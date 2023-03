Nghi phạm buôn bán ma túy bất ngờ dùng dao tấn công, 2 cảnh sát bị thương

Cảnh sát bị nghi phạm mua bán ma túy chém vào lưng. Nguồn: Zing

Thông tin từ CAND: Chiều 7/3, đại tá Trần Văn Mười, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận, đại diện Ban giám đốc Công an tỉnh đã đến thăm hỏi, động viên 2 cán bộ Công an xã bị thương trong khi thi hành công vụ.

Trước đó, vào khoảng 23h đêm 6/3, Tổ công tác của Công an xã Phú Lạc, huyện Tuy Phong (Bình Thuận), gồm thượng úy Võ Văn La – Phó trưởng Công an xã, trung úy Đỗ Phước Cường – cán bộ Công an xã, cùng 3 công an viên thôn và 1 dân quân thường trực đang thực hiện công tác tuần tra trên địa bàn, nhận được tin báo tại căn nhà gần chùa Thiền Lâm, thuộc thôn Vĩnh Hanh − xã Phú Lạc có các đối tượng nghi vấn mua bán ma túy. Tổ công tác đã tổ chức tiến hành kiểm tra hành chính căn nhà trên.

Khi đến nơi, các đối tượng bất ngờ lao ra, một đối tượng đã sử dụng hung khí tấn công, chém bị thương 2 đồng chí Võ Văn La và Đỗ Phước Cường rồi tẩu thoát.

Đại tá Trần Văn Mười thăm hỏi, động viên 2 cảnh sát bị thương khi làm nhiệm vụ. Nguồn: Zing

Thông tin vụ việc từ Zing: Hai cảnh sát bị thương được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Tuy Phong. Hiện sức khỏe 2 cảnh sát này đã ổn định.



Lãnh đạo Công an huyện Tuy Phong cho biết đã làm việc với một nghi phạm liên quan vụ việc và truy xét các nghi phạm khác để xử lý theo quy định.