Ngày 3/10, theo thông tin từ Công an tỉnh Bắc Kạn, đơn vị vừa điều tra, làm rõ vụ việc bé gái 6 tuổi bị 2 nghi phạm xâm hại tình dục tại địa bàn huyện Pác Nặm (Bắc Kạn) - theo GiadinhNet.



Hai nghi phạm xâm hại tình dục bé gái 6 tuổi, tại cơ quan công an. Nguồn: CAND

Thông tin cụ thể vụ việc bé gái 6 tuổi bị 2 nghi phạm xâm hại tình dục từ CAND: Cuối tháng 9/2022, ông S. (38 tuổi, trú tại thôn Ngảm Váng, xã Nhạn Môn, huyện Pác Nặm) trình báo đến Công an xã Nhạn Môn, huyện Pác Nặm về việc con gái ông là cháu L. (6 tuổi) bị 2 đối tượng là C. (15 tuổi) và T. (13 tuổi), trú cùng thôn, thực hiện hành vi xâm hại tình dục.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Kạn tiến hành thụ lý vụ án theo thẩm quyền; tổ chức xác minh, thu thập tài liệu điều tra và khám nghiệm hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Cụ thể, trưa 24/9/2022, C., T., L. và 2 cháu nhỏ cùng thôn đang chơi ở sân nhà của C., thời điểm này bố, mẹ và người thân của C. không có nhà. C. và T. đã lôi kéo, dụ dỗ và thực hiện hành vi xâm hại tình dục cháu L.

Đáng chú ý, C. và L. có mối quan hệ họ hàng.

Tại cơ quan công an, C. và T. đã khai nhận hành vi vi phạm của mình.

Tìm hiểu được biết, C. học hết lớp 6, còn T. học hết lớp 1, cả hai hiện ở nhà phụ giúp gia đình lao động sản xuất.