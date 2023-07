Chiều ngày 14/7, trao đổi với phóng viên Dân Việt, lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đã có thông tin về xe khách Dũng Hoa chạy ngược chiều trên quốc lộ 1A.

Hình ảnh chiếc xe khách Dũng Hoa chạy ngược chiều, phóng như bay trên quốc lộ 1A gây nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông. Ảnh: Ngọc Thọ

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An cũng đã liên hệ với chủ xe khách Dũng Hoa. Nhà xe Dũng Hoa cho biết, hiện tại chiếc xe khách cùng tài xế (chưa rõ danh tính) đang ở Hà Nội. Ngay khi những người này quay lại tỉnh Nghệ An sẽ lập tức đến Phòng CSGT (Công an tỉnh Nghệ An) để làm việc.

Cũng theo vị lãnh đạo Phòng cảnh sát giao thông Nghệ An, hành vi điều khiển ô tô đi ngược chiều sẽ bị xử phạt hành chính từ 4 – 6 triệu đồng, tước giấy phép lái xe từ 1 – 3 tháng.

Clip xe khách Dũng Hoa chạy ngược chiều quốc lộ 1A. Clip: Dân Việt

"Nhà báo của Dân Việt đã chuyển video, hình ảnh cho tôi. Hành vi của lái xe khách chạy ngược chiều là vi phạm pháp luật giao thông đường bộ, có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng. Khi lái xe ngược chiều, sẽ gây ra nhiều nguy cơ như: Va chạm với các phương tiện khác đang lưu thông theo chiều đúng quy định; Gây ùn tắc giao thông; Gây mất an toàn cho những người tham gia giao thông khác và tăng nguy cơ gây ra tai nạn giao thông nên cần phải xử lý nghiêm" - vị này nói.

Như Dân Việt đã thông tin trước đó, vào khoảng 16h50' ngày 13/7 tại quốc lộ 1A đoạn qua xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, xe khách giường nằm Dũng Hoa chạy tuyến thành phố Vinh - Hà Nội đang chở khách chiều từ Hà Nội về Vinh đã chạy sang chiều đối diện, phóng băng băng khiến nhiều phương tiện phải vất vả tránh trong đó có xe của các phóng viên báo Dân Việt.