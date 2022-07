Kinh hoàng vụ chém 4 người thương vong ở Nghệ An

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 12/7, lãnh đạo UBND xã Nghĩa Thái (Tân Kỳ, Nghệ An) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra 1 vụ án mạng khiến 1 người phụ nữ tử vong, 3 người bị thương nặng.

Nạn nhân tử vong là chị H.T.H (SN 1987), trú tại xóm Văn Giang, xã Nghĩa Thái.

Hiện trường vụ án. Ảnh: CT

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 4h sáng cùng ngày, đối tượng Lương Văn Thảo (SN 1983, trú cùng xóm với nạn nhân) chạy sang nhà anh L.V.V (chú của Thảo) gõ cửa.

Anh V vừa mở cửa thì Thảo xông vào nhà dùng dao chém anh V bị thương nặng. Sau đó, Thảo chạy sang nhà anh V.C.K thấy chị H.T.H nằm ngủ cùng con gái trên giường ở nhà ngang thì vung dao chém loạn xạ làm chị H gục tại chỗ. Chưa hết, tên Thảo tiếp tục chạy sang phòng khác chém anh K bị thương.

Sau đó, tên Thảo tiếp tục lao vào nhà anh V.V.T (là công an viên của xóm) chém bị thương vợ anh T. Nghe tiếng kêu cứu, anh T và nhiều người dân đã khống chế được đối tượng Thảo.

Người dân nhanh chóng đưa các nạn nhân đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Tân Kỳ. Tuy nhiên, chị H đã tử vong.

Nhận được tin báo, Công an xã Nghĩa Thái, Công an huyện Tân Kỳ và Công an tỉnh Nghệ An đã có mặt tiến hành khám nghiệm hiện trường điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Nhắc đến Công ty Minh Hoa của vợ, ông Nguyễn Đức Chung nói "ai làm người ấy chịu"

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng nay (12/7), Hội đồng xét xử (HĐXX) phúc thẩm Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội tiếp tục ngày làm việc thứ 2, xét kháng cáo của 3 bị cáo trong vụ can thiệp trái pháp luật vào các gói thầu số hóa, xảy ra tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội.

3 người kháng cáo gồm cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung; Phạm Thị Thu Hường – cựu Chánh Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội; Phạm Thị Kim Tuyến – cựu Trưởng phòng đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và đầu tư Hà Nội.

Bị cáo Nguyễn Đức Chung cho rằng ông chỉ đạo đình chỉ thầu bởi đã có sai phạm. Ảnh: PD

Buổi làm việc sáng nay, HĐXX dành thời gian tiến hành xét hỏi đối với cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung.

Trả lời về 3 cuộc điện thoại gọi điện cho ông Nguyễn Văn Tứ - cựu Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội vào chiều ngày 15, 16/5/2016, ông Chung thừa nhận có gọi 3 cuộc điện thoại này.

Theo cáo buộc, chiều tối ngày 15/5/2016, ông Chung đã 2 lần gọi điện cho ông Tứ, yêu cầu đình chỉ gói thầu số hóa năm 2016 do Sở dự kiến mở thầu vào sáng ngày 16/5/2016. Đến đầu giờ sáng ngày 16/5/2016, trong khi Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội đang họp giao ban, có sự tham gia của Ban Giám đốc, các Trưởng phòng…, ông Chung tiếp tục gọi điện cho ông Tứ chỉ đạo đình chỉ, dừng thực hiện đấu thầu gói thầu số hóa năm 2016.

Khai về nội dung này trước tòa, ở cuộc điện thoại thứ nhất, ông Chung nói đã hỏi ông Tứ về việc ngày mai mở gói thầu số hóa tài liệu và nói với gói thầu này, Thành phố đã có chủ trương chưa thực hiện năm 2016.

Tiếp theo, với yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư bổ sung, phải cập nhật dữ liệu số hóa được vào phần mềm đăng ký doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể đã giao cho Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện từ trước đó, ông Tứ trả lời chưa nắm được, để hỏi lại.

"Ngay sau đó khoảng 5, 10 phút, tôi không thấy anh gọi điện, lúc đó tôi cũng có phiên họp, trước khi vào họp tôi đã điện lại cho anh Tứ, nói chuyện dài hơn cuộc điện thoại trước.

Anh Tứ có nói là đúng ngày mai 10 giờ sáng các nhà thầu sẽ đến nộp hồ sơ và mở thầu. Vấn đề thứ hai là chưa cập nhật đầu bài mà Chủ tịch giao, đó là cập nhật dữ liệu số hóa vào phần mềm đăng ký doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể. Còn các nội dung khác thì anh nói sẽ kiểm tra lại và báo cáo vào sáng ngày mai" – ông Chung khai về cuộc điện thoại thứ 2.

Vụ "bảo kê" buôn lậu xăng: Cựu Chỉ huy biên phòng Kiên Giang kêu oan

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 12/7, Tòa án quân sự Quân khu 7 xét xử vụ án nhận hối lộ, bảo kê buôn lậu xăng tại một số đơn vị cảnh sát biển, biên phòng khu vực phía Nam. Phiên tòa diễn ra tại Tòa án Quân khu Thủ đô, dưới sự đảm bảo an ninh nghiêm ngặt của các lực lượng quân đội, công an.

8 giờ sáng, Chủ tọa, thượng tá Nguyễn Hồng Phong tiến hành làm thủ tục khai mạc. Tuy nhiên, có 3 luật sư cùng một số nhân chứng vắng mặt. Hai nhân chứng quan trọng là Phùng Thanh Hữu và Nguyễn Hữu Tứ bị áp giải tới tòa nhưng "kẹt xe" nên chiều cùng ngày mới có mặt.

Luật sư cho hay, bị cáo Nguyễn Thế Anh, cựu Chỉ huy Biên phòng tỉnh Kiên Giang kêu oan. Ảnh: BQP.

Đại diện Viện kiểm sát Bộ đội Biên phòng cho rằng, việc vắng mặt không ảnh hưởng nên đề nghị tiếp tục xét xử.

Ngược lại, các luật sư đề nghị triệp tập đầy đủ nhân chứng do họ có nhiều lời khai mâu thuẫn, cần làm rõ. Điều tra viên trong vụ cũng cần đến tòa do bị cáo Nguyễn Thế Anh, cựu đại tá, cựu Chỉ huy Biên phòng tỉnh Kiên Giang kêu oan.

Trong 14 bị cáo, có 2 sĩ quan cấp tướng, 8 sĩ quan cấp tá thuộc quân đội, công an. Ảnh: BQP.

Chủ tọa cho hay, do phiên tòa diễn ra nhiều ngày (dự kiến từ 12-14/7) nên nếu cần sẽ triệu tập những người liên quan sau. Phiên tòa tiếp tục với việc kiểm sát viên công bố bản cáo trạng dài 43 trang.

Trong đó, phía Viện kiểm sát đề nghị truy tố 14 người, gồm: Cựu đại tá Phùng Danh Thoại, nguyên Trưởng phòng Xăng dầu Cảnh sát Biển bị truy tố về tội "Buôn lậu".

Nguyễn Thế Anh, cựu đại tá, cựu Chỉ huy trưởng Biên phòng Kiên Giang bị truy tố về các tội "Nhận hối lộ" và "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép".

Có 11 người bị truy tố về tội "Nhận hối lộ" gồm Lê Văn Minh, cựu Thiếu tướng, cựu Tư lệnh vùng Cảnh sát Biển 4; Lê Xuân Thanh, cựu Thiếu tướng, cựu Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3; Lưu Thế Đức, cựu thiếu tá, cựu Phó đoàn trưởng Trinh sát 2 Bộ tư lệnh Cảnh sát Biển; Phạm Văn Trên, cựu đại tá, cựu Chỉ huy trưởng Biên phòng tỉnh Trà Vinh; Nguyễn Văn Hùng, cựu thượng tá, cựu Đồn trưởng Biên phòng cảng Trường Long Hòa, tỉnh Trà Vinh; Nguyễn Thanh Lâm, cựu trung tá, cựu Hải đội trưởng 2 thuộc Biên phòng tỉnh Sóc Trăng; Lê Văn Phương, cựu thượng tá, cựu Phó phòng CSGT Công an tỉnh Trà Vinh và nhóm thuộc các đơn vị dân sự: Phan Thị Xuân (vợ bị cáo Lê Xuân Thanh); Nguyễn Văn An, lao động tự do; Phạm Hồ Hải, nguyên đại diện cảng Cần Thơ tại Trà Vinh

Riêng Cao Phước Hoài bị truy tố về tội "Không tố giác tội phạm".

Theo cáo trạng, Phan Thanh Hữu (SN 1957) là người buôn lậu xăng dầu sang Campuchia. Năm 2019, ông ta móc nối, đề nghị đại tá Phùng Danh Thoại góp 5 tỷ đồng làm vốn buôn lậu xăng từ nước ngoài về Việt Nam. Tổng cộng, nhóm này tiêu thụ thành công hơn 196 triệu lít xăng trị giá gần 2.800 tỷ đồng.

Qua đây, Hữu được hưởng lợi bất chính hơn 105 tỷ đồng, Thoại hơn 22 tỷ đồng. Nhóm của Hữu còn hối lộ một loạt quan chức để việc buôn lậu được "trơn tru".

Trong đó, Thiếu tướng Lê Văn Minh đã nhận 6,9 tỷ đồng hối lộ của Hữu rồi tác động tàu chở hàng lậu "giúp đỡ, bảo kê, không bị kiểm tra bắt giữ", cáo trạng nêu. Vợ chồng Thiếu tướng Lê Xuân Thanh, Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 3 nhận hối lộ tổng số 1,8 tỷ đồng trong giai đoạn từ tháng 3/2020 – 1/2021.

Trong vụ, cựu Chỉ huy Biên phòng tỉnh Kiên Giang, bị cáo Nguyễn Thế Anh chịu cáo buộc nhận hối lộ của Phan Thanh Hữu 6,2 tỷ đồng cùng 560.000 USD. Những lần nhận tiền, Thế Anh không ra mặt mà nhờ em họ mình, bị cáo Nguyễn Văn An đi lấy thay.

Tháng 3/2021, khi Phan Thanh Hữu bị Công an tỉnh Đồng Nai bắt, Thế Anh đưa cho An 50 triệu đồng, và tổ chức cho em họ: "Đi lánh nạn một thời gian". An sau đó trốn sang Lào nhưng bị cảnh sát nước sở tại bắt giữ, bàn giao.

Một sĩ quan biên phòng khác, thượng tá Nguyễn Văn Hùng, Đồn trưởng cảng Trường Long Hòa tỉnh Trà Vinh cũng được Phan Thanh Hữu nhờ "giúp đỡ", đổi lại là số tiền 6,3 tỷ đồng.

Bị cáo Hùng còn giúp Hữu hối lộ một loạt quan chức khác gồm bị cáo Phạm Văn Trên, Chỉ huy Biên phòng tỉnh Trà Vinh; Lê Văn Phương, Phó phòng CSGT Công an tỉnh Trà Vinh; Phạm Hồ Hải, đại diện cảng Cần Thơ.

Các bị cáo còn lại cũng bị cáo buộc nhận hối lộ của nhóm Phan Thanh Hữu để bảo kê hoặc không kiểm tra, xử lý các tàu chở xăng lậu.

Tạm giữ thầy giáo bị tố sàm sỡ nữ sinh lớp 9

Chiều 12/7, thông tin với Dân Việt, lãnh đạo UBND TP.Chí Linh (tỉnh Hải Dương) cho biết, cơ quan công an đã tạm giữ đối với ông Nguyễn Văn H - giáo viên dạy văn, người bị tố sàm sỡ nữ sinh lớp 9 để điều tra làm rõ.

Theo đại diện lãnh đạo UBND TP.Chí Linh, ngay sau khi nhận được đơn tố cáo của gia đình cháu H, lãnh đạo thành phố đã chỉ đạo các đơn vị như: Công an, Phòng Giáo dục, Ủy ban Kiểm tra, Ban giám hiệu nhà trường để xác minh làm rõ.

Bước đầu cho thấy sự việc gia đình cháu H. tố cáo là có căn cứ. Lãnh đạo UBND TP.Chí Linh đã giao cơ quan công an vào cuộc điều tra theo quy định của pháp luật.

Trường THCS Lê Lợi, TP.Chí Linh nơi học sinh N.T.T.H vừa tốt nghiệp ra trường. Ảnh: CTV

"Tối qua (11/7), cơ quan công an đã tạm giữ ông Nguyễn Văn H. để điều tra làm rõ hành vi theo đơn tố cáo" - vị lãnh đạo này nói.

Trước đó, ông N.V.Th (SN 1971, trú tại TP.Chí Linh, tỉnh Hải Dương) là bố của nữ sinh N.T.N.H (SN 2007, học sinh lớp 9 Trường THCS Lê Lợi) có đơn tố cáo gửi các cơ quan chức năng về việc con gái ông bị thầy giáo chủ nhiệm, dạy môn văn sàm sỡ trong suốt 7 tháng trời, ngay trên lớp học.

Theo phản ánh của ông Th, năm học 2021 - 2022, thầy Nguyễn Văn H (SN 1975) là giáo viên dạy văn đồng thời là giáo viên chủ nhiệm của cháu H.

Trong suốt thời gian nhiều tháng trời, thầy Nguyễn Văn H đã chuyển cháu H xuống cuối lớp để thực hiện hành vi của mình.

Cụ thể, ông Th tố thầy H liên tục sờ vào các vị trí nhạy cảm của H, nữ sinh này đã chống cự nhưng ông H vẫn thực hiện hành vi sàm sỡ trong thời gian dài.

Nam sinh lớp 10 bị đánh tử vong khi đang dạy ngoại khóa cho thiếu nhi

Như Dân Việt đã đưa tin: Thông tin tại kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương ngày 12/7, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương Bùi Quang Bình cho biết, những người liên quan trong vụ án đều khai nhận đã gây ra vụ án mạng do có mâu thuẫn trong chuyện yêu đương.

Theo ông Bùi Quang Bình, cơ quan công an đã bắt giữ 4 đối tượng liên quan đến vụ án mạng nói trên. Cả 4 người liên quan trong vụ án đều khai do mâu thuẫn trong chuyện yêu đương. Cả nạn nhân và các đối tượng gây án đều là học sinh.

Xác nhận với PV, lãnh đạo Phòng Hình sự, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, các đối tượng đã được đưa về trụ sở lấy lời khai, phục vụ điều tra.

Lời khai ban đầu là mâu thuẫn tình cảm nam nữ, nhưng động cơ cụ thể để dẫn đến án mạng vẫn đang được công an tiếp tục xác minh.

Nơi xảy ra án mạng. Ảnh: CTV

Như Dân Việt đã đưa tin, vụ án đau lòng xảy ra vào khoảng hơn 20 giờ tối qua (11/7).

Khi đó, em Đ.Q.H., 16 tuổi, trú tại thôn Đồng Hội, xã Hồng Phong, huyện Ninh Giang, học sinh lớp 10 đang dạy các cháu thiếu nhi ở nhà văn hoá thôn trong khuôn khổ sinh hoạt hè thì bất ngờ có nhóm thanh niên lạ mặt đến tìm nói chuyện.

Khi nam sinh xác nhận mình là H. thì bất ngờ bị nhóm thanh niên lao vào đánh hội đồng. Khi thấy H. gục xuống, nhóm thanh niên lạ mặt mới lên xe rời đi.

Phát hiện sự việc, mọi người dân xung quanh hô hoán, đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng em H. đã không qua khỏi.

Được biết, nạn nhân là con trai út của Chủ tịch UBND xã Hồng Phong.

Theo lãnh đạo xã Hồng Phong, em H. vừa học hết lớp 10 Trường THPT Khúc Thừa Dụ (huyện Ninh Giang, Hải Dương), hiện đang nghỉ hè nên em tham gia hoạt động hè tại địa phương.

Nam sinh H. có học lực khá, tính cách chan hòa với bạn bè, không mâu thuẫn với ai trong trường, lớp.