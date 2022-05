Ngỡ ngàng với sắc vàng Tam Cốc- Tràng An

Tuần du lịch Ninh Bình "Sắc vàng Tam Cốc - Tràng An" năm 2022

Tuần du lịch Ninh Bình "Sắc vàng Tam Cốc - Tràng An" năm 2022 do UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức nhằm giới thiệu, quảng bá những nét đặc sắc, hấp dẫn của địa phương, đặc biệt là Khu du lịch sinh thái Tràng An và Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động, góp phần kích cầu du lịch, thúc đẩy phục hồi và phát triển du lịch trở lại sau đại dịch Covid-19.

Lễ khai mạc diễn ra vào lúc 7h30 sáng ngày 21.5 tại khu vực hang 2 (cạnh cánh đồng lúa chín) thay vì ở bến thuyền Tam Cốc - Bích Động như các năm trước và đây sẽ là điểm nhấn của Tuần du lịch Ninh Bình. Việc thay đổi này nhằm mang lại cho du khách những trải nghiệm thực cảnh gần gũi, ấn tượng hơn.

Các hoạt động diễn ra trong Tuần du lịch Ninh Bình năm 2022 bao gồm: tổ chức phố đi bộ và chợ ẩm thực Tam Cốc; tour du lịch chụp ảnh mùa vàng Tam Cốc; chương trình khảo sát, giới thiệu sản phẩm du lịch Ninh Bình; triển lãm ảnh nghệ thuật với chủ đề "Mùa vàng Tam Cốc - Tràng An"; chương trình biểu diễn múa rối nước, hát chèo, hát xẩm, hát các làn điệu dân ca 3 miền; trình diễn, trưng bày các sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống Ninh Bình…