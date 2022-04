Đi tàu du khách không chỉ được nhìn ngắm phong cảnh và chụp hình lưu niệm thung lũng Mường Hoa, mà còn được ngắm trọn vẹn cả thị xã Sa Pa phía dưới. Ảnh: Đức An.

Theo đó, tính đến hết ngày 1/4, là ngày cuối nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương. Thời tiết tại thị xã Sa Pa rất đẹp, nắng, dịu mát, các khu, điểm tham quan du lịch vẫn nườm nượp người dân và du khách đổ về.

Chỉ trong 3 ngày nghỉ lễ (10/3) thị xã Sa Pa đón 38.000 lượt khách du lịch, nâng tổng lượng khách du lịch từ đầu năm 2022 đến nay đạt 331.385 lượt du khách.

Nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, Sa Pa điểm đến lý tưởng, hấp dẫn mùa du lịch hè của du khách. Ảnh: Thùy Chi.

Trao đổi với phóng viên, bà Hoàng Thị Vượng, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thị xã Sa Pa, cho biết: Dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay diễn ra vào các ngày cuối tuần, cũng là lần đầu tiên du lịch Sa Pa nói riêng và du lịch cả nước nói chung mở cửa hoạt động du lịch trở lại sau khi chịu tác động của dịch Covid-19. Do vậy, lượng khách du lịch trong nước và quốc tế đến tham quan, trải nghiệm trên địa bàn rất đông.

Trong 3 ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3) thị xã Sa Pa đón đạt 38.000 lượt khách du lịch trong nước và quốc tế đến tham quan, trải nghiệm. Ảnh: Thùy Chi.

Nhiều khu, điểm du lịch thị xã đã thu hút lượng khách lớn, như: Ga tàu điện, cột cờ, tượng phật, đỉnh Fansipan, khu cáp treo Fansipan, bản Cát Cát. Bên cạnh đó, các điểm check in cũng thu hút đông du khách tham quan bao gồm điểm check in Vườn Vô cực, vườn dâu tại xã Tả Phìn, điểm check in Best View, Swing…

Chị Đỗ Thị Vân, một du khách đến từ tỉnh Phú Thọ, nói: Lâu lắm rồi kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát, tôi mới có cơ hội để đi tham quan du lịch. Tôi chọn Sa Pa, bởi khí hậu ở đây khá mát mẻ, nhiều cảnh thiên nhiên đẹp thơ mộng, nhất là được khám phá những bản làng hoang sơ, những bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc nơi đây.

Lượng xe đưa du khách đến tham quan, trải nghiệm tại các khu du lịch của thị xã Sa Pa khá đông trong những nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương. Ảnh: Mùa Xuân.



Còn anh Nguyễn Văn Lợi, đến từ tỉnh Thái Bình thì bảo: Tôi chọn Sa Pa là điểm đến nghỉ dưỡng bởi sức hấp dẫn cảnh thiên nhiên hùng vĩ, được xả hơi hòa cùng với vẻ đẹp của núi rừng, những con suối chảy róc rách, khám những công trình kiến trúc Pháp cổ độc đáo ở Sa Pa…

Các khu nghỉ dưỡng, khách sạn công suất đặt phòng đạt trên 90%, điều đó cho thấy du lịch Sa Pa đang dần được phục hồi sau 2 năm chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19.

Du khách trải nghiệm đi thuyền tại bể bơi vô cực thị xã Sa Pa trong nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương. Ảnh: Đức An.



Bà Phạm Thị Lý, chủ cơ sở lưu trú phường Phan Si Păng, chia sẻ: Trước đây khi du lịch chưa mở cửa trở lại, Covid-19 diễn biến phức tạp, nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương khách đặt phòng nghỉ xong lại hủy. Năm nay, lượng khách đến đây rất đông tăng gấp nhiều lần so với các dịp nghỉ lễ năm 2021, đến chiều ngày 9/4/2022, khách đặt đã hết phòng.

Du khách chụp ảnh lưu niệm tại Moana, thị xã Sa Pa nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương. Ảnh: Đức An.



Để tổ chức các hoạt động đón, phục vụ khách du lịch trong tình hình mới, thị xã Sa Pa đã xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai các hoạt động tuyên truyền, quảng bá; đảm bảo các điều kiện đón khách du lịch; mở các lớp đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho lực lượng lao động trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn.

Thị xã Sa Pa được đánh giá đang có tốc độ phục hồi khách du lịch khá nhanh, đây là một tín hiệu vui đối với du lịch Sa Pa, đặc biệt doanh thu trong những nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương. Ảnh: Đức An.



Thời gian tới, thị xã Sa Pa tiếp tục tổ chức hiệu quả Lễ hội 5 mùa năm 2022, đây là các hoạt động diễn ra thường niên trên địa bàn nhằm khai thác, bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc tại địa phương và giá trị di tích trên địa bàn thị xã Sa Pa tới du khách trong nước và quốc tế.