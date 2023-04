Clip NÓNG 24h: Xe tải lấn làn, tông trực diện xe máy trên đèo Mimosa

Xe tải lấn làn, tông trực diện xe máy trên đèo Mimosa

Sự việc xảy ra vào 13h28 chiều qua 3/4 tại đèo Mimosa (TP.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng). Theo thông tin ban đầu, chiếc xe tải do tài xế Nguyễn Trung Đức điều khiển theo hướng Đà Lạt – Đức Trọng, tới đoạn khúc cua đầu đèo Mimosa (đoạn gần cổng Trường Chính trị tỉnh) thì mất lái do trời mưa to, lấn hẳn sang phía bên trái đường. Xe tải đã tông thẳng vào xe máy do anh Nguyễn Thành Được (33 tuổi, ngụ TP Đà Lạt) điều khiển đi theo chiều ngược lại, hất văng nạn nhân vào taluy đất bên đường.



Ông Nguyễn Nam Trường, người dân đưa nạn nhân đi cấp cứu cho biết, sau cú tông mạnh, nạn nhân ngất xỉu tại chỗ được ông vẫy xe taxi đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Đà Lạt. Theo người nhà nạn nhân, may mắn là sau khi nhập viện anh Được đã tỉnh lại và được chẩn đoán chỉ bị đa chấn thương nhẹ.

Theo người dân khu vực trên, khúc cua đầu đèo Mimosa thường xảy ra các vụ tai nạn, đặc biệt là khi trời mưa lớn, đường đèo trơn trượt, các xe ô tô chạy đổ đèo tốc độ cao tiềm ẩn nguy cơ xảy ra va chạm giao thông.

Thanh niên đi xe máy gặp ổ gà và cái kết lộn 180 độ

Đoạn clip được camera hành trình của một chiếc ô tô đi trên đường ghi lại. Sự việc xảy ra vào sáng 31/3 và được lan truyền trên các trang MXH những ngày gần đây thu hút rất nhiều lượt bình luận. Trời mưa, đường ngập, một thanh niên đi xe máy di chuyển trên đoạn đường Khương Đình (Thanh Xuân, Hà Nội) thì gặp ổ gà. Người lái xe này phanh gấp để dừng xe nhưng lại dùng phanh trước nên khiến xe đứng khựng lại và người lộn về phía trước. Rất may do là giờ cao điểm nên các phương tiện đều di chuyển chậm. Người lái xe máy rất may mắn không bị thương. Ngay sau đó anh này đã dựng xe lên và tiếp tục hành trình.

Tình huống tranh cãi trong ngõ hẹp, hành động của tài xế Mercedes bị phản ứng dữ dội

Đoạn video trên được trích xuất từ camera hành trình trên ô tô của anh Nguyễn Quang Minh, khi anh vừa lái xe ra khỏi cổng bảo vệ của chung cư Tân Hương Tower (118/5A Tân Hương, Tân Quý, Tân Phú, TP.HCM) vào tối ngày 31/3, thì bị chiếc Mercedes-Benz GLC 300 đang đi tới từ xa nháy pha liên hồi rọi thẳng vào mắt. Cả hai tài xế sau đó đã có màn đối đáp khá gay gắt vì chuyện nháy đèn pha.

Khoảnh khắc đoàn xe chở ông Trump rời Mar-a-Lago ra sân bay

Video từ các hãng truyền thông Mỹ cho thấy ông Trump trưa 3/4 (giờ Mỹ) đã rời Mar-a-Lago, bang Florida để tới New York dự phiên tòa thông báo tội trạng. Kính xe dán phim tối đen.

Máy bay riêng của cựu tổng thống Mỹ Donald Trump rời bang Florida ngày 3/4 và đáp xuống sân bay LaGuardia ở thành phố New York sau hơn ba tiếng.

Cựu tổng thống Mỹ sẽ nghỉ qua đêm tại đây, trước khi đến Văn phòng Công tố quận Manhattan, lấy vân tay và trình diện tại tòa án trong sáng 4/4 để nghe bản cáo trạng và dự kiến phản hồi rằng mình vô tội. Thẩm phán sau đó sẽ quyết định ông được tại ngoại hay bị giam.

Cựu tổng thống Trump bị công tố viên quận Manhattan Alvin Bragg, thành viên đảng Dân chủ, điều tra về hành vi chi 130.000 USD thông qua luật sư thân tín Michael Cohen để ém nhẹm mối quan hệ với sao khiêu dâm Stormy Daniels trong giai đoạn tranh cử năm 2016.

Đại bồi thẩm đoàn ở New York hôm 30/3 quyết định truy tố ông Trump, khiến ông trở thành cựu tổng thống Mỹ đầu tiên bị truy tố. Hiện chưa rõ cáo buộc cụ thể nhằm vào ông Trump, nhưng CNN đưa tin ông có thể đối mặt hơn 30 cáo buộc liên quan tới gian lận kinh doanh, như kê khai sai mục đích khoản tiền.