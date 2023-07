Nghi Lộc (Nghệ An): Người dân căng lều ngăn xe vào cảng Vissai vì nhiều kiến nghị chưa được giải quyết

Như Dân Việt đã thông tin trước đó, vào cuối tháng 6/2023, người dân xã Nghi Thiết chặn xe tải vào cảng Vissai vì lo ngại ô nhiễm môi trường khi Công ty Cổ phần Xi măng Sông Lam xây dựng, lắp đặt máy móc, dây chuyền sàng tuyển, phối trộn than đá tại khu vực cảng tiếp giáp với xóm Hải Thịnh. Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam tỉnh Nghệ An sau đó yêu cầu doanh nghiệp này phải tháo dỡ dây chuyền sàng tuyển, phối trộn than đá ở khu vực nói trên.