Nghi liên quan đến vụ giả công an, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thanh niên 9X bị công an truy tìm

Ngày 4/1, Phòng tham mưu, Công an TP.HCM cho biết, Cơ quan CSĐT - Công an TP.HCM đang xác minh tin tố giác của anh Nguyễn Công T. (49 tuổi, ngụ quận Bình Tân) bị các đối tượng chưa rõ lai lịch, mạo danh công an, lừa đảo chiếm đoạt số tiền 800 triệu đồng. Sự việc được phát hiện ngày 18/9/2020.



Ảnh minh họa.

Qua xác minh, Công an xác định số tiền bị chiếm đoạt được chuyển vào tài khoản 000 210 0011 475002 - Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB). Chủ tài khoản tên là V.K.T (22 tuổi, cư ngụ 18/22 khu phố 7, thị trấn Nhà Bè, huyện Nhà Bè, TP.HCM, số căn cước công dân: 079 098 008 354).