Ngày 5/12, đại tá Phạm Văn Hưng - Trưởng Công an huyện Đơn Dương cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện đang tạm giữ sự đối tượng Nguyễn Lâm Trường Hận để điều tra về tội xâm hại tình dục trẻ dưới 16 tuổi.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện nhận được tin báo về việc bé gái lớp 5 bị một đối tượng chưa rõ danh tính xâm hại tình dục trong khuôn viên một ngôi chùa tại tổ dân phố Lâm Tuyền 2 (thị trấn D'Ran, huyện Đơn Dương) trên đường đi học về.

Nhận được tin báo, Công an huyện Đơn Dương đã huy động lực lượng, trinh sát phối hợp với Công an các xã, thị trấn để thu thập thông tin về đối tượng. Ngày 26/11, bằng các công tác nghiệp vụ, Công an huyện Đơn Dương đã xác định và bắt được nghi phạm Nguyễn Lâm Trường Hận.

Nghi phạm Nguyễn Lâm Trường Hận xâm hại nữ sinh lớp 5 trong khuôn viên chùa tại thị trấn D'ran, huyện Đơn Dương.

Tại cơ quan điều tra, Hận đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hận khai nhận, vì không có tiền tiêu xài, Hận nảy sinh ý định lấy trộm mô tơ máy bơm nước của các hộ dân để bán lấy tiền. Vì vậy ngày 22/11, Hận đã lẻn vào sân nhà ông T lấy dao đã chuẩn bị sẵn cắt ống nước rồi mang mô tơ ra ngoài bỏ vào trong bao màu xanh đặt ở ba ga trước xe.

Không dừng lại ở đó, Hận tiếp tục đi xe máy vào trong khuôn viên chùa ở đầu đường để tìm kiếm tài sản nhằm trộm cắp. Khi đến chùa, Hận để xe ở ngoài rồi đi bộ vào, lúc này đối tượng thấy 1 nữ sinh trường tiểu học gần đó đang ra về.

Khi thấy nữ học sinh đi xe đạp ngang qua, hận đã gọi cháu bé lại rồi xâm hại hình dục cháu bé ngay trong khuôn viên chùa. Sau đó, Hận lấy từ trong túi ra số tiền 5.000 đồng đưa cho cháu và đe dọa cháu không được nói cho ai biết. Sau đó, Hận điều khiển xe đi về xã Ka Đô.

Được biết, Hận có nhiều tiền án, tiền sự như 1 tiền án về tội giết người - cướp tài sản, 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản, 1 tiền án về cướp giật tài sản; không có nơi cư trú, nghề nghiệp ổn định.

Công an huyện Đơn Dương đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định.