Nghi phạm bắn đôi nam nữ thương vong ở Thái Nguyên hành nghề cho vay nặng lãi

Liên quan đến vụ nổ súng khiến 2 người thương vong, sáng 27/8, một lãnh đạo Công an TP.Thái Nguyên cho biết, lực lượng công an đã bắt được Nông Văn Tú (SN 1988, trú tổ dân phố Tân Thành 2, phường Đồng Bẩm, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) về hành vi giết người khi hắn đang lẩn trốn tại Bắc Giang.

Nghi phạm Nông Văn Tú.

Tú bị bắt sau chưa đầy 3 giờ nổ súng sát hại chị Trần Thị Trang (SN 1987, trú tổ 19, phường Quán Triều, TP Thái Nguyên) và làm trọng thương anh Nguyễn Tiến Tùng (SN 1988, trú tổ 21, phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên) tại phường Túc Duyên, TP.Thái Nguyên vào tối 26/8.

Lãnh đạo Công an TP.Thái Nguyên cho biết thêm, ngay khi nhận được thông tin vụ nổ súng, các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh, công an thành phố Thái Nguyên đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sỹ với nhiều trinh sát giỏi có nghiệp vụ, dày dặn kinh nghiệm tham gia phá án.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau vài chục phút, Công an đã khoanh vùng và xác định được nghi phạm chính la Tú và cử người lần theo dấu vết khi thanh niên này đang trên đường bỏ trốn từ Thái Nguyên về Bắc Giang.

Hiện trường vụ án mạng kinh hoàng.

"Tú bị bắt ngay trong đêm khi vẫn cầm khẩu súng gây án. Xác định đây là đối tượng nguy hiểm, lực lượng đã phải chia ra nhiều mũi tạo vòng vây rồi khéo léo thực hiện các biện pháp khống chế, bắt gọn Tú ngay tại Bắc Giang lúc hơn 23 giờ 26/8", vị lãnh đạo Công an TP.Thái Nguyên nói.

Cũng theo vị lãnh đạo này, Tú là đối tượng cho vay nặng lãi, tổ chức bốc bát họ. Khi nạn nhân mượn tiền chưa thể trả cho Tú, cả hai đã hẹn nhau và gây ra vụ nổ súng này.

"Trước đó, Tú đã đánh nạn nhân và đến hôm nay, khi hẹn nhau để giải quyết mâu thuẫn thì bất ngờ nổ súng", vị lãnh đạo Công an thành phố cho hay.

Trước đó, CAO đưa tin, vào khoảng hơn 20 giờ ngày 26/8, tại phường Túc Duyên, TP.Thái Nguyên đã xảy ra vụ nổ súng kinh hoàng khiến chị Trang và anh Tùng gục xuống bên lề đường.

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu, nhưng chị Trang không qua khỏi do vết thương chí mạng, còn anh Tùng vẫn đang được cấp cứu tại bệnh viện. Chị Trang và anh Tùng là hai vợ chồng nhưng đã ly hôn.