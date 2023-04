TP.HCM: Bị nghi trộm điện thoại, đối tượng chạy xe máy kéo lê cháu bé 13 tuổi hàng chục mét

Bị nghi trộm điện thoại, đối tượng chạy xe máy kéo lê cháu bé 13 tuổi hàng chục mét tại TP.HCM. Nguồn: Người Lao Động

Ngày 4/4, Công an huyện Bình Chánh (TP.HCM) đang điều tra vụ trộm cắp tài sản ở đường Võ Văn Vân, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh (TP.HCM) và đang lấy lời khai Đinh Hoàng N. (SN 1975, ngụ quận Bình Tân).

Chị K.Y. (SN 1990, quê Quảng Bình) cho biết chiều 3/4, Đinh Hoàng N. đến quán chị mua 3 ly nước mía. Cháu G. (13 tuổi, con chị Y.) nghi ngờ N. lấy trộm điện thoại nên gặng hỏi. Lúc này, N. hốt hoảng lên xe máy rời đi. Cháu G. vừa la lớn vừa nắm đuôi xe N. Dù vậy, N. vẫn rú ga kéo lê cháu N. một đoạn khoảng 15m khiến cháu ngã bị thương ở hai chân.

Người dân đã đuổi theo bắt giữ N. giao công an xử lý. Lúc này, trong túi N. có điện thoại của chị Y. Nhận được tin báo, Công an huyện Bình Chánh đã đến nơi xảy ra vụ việc dựng hiện trường, lấy lời khai những người liên quan.

Bạc Liêu: Cháy lớn ở kho chứa rơm, thiệt hại khoảng 300 triệu đồng

Cháy lớn ở kho chứa rơm, thiệt hại khoảng 300 triệu đồng tại Bạc Liêu. Nguồn: Báo Giao Thông

Ngày 4/4, ông Tăng Văn Thắng, Chủ tịch UBND xã Hưng Hội (huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy kho chứa rơm, gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 9h30 ngày 4/4, người dân ở ấp Nước Mặn, xã Hưng Hội phát hiện đám cháy phát ra tại kho chứa rơm của ông T.Đ.Ph., nên hô hoán mọi người dập lửa và gọi điện cầu cứu lực lượng chức năng.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an xã Hưng Hội đã cử lực lượng xuống hiện trường tham gia chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, đảm bảo an ninh trật tự. Đồng thời, công an xã thông báo cho Trung tâm Thông tin chỉ huy Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh. Và cơ quan này đã điều 3 xe chuyên dụng cùng với nhiều cán bộ, chiến sĩ tham gia chữa cháy và phân luồng giao thông xung quanh khu vực cháy.

Qua xác minh bước đầu, khu vực cháy là kho xưởng chứa rơm diện tích khoảng 240m2, kết cấu khung khép, mái tôn, tường xây lửng bằng gạch, xen kẽ với các hộ nhà dân, bên trong chứa lượng lớn bó rơm được cuộn tròn lại. Nguyên nhân vụ cháy bước đầu được xác định là do chủ nhà hàn điện dẫn đến cháy.

Đến khoảng 13h20 cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế hoàn toàn. Rất may, vụ cháy không gây thương vong về người nhưng thiệt hại ước tính ban đầu khoảng 300 triệu đồng.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Một người đàn ông bị nhóm thanh niên chém lìa tay ở Hà Nội

Một người đàn ông bị nhóm thanh niên chém lìa tay ở Hà Nội. Nguồn: Zingnews

Ngày 4/4, Công an huyện Hoài Đức, Hà Nội, đang điều tra vụ người đàn ông ở thôn Độc Lập, xã La Phù bị nhóm thanh niên chém lìa tay.

Theo lãnh đạo xã La Phù, sự việc xảy ra chiều 3/4, tại thôn Độc Lập, xã La Phù. Nạn nhân là ông N.H.M, người địa phương.

"Sau khi nhận tin báo, tôi đã trực tiếp xuống hiện trường. Nạn nhân lúc đó đã được gia đình đưa đi cấp cứu", lãnh đạo UBND xã La Phù xác nhận.

Cùng ngày, mạng xã hội lan truyền clip ghi cảnh một người đàn ông bị nhóm người dùng dao chém trọng thương. Theo đoạn video, nhóm khoảng 4 người cầm dao xô xát với người đàn ông cầm xẻng và một người cầm gạch đá.



Khi người đàn ông cầm xẻng bị ngã, 4 người này xông lao vào tấn công khiến nạn nhân đứt lìa cánh tay. Sau khi gây án, họ rời khỏi hiện trường.

Hiện lực lượng chức năng đang tích cực vào cuộc, điều tra làm rõ vụ việc.

Lửa dữ dội thiêu rụi khu chợ quần áo tại thủ đô Dhaka (Bangladesh)

Lửa dữ dội thiêu rụi khu chợ quần áo tại thủ đô Dhaka (Bangladesh). Nguồn: Pháp luật TP.Hồ Chí Minh

Ngày 4/4, khoảng 600 lính cứu hỏa được huy động đến thủ đô Dhaka (Bangladesh) để giúp khống chế đám cháy dữ dội tại chợ quần áo Bongo Bazar. Theo hãng tin AFP, khói đen từ đám cháy đã bao trùm khu chợ và khu dân cư gần đó. Ngọn lửa được cho là bùng phát vào rạng sáng 4/4. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra.

Theo AFP, cho đến nay, nhà chức trách chưa ghi nhận có người thương vong sau vụ cháy. Tuy nhiên, các nhân viên cứu hỏa cho biết khu chợ quần áo Bongo Bazar và 3 khu thương mại liền kề gần như đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Nhiều chủ cửa hàng tại chợ Bongo Bazar đã bị thiệt hại nặng sau vụ cháy.



Chợ Bongo Bazar là nơi nổi tiếng chuyên bán quần áo của các hãng thời trang phương Tây như Tommy Hilfiger. Ngoài ra, chợ này còn là nơi bán quần áo không đạt tiêu chuẩn xuất khẩu được các nhà máy may mặc ở thủ đô Dhaka sản xuất.