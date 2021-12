Nghi vấn lộ, lọt đề thi tốt nghiệp THPT: “Đề thi có chuyện thì kỳ thi không an toàn”

"Đề thi có chuyện thì không phải là kỳ thi an toàn"

Trước đó, tại cuộc họp báo về tình hình, kết quả công tác công an năm 2021, về nghi vấn lộ đề thi Sinh học tốt nghiệp THPT 2021, đại diện Cục An ninh chính trị (Bộ Công an) cho biết, đã phát hiện một số tồn tại sơ hở trong ra đề và xây dựng ngân hàng đề thi tốt nghiệp THPT môn Sinh 2021 của Bộ GDĐT, đồng thời đang điều tra, xác minh dấu hiệu lộ, lọt đề thi.

Thí sinh thi tốt nghiệp THPT 2021 tại Hà Nội. Ảnh minh họa: Định Nguyễn



Trao đổi với Dân Việt, một tiến sĩ giáo dục nhận định, về nghi vấn lộ, lọt đề thi tốt nghiệp THPT 2021, nếu công an đã vào cuộc thì phải chờ kết quả chính thức từ phía công an. Tuy nhiên, khi sự việc được làm rõ, Bộ GDĐT cần thông tin ngay tới dư luận.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 cả hai đợt được Bộ GDĐT đánh giá là nghiêm túc, công bằng và an toàn.

"Bộ mà "cầu cứu" công an thì cũng phải chờ công an xác minh, điều tra. Ví dụ như các vụ gian lận ở Hà Giang, Hòa Bình, Sơn La có khi phải đến 2 năm sau mới có kết quả điều tra trong khi công an vào cuộc ngày từ đầu. Nhưng theo tôi, đề thi có chuyện thì không phải là kỳ thi an toàn. Bộ trưởng Bộ GDĐT cũng phải rút kinh nghiệm và điều chỉnh lại quy trình làm đề", chuyên gia này nói.

Dù là lộ hay lọt đề thi, dư luận, giáo viên và học sinh cả nước rất mong chờ khi công an vào cuộc điều tra sự việc và có kết quả, Bộ GDĐT sớm công khai câu trả lời.

"Các học trò của tôi biết được thông tin nghi vấn lộ, lọt đề tốt nghiệp THPT thì khá lo lắng và băn khoăn. Năm nay các em là học sinh cuối cấp, lại đa phần học trực tuyến nên không biết đề thi tốt nghiệp năm 2022 ra sao. Bản thân cô trò chúng tôi mong sớm có kết luận cụ thể và rõ ràng hơn, mong là công an vào cuộc sự việc sẽ sớm được sáng tỏ để giáo viên, học sinh nói riêng và nhân dân nói chung lấy lại niềm tin", cô Thùy Như, giáo viên dạy Toán tại Phú Xuyên, Hà Nội chia sẻ.

Một vụ nghi lọt đề thi tốt nghiệp THPT cũng cần sớm được làm rõ

Ngoài nghi vấn lộ, lọt đề thi Sinh tốt nghiệp THPT, một thông tin gây xôn xao dư luận hồi tháng 7/2021 là sự việc giáo viên ở Hà Nội phát hiện đề thi Toán tốt nghiệp THPT xuất hiện trên mạng sớm hơn thời gian kết thúc làm bài thi (16h).



Theo đó, hồi tháng 7, thầy Nguyễn Văn Quý – một giáo viên dạy Toán ở Hà Nội cho biết, thầy nhận được trang đề Toán tốt nghiệp THPT 2021 chuyển đến từ một đồng nghiệp trong nhóm toán Strong team Toán VD-VDC. Nhóm này được lập ra để chuyên trao đổi về phương pháp dạy và học Toán.

Trong ngày thi 7/7, thầy Quý cùng nhóm cũng "sưu tập" để giải đủ 24 mã đề cho học sinh và thầy cô toàn quốc tham khảo sau thi. "Ban đầu, do bị nhầm thời gian kết thúc thi lúc 15h50 nên tôi cũng không để ý về việc đề ra sớm hay muộn. Sau khi đăng tải đề lên mạng xã hội, rất nhiều thông tin phản hồi về việc đề thi xuất hiện ở thời điểm 16g01 là rất sớm. Kiểm tra lại thời gian nhận đề, tôi mới phát hiện ra đề có sớm hơn vài phút trước khi kết thúc giờ thi", thầy Quý nói với báo chí.

Chia sẻ với với Dân Việt cũng như báo chí, thầy Quý cho biết, đến nay thầy chưa nhận được câu trả lời và kết luận chính thức về sự việc đề Toán tốt nghiệp THPT xuất hiện sớm hơn thời gian kết thúc giờ thi.

Trong tháng 7, khi được hỏi về thông tin nêu trên, Bộ GDĐT cho biết đã tiếp nhận sự việc và đang xác minh. Tuy nhiên đến nay, Bộ GDĐT chưa phản hồi chính thức, công khai về việc có lọt đề Toán hay không.