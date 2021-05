Nghịch lý Than Quảng Ninh: Bị nợ 90 tỷ thì "thăng hoa", có tiền lại... xìu

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, 2 nhà tài trợ chính của CLB Than Quảng Ninh là tập đoàn Than Khoáng Sản Việt Nam và Tổng công ty Đông Bắc đã xin dừng tài trợ và rút lui. Số tiền tài trợ từ hai đơn vị này chiếm khoảng 40% tổng kinh phí hoạt động của đội bóng. Chính điều đó khiến đội chủ sân Cẩm Phả rơi vào vòng xoáy khủng hoảng tài chính.

Than Quảng Ninh toàn thua 3 trận gần nhất.

Theo đó, trước vòng 7 V.League 2021, các cầu thủ Than Quảng Ninh đã bị nợ lương tới 9 tháng. Nếu tính cả những khoản thưởng và lót tay, lãnh đạo đội bóng đất Mỏ nợ họ tổng cộng hơn 90 tỷ đồng. Trong bối cảnh ấy, nhiều cầu thủ phải vay chỗ nọ, đắp chỗ kia để trang trải cuộc sống. Không thể chịu đựng thêm nữa, những ngày cuối tháng 3 và đầu tháng 4, họ quyết định đình công, không ra sân tập luyện nhằm gây sức ép lên Ban lãnh đạo.

Phải tới đầu tháng 4, sự ngột ngạt mới tạm lắng xuống khi Chủ tịch Phạm Thanh Hùng lấy 5 tỷ đồng từ tiền túi của mình để ứng trước 3 tháng lương cho các cầu thủ Than Quảng Ninh, đồng thời cầu cứu lãnh đạo tỉnh. Thế nhưng cũng phải tới tận ngày 15/4, mọi chuyện mới được giải quyết khi Mạc Hồng Quân và các đồng đội nhận đủ 9 tháng lương bị nợ trước đó. Tuy vậy, một số khoảng thưởng và "lót tay" thì vẫn đang trong chế độ… chờ.

Có một điều rất đáng chú ý là trong giai đoạn bị nợ lương, phải quay cuồng với cuộc sống cơm áo gạo tiền thì các cầu thủ Than Quảng Ninh lại thi đấu vô cùng gắn kết, liên tục giành được những kết quả ấn tượng. Cụ thể, ở 8 vòng đầu tiên, thầy trò HLV Hoàng Thọ thắng tới 6 và thua 2, liên tục xếp ở nhóm đầu BXH và khiến mọi đối thủ phải ngán ngại.

Thế nhưng, kể từ khi nhận được lương, hay đúng hơn là kể từ lúc nhận được những đồng lương mà lãnh đạo CLB Than Quảng Ninh nợ, các cầu thủ lại bất ngờ "xìu" xuống. Cụ thể, ở 3 vòng đấu gần nhất, họ toàn thua, gồm thua Hà Nội FC 0-4, thua Viettel 1-2 và mới nhất thua đội khách Nam Định 0-1. Từ vị thế cạnh tranh ngôi đầu với HAGL, Than Quảng Ninh giờ đã tụt xuống xếp hạng 4, chỉ còn hơn đội xếp thứ 7 là Bình Định có 3 điểm. Nếu tiếp tục lao dốc trong 2 vòng đấu tới, không loại trừ khả năng HLV Hoàng Thọ và các học trò sẽ kết thúc lượt đi mà nằm ngoài tốp 6, tức sẽ phải tham gia cuộc chiến trụ hạng cùng 7 đội khác ở giai đoạn lượt về.

Được biết, vòng 12, Than Quảng Ninh sẽ phải tới làm khách trên sân của kẻ cạnh tranh trực tiếp Bình Định. Tới vòng 13, họ trở về sân nhà Cẩm Phả để tiếp đội đầu bảng HAGL. Đây đều là 2 trận đấu được dự báo vô cùng khó khăn cho Mạc Hồng Quân và các đồng đội.