Nghị quyết "xương sống" về công tác cán bộ là dấu ấn của Công an Hà Nội

Năm 2022, theo Trung tướng Nguyễn Hải Trung – Giám đốc Công an TP.Hà Nội, bên cạnh những thuận lợi rất cơ bản, Công an TP.Hà Nội đã đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức.

Nhưng Công an Thành phố đã hiệp đồng chặt chẽ, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Bộ tư lệnh Thủ đô, các ban, sở, ngành, đoàn thể, chính quyền các cấp, tranh thủ sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, triển khai nhiều biện pháp, giải pháp có hiệu quả, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra.

Công an TP.Hà Nội cho biết, năm 2022, tình hình an ninh quốc gia tiếp tục được giữ vững, ổn định, không để xảy ra bị động, bất ngờ. Thủ đô Hà Nội tiếp tục là điểm đến an toàn sau đại dịch, đã bảo vệ tuyệt đối an toàn gần 2.000 lượt sự kiện chính trị, kỳ cuộc diễn ra trên địa bàn, đặc biệt là Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31.

Bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn nhiều sự kiện chính trị, kinh tế, văn hoá xã hội quan trọng diễn ra trên địa bàn Thủ đô và tập trung xây dựng công tác cán bộ thực sự trở thành khâu "then chốt của then chốt" là 2 trong 10 dấu ấn tiêu biểu của Công an TP.Hà Nội trong năm 2022. Ảnh: CACC

Trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, kiềm chế, kéo giảm tội phạm 18,1%, tạo môi trường xã hội ổn định, an ninh, an toàn. Tỷ lệ điều tra khám phá án chung đạt 87,3%, án nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt 97,8%.

Triển khai nhiều biện pháp, giải pháp đánh trúng, đánh đúng vào các loại tội phạm nổi lên, điều tra khám phá được nhiều vụ án nghiêm trọng, gây tiếng vang.

Công an Thành phố cũng là đơn vị đi đầu, nỗ lực thực hiện Đề án 06 của Chính phủ; dẫn đầu cả nước về triển khai dịch vụ công trực tuyến. Trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị được đảm bảo, tai nạn giao thông được kém giảm sâu trên cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2019.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an Thủ đô được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và đạt được những kết quả quan trọng. Công an Thành phố đã tổ chức thành công Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ CATP lần thứ IX; tham mưu, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị Quyết số 12 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 118 của Đảng uỷ Công an Trung ương về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Người đứng đầu Thành ủy Hà Nội yêu cầu Công an Thành phố triển khai các đợt cao điểm phòng ngừa, đấu tranh quyết liệt, tấn công trấn áp mạnh các loại tội phạm và vi phạm pháp luật. Ảnh: CACC

Đặc biệt, Công an TP.Hà Nội thông tin, xác định vai trò, tầm quan trọng của công tác cán bộ, ngày 3/3/2022, Đảng ủy Công an Thành phố ban hành Nghị quyết 09 về xây dựng đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong Công an Thành phố đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Đây là văn bản định hướng mang tính "xương sống" để các đơn vị trong Công an Thành phố từng bước xây dựng, kiện toàn đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, có tâm, có tầm, thực sự chuyên nghiệp chuyên sâu về trình độ nghiệp vụ, là chuyên gia trong lĩnh vực mình phụ trách, tạo nền tảng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô.

Tổng kết phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc, Công an Thành phố có hơn 2.000 tập thể, hơn 6.000 cá nhân có thành tích xuất sắc được các cấp khen thưởng. Công an TP.Hà Nội vinh dự được Thủ tướng Chính phủ trao tặng Cờ thi đua; được Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất.

Theo Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, trong thời gian tới, đề nghị Công an Thành phố tiếp tục tập trung cao độ, huy động mọi lực lượng, chủ động phương án, kế hoạch bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, sự kiện chính trị, quốc tế, văn hóa, xã hội và đối ngoại quan trọng diễn ra trên địa bàn Thủ đô năm 2023; bám sát thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của Thủ đô; làm tốt công tác tham mưu đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Người đứng đầu Thành ủy Hà Nội cũng yêu cầu Công an Thành phố triển khai các đợt cao điểm phòng ngừa, đấu tranh quyết liệt, tấn công trấn áp mạnh các loại tội phạm và vi phạm pháp luật, thực hiện mục tiêu kiềm chế, kéo giảm tội phạm, không để tội phạm lộng hành, không để tình hình buôn bán và đốt pháo nổ trái phép diễn ra, trước mắt là dịp Tết Nguyên đán 2023…