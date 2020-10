Nghi phạm sát hại người phụ nữ cướp tài sản, đốt nhà, phi tang xác bị bắt ở đâu?

Liên quan đến vụ người phụ nữ bị sát hại, đốt xác phi tang như Dân Việt đã thông tin, ngày 29/10, theo nguồn tin của phóng viên, Công an TP.HCM đang tiến hành lấy lời khai với nghi phạm Đỗ Xuân Quỳnh (SN 1988, ngụ tỉnh Thái Nguyên) để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản và phóng hỏa đốt nhà để phi tang xác ở khu vực.

Nghi phạm Quỳnh.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, chiều 27/10, Công an phường 3, quận Phú Nhuận nhận tin báo cháy ở căn nhà số 50/2D đường Nguyễn Đình Chiểu, phường 3. Tiếp nhận tin báo, công an phường đã có mặt, tiếp cận căn nhà, nhưng cửa bị khoá kín.

Cùng lúc, lực lượng PCCC TP.HCM có mặt, phối hợp cùng công an tiến hành phá cửa chữa cháy. Sau một lúc, ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn. Lúc này, công an phát hiện thi thể bà N.T.N (SN 1954, chủ căn nhà) với vết cắt ở phần cổ, một phần thi thể bị cháy xém.

Công an chữa cháy ở hiện trường.

Qua làm việc, công an xác định bà N cùng chồng mua căn nhà trên cách đây 2 tháng. Bà ở trong căn nhà này cùng chồng và 2 con gái. Chiều hôm xảy ra vụ cháy, 3 người thân của bà N không có ở nhà. Kiểm tra căn nhà, công an phát hiện mất một chiếc xe máy, cùng nhiều tài sản khác.

Qua trích xuất camera an ninh, công an xác định có một người đàn ông đi xe máy, rời khỏi căn nhà của gia đình bà N. Chiếc xe này là của con bà N. Do căn nhà bị cháy nên việc khám nghiệm hiện trường, tử thi mất nhiều thời gian. Công an xác định vụ cháy là do có người phóng hỏa nhằm đánh lạc hướng điều tra của lực lượng.

Bằng nghiệp vụ, công an xác định người đàn ông đi xe máy là nghi phạm sát hại bà N, cướp tài sản, rồi đốt nhà, phi tang xác nhằm đánh lạc hướng điều tra. Người đàn ông này chính là Đỗ Xuân Quỳnh ngụ tỉnh Thái Nguyên. Do Quỳnh có thông tin mập mờ, nên việc lần theo dấu vết nghi phạm hết sức khó khăn.

Chiều tối 28/10, trinh sát công an phát hiện Quỳnh đang lẩn trốn tại một địa điểm thuộc quận Gò Vấp, nên tổ chức bao vây, khống chế, bắt giữ. Lúc bị bắt về trụ sở, Quỳnh cho rằng công an bắt nhầm người và mình không có liên can tới vụ án. Tuy nhiên, trước những chứng cứ của điều tra viên, Quỳnh đã nhận tội. Hiện, công an đang hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định.