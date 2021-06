Nghi phạm đổ xăng đốt nhà khiến đôi vợ chồng bị bỏng nặng do mâu thuẫn buôn bán

Trước đó, rạng sáng 1/6, người dân phát hiện khói lửa bốc lên từ căn nhà cấp 4 đường Nguyễn Văn Thạnh, phường Long Thạnh Mỹ, TP. Thủ Đức (TP.HCM) nên hô hoán. Người dân địa phương đã dùng nước, bình chữa cháy dập lửa nhưng không thành công.

Nhận tin, Công an TP.Thủ Đức cùng lực lượng PCCC TP.Thủ Đức (TP.HCM) đã điều động xe chữa cháy cùng các cán bộ chiến sĩ có mặt tiến hành chữa cháy dập lửa.

Ít phút sau, ngọn lửa được lực lượng dập tắt hoàn toàn. Kiểm tra, lực lượng phát hiện đôi vợ chồng trẻ bị bỏng nên đưa đi cấp cứu.

Công an phong toả hiện trường.

Qua trích xuất camera an ninh, công an phát hiện có 1 đối tượng khoá cửa bên ngoài căn nhà. Sau đó, đối tượng đổ xăng châm lửa đốt nhà rồi nhanh chóng tẩu thoát. Hiện trường, công an thu giữ can nhựa khoảng 20 lít, nhiều mùi xăng... Bằng nghiệp vụ, công an đã bắt được nghi phạm Hiếu vào chiều tối cùng ngày.

Tại cơ quan công an, Hiếu thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, Hiếu có quen biết và chơi thân với gia đình vợ chồng anh P.L. (SN 1989, ngụ tỉnh Bình Thuận) và chị N.T.B.L. (SN1994, cùng trú TP.Thủ Đức). Hiếu được vợ chồng anh L. chỉ cách buôn bán nên cũng kinh doanh bán hoa ở khu vực chợ trên đường Nguyễn Văn Thạnh, phường Long Thạnh Mỹ, TP.Thủ Đức.

Nghi phạm Hiếu tại cơ quan công an.

Thời gian gần đây, Hiếu kinh doanh hoa ế ẩm và nhiều người tìm qua sạp của vợ chồng anh L. mua. Từ đây, Hiếu cho rằng vợ chồng anh L. cố tình giành mối bán hoa của mình nên âm thầm lên kế hoạch trả thù.

Rạng sáng 1/6, Hiếu mang theo can nhựa chứa xăng tới căn nhà cũng là sạp bán hoa của vợ chồng anh L. Sau đó, Hiếu tìm cách khoá cửa ngoài căn nhà để không cho 2 vợ chồng anh L. thoát ra được.

Tiếp đó, Hiếu đổ can nhựa chứa xăng dội lên căn nhà và châm lửa đốt rồi tẩu thoát. Ngọn lửa nhanh chóng bùng cháy dữ dội khiến 2 vợ chồng anh L. mắc kẹt bên trong. Người dân cùng lực lượng đã có mặt phá cửa dập lửa cứu 2 vợ chồng anh L. bị bỏng nặng ra bên ngoài đưa đi cấp cứu.

Riêng Hiếu vẫn về nhà ăn uống sinh hoạt bình thường. Thậm chí Hiếu còn tỏ ra buồn khi hay tin căn nhà của vợ chồng anh L. bị cháy và cả 2 nhập viện cấp cứu điều trị vì bị bỏng.

Bằng nghiệp vụ, công an đã xác định được Hiếu là nghi phạm nên đã bắt giữ. Qua đấu tranh, Hiếu thừa nhận hành vi như trên.