc vị trí mặt bằng thuận lợi trên dọc tuyến để tận dụng bố trí ngay bãi dừng đỗ xe và công trình vệ sinh tạm, hoàn thành trước ngày 27/4/2024.

Các đơn vị quản lý, vận hành tuyến cao tốc thực hiện tiếp nhận để quản lý, vận hành các vị trí dừng nghỉ tạm bảo đảm an toàn giao thông, mỹ quan và vệ sinh môi trường.