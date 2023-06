Những ngày qua, nhiều người dân tập trung dựng lều tại khu vực con đường chính dẫn vào cảng biển quốc tế Vissai đóng ở xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc, Nghệ An. Người dân ngăn không cho xe tải ra vào cảng. Vì thế, nhiều chiếc xe tải chở xi măng phải nằm dài trên đường.



Lý do người dân tập trung ngăn xe tải chở xi măng vào cảng liên quan đến các vấn đề về tái định cư, lo ngại về ô nhiễm môi trường. Đặc biệt, gần đây khi có thông tin Công ty cổ phần Xi măng Sông Lam sẽ triển khai xây dựng bến bãi chứa than, xây dựng lắp đặt dây chuyền sàng tuyển, phối trộn than đá ở vùng cảng tổng hợp. Vì thế, nhiều hộ dân của xóm Hải Thịnh, xã Nghi Thiết lo sợ khi đi vào hoạt động sẽ gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân.

Đồng thời, người dân tại đây cũng yêu cầu chính quyền địa phương và Công ty cổ phần Xi măng Sông Lam thực hiện những lời hứa về việc xây dựng bến neo đậu tàu thuyền, xây dựng nhà văn hóa…

Nhiều xe tải lớn ra vào cảng quốc tế Vissai. Ảnh: Thịnh Sơn

Nhận được thông tin người dân chặn xe của Công ty cổ phần Xi măng Sông Lam Nghệ An chở vật liệu vào cảng biển quốc tế Vissai, lực lượng cảnh sát trật tự, giao thông Công an huyện Nghi Lộc được tăng cường để đảm bảo ổn định tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông. Chính quyền địa phương cũng nhanh chóng nắm bắt sự việc, vận động, đối thoại với người dân sớm ổn định tình hình.

Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam tổ chức buổi làm việc và đối thoại với nhân dân xóm Hải Thịnh, xã Nghi thiết, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An để giải quyết các kiến nghị của nhân dân trong quá trình xây dựng và hoạt động của dự án Trạm nghiền xi măng và cảng biển Vissai tại xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.



Ngay sau khi nhận được thông tin về sự việc chính quyền địa phương đã nhanh chóng vào cuộc, đối thoại với người dân tại xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An về những vấn đề liên quan. Ảnh: Thịnh Sơn

Ông Lê Tiến Trị - Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam cho biết, về kiến nghị không xây dựng, lắp đặt máy móc, dây chuyền sàng tuyển, phối trộn than đá tại khu vực bến số 4, 5, 6 ở khu vực Mũi Cáo, tiếp giáp với nhân dân xóm Hải Thịnh. Sau khi xem xét, kiểm tra hiện trạng cho thấy, việc xây dựng, lắp đặt máy móc, dây chuyền công nghệ sàng tuyển, phối trộn than đá tại khu vực nêu trên không đảm bảo khoảng cách an toàn về môi trường tới khu dân cư, nguy cơ cao gây ô nhiễm môi trường không khí (bụi) và tiếng ồn làm ảnh hưởng đến đời sống nhân dân vùng phụ cận và không phù hợp với công năng, tính chất của khu vực hậu cần cảng.

Vì vậy, yêu cầu Công ty Cổ phần Xi măng Sông Lam không thực hiện xây dựng, lắp đặt máy móc, dây chuyền sàng tuyển, phối trộn than đá tại khu vực hậu cảng bến số 4, 5, 6. Khẩn trương tháo dỡ máy móc, dây chuyền sàng tuyển, phối trộn than đá khu vực nêu trên. Yêu cầu hoàn thành trước 16 giờ 00' ngày 28/6. Sau thời hạn trên không hoàn thành thì Ban Quản lý khu kinh tế Đông Nam phối hợp UBND huyện Nghi Lộc tổ chức cưỡng chế, tháo dỡ.

Sự việc sau đó đã được giải quyết, các phương tiện lưu thông vào cảng quốc tế Vissai trở lại bình thường. Ảnh: Thịnh Sơn

Về kiến nghị xây dựng nhà văn hóa xóm Hải Thịnh, đề nghị UBND huyện chủ trì, chỉ đạo UBND xã Nghi Thiết, các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương hoàn thành thủ tục đầu tư xây dựng theo quy định bằng nguồn vốn ngân sách huyện, đảm bảo khởi công xây dựng trước ngày 31/10/2023. Đề nghị Công ty Cổ phần Xi măng Sông Lam hỗ trợ trang thiết bị (theo quy định) phục vụ công trình.

Về kiến nghị xây dựng, nâng cấp bến neo đậu thuyền, yêu cầu Công ty cổ phần Xi măng Sông Lam chủ trì, phối hợp UBND huyện Nghi Lộc, UBND xã Nghi Thiết tiến hành khảo sát, xác định quy mô dự án phù hợp với thực tiễn nhu cầu sử dụng đánh bắt hải sản. Lập dự án đầu tư với hình thức xã hội hóa và hoàn thành chấp thuận chủ trương đầu tư trong năm 2023.

Về kiến nghị xây dựng Khu tái định cư, di dời 9 hộ dân ra khỏi vùng ảnh hưởng, đề nghị UBND huyện Nghi Lộc chỉ đạo UBND xã Nghi Thiết và các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và xây dựng khu tái định cư trước ngày 30/11/2023.

Sau khi nhận được thông báo kết quả cuộc họp thì người dân đã đồng tình về nhà. Hiện tại các phương tiện đã ra vào cảng bình thường, tình hình đã ổn định.

Chiều ngày 26/6, trao đổi với nhóm phóng viên Báo Dân Việt, lãnh đạo huyện ủy huyện Nghi Lộc (tỉnh Nghệ An) cho biết tình hình đã ổn định. Cơ quan ban ngành, đoàn thể, hệ thống chính trị, xã hội vào cuộc nắm bắt tâm tư nguyện vọng chính đáng của người dân để tiếp tục kiên trì thuyết phục người dân hiểu, tuân thủ, không thực hiện những hành vi trái pháp luật. Còn những yêu cầu, nguyện vọng chính đáng, hợp lý của người dân, chính quyền huyện luôn lắng nghe.