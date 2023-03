Vụ án vừa là bị cáo, vừa là bị hại: Gian dối “mẹ bệnh, con ốm, anh trai chết” để lừa tiền người quen

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 7/3, TAND TP.Hà Nội phạt Nguyễn Linh Thùy (SN 1994, ở quận Cầu Giấy) án 11 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Liên quan các bị hại của Thùy trong vụ án này lại là bị cáo ở hành vi khác đã bị phạt tù về tội "Cướp tài sản" vì đòi tiền "sai cách". Số này gồm Mai Thị Lan Duyên (SN 1994) bị tuyên 11 năm tù; Mai Ngọc Ánh (SN 2000, em trai Duyên, ở quận Hà Đông) lĩnh 7 năm tù; Nguyễn Đức Huy (SN 1997, ở quận Thanh Xuân) nhận 11 năm tù; Mai Đình Phước (SN 1998, ở quận Hà Đông) án 7 năm tù.

Các bị cáo tại tòa, sáng 7/3.

Theo cáo trạng, thông qua một diễn đàn những người yêu thích nhóm nhạc BTS (Hàn Quốc), Thùy quen biết Huy và Duyên.

Giai đoạn 2019 - 2021, Thùy thường nói với Huy việc mình cần tiền giải quyết việc công ty; con bị ốm, chữa bệnh cho mẹ, anh trai chết… để vay tiền. Tổng cộng, Huy đưa cho cô ta 77 triệu đồng nhưng bị "bùng", không trả.

Năm 2021, Thùy còn ở chung phòng với Duyên và bạn có điều kiện kinh tế lại thích sưu tầm đồ của nhóm nhạc BTS. Cô ta lừa bạn cùng phòng đưa 219 triệu đồng để mua các phụ kiện, đồ dùng, gấu bông.. của BTS.

Thùy còn nói dối đang làm việc tại Công ty chứng khoán HYBE, biết nhiều "thông tin mật" để rủ Duyên đầu tư, hứa đạt lãi 200-300% chỉ sau vài tuần. Chị Duyên lại chuyển thêm 10 triệu đồng đầu tư.

Lần lừa đảo thứ 3, Thùy nói có mẹ là Tổng giám đốc Tập đoàn Xuân Mai, có thể mua chung cư Vinhomes giá rẻ và lừa chị Duyên 100 triệu đồng. Cũng trong thời gian này, Thùy nhiều lần vay tổng cộng 90 triệu đồng từ bạn cùng phòng với lý do mẹ bệnh, con ốm, đóng thuế đất…

Tổng cộng, Thùy đã lừa đảo, chiếm đoạt của chị Duyên 419 triệu đồng, theo cáo trạng.

Tháng 9/2021, các bị cáo Duyên, Huy rủ thêm Ngọc Ánh và Phước đến nhà Thùy đòi tiền. Cô ta nhiều lần nói "vài hôm" sẽ trả nhưng không thực hiện.

Trưa 8/10/2021, nhóm 4 người của Duyên lại tới tìm và được Thùy thông báo đang làm thủ tục cắm nhà vào ngân hàng lấy tiền trả. Khi được yêu cầu cho xem các giấy tờ vay ngân hàng, Thùy không đáp ứng mà vào nhà, đóng cửa.

Sau 2 tiếng giằng co, nhóm của Duyên lấy mắm tôm ném, dùng gỗ đập cửa nhằm ép đối tượng lừa đảo phải ra ngoài. Tối cùng ngày, cả nhóm vào được bên trong và sau khi đòi nợ không được đã lấy băng dính trói Thùy lại.

Do mẹ Thùy hô hoán, hàng xóm đã gọi 113 nên cảnh sát có mặt, đưa tất cả về trụ sở.

Tại tòa, nhóm Duyên cho hay họ không cướp, chỉ muốn đòi tiền kẻ lừa đảo mình. Chủ tọa cho hay, không thể đòi nợ bằng cách dùng vũ lực, đáng lẽ nhóm này cần tố giác Thùy tới cơ quan chức năng.

Cùng với việc phạt tù kẻ lừa đảo và nhóm 4 người "đòi nợ", tòa án tuyên Thùy phải có nghĩa vụ bồi thường tiền chiếm đoạt cho Duyên và Huy. Thùy cho hay "sẽ cố gắng".

Khởi tố vụ án mẹ kế đánh con chồng ở Cà Mau

Như Dân Việt đã thông tin: Liên quan vụ mẹ kế đánh con chồng bằng roi tre, ngày 7/3, theo nguồn tin của phóng viên, Cơ quan CSĐT Công an huyện Trần Văn Thời đã khởi tố vụ án "Hành hạ người khác".

Theo kết quả giám định, bé trai bị mẹ kế đánh là L.M.T, học sinh lớp 1 Trường tiểu học 2 Lợi An (xã Lợi An, huyện Trần Văn Thời) có tỷ lệ thương tật 4%.

Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau có văn bản gửi các ngành chức năng giải quyết dứt điểm, không để vụ việc phát sinh, đảm bảo an toàn cho trẻ trong thời gian xử lý vụ việc; đồng thời chỉ đạo các cơ quan chức năng xử lý nghiêm theo đúng quy định.

Như đã đưa tin, ngày 22/2, thầy cô Trường Tiểu học Lợi An 2 thấy bé trai có nhiều biểu hiện khác thường nên kiểm tra và phát hiện hơn 20 vết bầm tím trên người. Nhà trường đã báo chính quyền địa phương về vụ việc.

Hình ảnh vết bầm khi mẹ kế đánh con chồng bằng roi tre. Ảnh: CTV

Qua xác minh bước đầu cho thấy, trước đó, bé T lấy trộm 20.000 đồng của cha chị H.M.N (ngụ ấp Cái Bát, xã Lợi An). Biết được, chị này tức giận nên dùng roi bằng nhánh tre đánh vào tay, lưng, mông và chân của con chồng. Công an xã Lợi An lập biên bản vụ việc và đưa bé trai bị đánh đi giám định thương tích.

Theo chính quyền xã Lợi An, cha của bé trai bị đánh là ngư phủ, thường đi theo ghe biển nên để con ở nhà cho chị N chăm sóc. Vợ chồng chị N có một con chung.

"Bước đầu chị N thừa nhận hành vi đánh con chồng, tuy nhiên chị này cho biết đó chỉ là hành động tức giận nhất thời. Chị N cũng đã làm cam kết không tái phạm. Hiện tinh thần của bé trai ổn định, đi học bình thường", ông Chương cho biết thêm.

Để kịp thời triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ trẻ em, UBND huyện Trần Văn Thời đã chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp Phòng Giáo dục - Đào tạo, cơ quan, đơn vị liên quan và UBND xã Lợi An triển khai ngay các biện pháp bảo vệ, hỗ trợ đối với cháu T theo quy định.

UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan thành lập đoàn đến thăm hỏi, động viên tinh thần cháu T để tiếp tục đi học và đưa cháu đi khám tổng quát các vết thương.

Hiện, vụ mẹ kế đánh con chồng bằng roi tre đang được Công an huyện Trần Văn Thời điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an điều tra vụ trọng án khiến 3 người thương vong ở TP.Hạ Long

Chiều 7/3, trao đổi với PV Dân Việt, một lãnh đạo UBND TP.Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) xác nhận, trên địa bàn phường Hà Lầm (TP.Hạ Long) vừa xảy ra một vụ án mạng khiến 1 người tử vong.



"Cơ quan công an đang phối hợp khẩn trương điều tra vụ trọng án khiến 2 người bị thương, một người tử vong xảy ra trên địa bàn phường Hà Lầm. Danh tính nạn nhân cũng đã được cơ quan chức năng xác định, nhưng chưa thể công bố", vị cán bộ này cho biết.

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường vụ án mạng khiến 1 người tử vong trên địa bàn phường Hà Lầm (TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh). Ảnh: CTV

Trước đó, vào khoảng 14 giờ 30 ngày 7/3, trên địa bàn phường Hà Lầm đã xảy ra vụ trọng án, khiến 3 người bị thương tích, trong đó 1 người tử vong.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an TP.Hạ Long đã triển khai lực lượng phối hợp điều tra và truy bắt được một số đối tượng liên quan. Vụ án vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra mở rộng để xử lý những đối tượng có liên quan còn lại.

Cơ quan chức năng TP.Hạ Long cũng vừa phát đi thông báo đề nghị người dân trên địa bàn nếu phát hiện các đối tượng liên quan đến vụ án thì cung cấp ngay thông tin cho cơ quan chức năng. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Vụ cướp ngân hàng Sacombank: Nghi phạm cuối cùng đầu thú

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 7/3, thông tin từ Công an quận 8, TP.HCM cho biết, đơn vị này đang tạm giữ Hà Vỹ Toàn (33 tuổi, ngụ quận 5) để điều tra về hành vi cướp tài sản. Đây là đối tượng cuối cùng tham gia vụ cướp tại chi nhánh ngân hàng Sacombank ở quận 8, TP.HCM vào ngày 3/3 đã bỏ trốn, đến hôm nay đầu thú.

Hai nghi phạm đã bị công an bắt giữ trước đó là Trương Minh Thiện (34 tuổi, ngụ quận 8) và Trương Vĩnh Xương (34 tuổi, ngụ quận 5).

Nghi phạm Hà Vỹ Toàn đầu thú sau nhiều ngày lẩn trốn. Ảnh: CACC



Như Dân Việt đã đưa tin, khoảng 15h ngày 3/3, Công an quận 8 tiếp nhận tin báo về việc có 3 đối tượng đi trên 2 xe gắn máy đến chi nhánh ngân hàng Sacombank trên đường Phạm Thế Hiển (phường 7, quận 8), dùng một vật có hình dạng súng yêu cầu nhân viên ngân hàng trên đưa tiền. Tuy nhiên, khi chưa lấy được tiền thì 2 đối tượng chạy ra ngoài ngân hàng và lên xe cùng đồng bọn tẩu thoát.

Nhận tin báo, Công an quận 8 phối hợp với Công an TP.HCM tiến hành truy bắt 3 đối tượng. Đến 2h ngày 4/3, lực lượng công an đã bắt 2 đối tượng gồm Trương Minh Thiện và Trương Vĩnh Xương.

Lời khai của tài xế vụ xe tải cán 3 mẹ con tử vong

Như Dân Việt đã đưa tin: Ngày 7/3, Công an Nghệ An đã có báo cáo ban đầu về vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên tỉnh lộ 542E, ngày 6/3, đoạn qua địa bàn xã Hưng Trung (huyện Hưng Nguyên) khiến 3 mẹ con chị Nguyễn Thị H. (ở nhà thường gọi là D., SN 1997, trú xã Hưng Trung, Hưng Nguyên), tử vong tại chỗ.

Hiện trường chiếc xe gây tai nạn khiến 3 mẹ con chị H. tử vong. Nguồn: Dân Trí

Báo cáo cho biết, lúc 6h55' ngày 6/3, tài xế Nguyễn Duy Quân (SN 1986, trú xã Nghi Công, Nghi Lộc, Nghệ An) điều khiển ô tô tải mang biển kiểm soát 14C-201.03, chở vật liệu xây dựng. Khi đi qua địa bàn xóm 9B (xã Hưng Trung) thì xảy ra tai nạn với chiếc xe máy chở 4 người.

Cụ thể, khi đang điều khiển xe tải đi qua địa bàn xóm 9B thì tài xế Quân phát hiện ô tô tải đi hướng ngược lại và xe máy chở 4 người đi cùng chiều. Do tập trung tránh xe ô tô tải ngược chiều, tài xế Quân không chú ý quan sát nên đã gây tai nạn với xe máy chở 4 người.

Hậu quả vụ tai nạn khiến chị Nguyễn Thị H. (SN 1977, trú xã Hưng Trung, Hưng Nguyên), cháu Hoàng Kim O. (SN 2016) và Hoàng Văn B. (SN 2014) - con chị H., tử vong tại chỗ. Riêng cháu Hoàng Văn Tr. (SN 2018) bị thương được người dân đưa đi cấp cứu.

Sau khi tai nạn xảy ra, Công an huyện Hưng Nguyên, Công an tỉnh Nghệ An có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Được biết, sau khi xảy ra tai nạn, tài xế Quân đã rời khỏi hiện trường. Cơ quan công an sau đó đã vận động tài xế đến trụ sở công an đầu thú. Qua test nhanh ban đầu cho thấy, trong cơ thể tài xế Quân không có nồng độ cồn, không sử dụng chất ma túy.

"Hiện cơ quan đang chờ kết quả xét nghiệm nồng độ cồn, chất kích thích từ cơ quan y tế để củng cố hồ sơ", một cán bộ công an chia sẻ.

Hiện Công an tỉnh Nghệ An đã tiến hành tạm giữ tài xế Quân để phục vụ công tác điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Truy bắt đối tượng mới ra tù lại táo tợn cướp xe máy của 1 nữ sinh trên đường giữa ban ngày

Như Dân Việt đã đưa tin: Thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, khoảng 6 giờ 30 ngày 6/3, Tổ công tác của Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Ninh Bình đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên tuyến đường Trần Nhân Tông (phường Ninh Phong, thành phố Ninh Bình) thì phát hiện một thanh niên đang điều khiển xe máy phóng rất nhanh, phía sau có một số người dân đuổi theo và tri hô "cướp… cướp…".

Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu của tội phạm, Tổ công tác nhanh chóng điều khiển phương tiện cùng người dân truy đuổi.

Khi đến tuyến đê thuộc khu vực cảng Việt-Nhật thuộc phường Bích Đào, thành phố Ninh Bình, đối tượng bị ngã và bị Tổ công tác khống chế, bắt giữ, tạm giữ xe máy biển kiểm soát 35H1-1381.

Lực lượng chức năng lấy lời khai đối với Nguyễn Trung Hiếu. Nguồn: VOV

Quá trình làm việc, đối tượng khai tên là Nguyễn Trung Hiếu, sinh năm 1985, ở thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. Hiếu khai vừa cướp chiếc xe mô tô mang biển kiểm soát 35H1-1381 của một học sinh nữ đang trên đường đi học tại khu vực đường Trần Nhân Tông thuộc phường Bích Đào.

Đối tượng Nguyễn Trung Hiếu cùng tang vật bị lực lượng chức năng bắt giữ. Nguồn: VOV

Sau khi cướp được tài sản, Hiếu bỏ chạy thì bị lực lượng công an và người dân phát hiện, truy đuổi và bị bắt giữ. Đối tượng cũng khai nhận mình mới ra tù được khoảng 10 ngày.



Hiện Tổ công tác của Phòng Cảnh sát giao thông đã bàn giao đối tượng và tang vật cho Công an thành phố Ninh Bình để xử lý theo quy định của pháp luật.

Camera ghi cảnh cướp xe máy của nữ sinh ở Ninh Bình. Nguồn: Zing