Như Dân Việt đã thông tin, ngày 19/10, Trần Thị Ngọc Trinh (người mẫu, diễn viên Ngọc Trinh, 34 tuổi) bị Công an TP HCM bắt tạm giam về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

Liên quan vụ án, Trần Xuân Đông (36 tuổi, thầy dạy lái xe của Ngọc Trinh) bị cáo buộc tội "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức", Đông được tại ngoại.

Người mẫu Ngọc Trinh bị Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam 3 tháng với cáo buộc: "Gây rối trật tự công cộng". Ảnh: CACC

Theo cơ quan chức năng, trước đó ngày 6/10, Ngọc Trinh dù không có giấy phép lái xe hạng A2 nhưng đã cùng Đông chạy xe BMW, dung tích xi lanh 999 cm3, biểu diễn trên đoạn đường D15 Khu Công nghệ cao (thuộc phường Tăng Nhơn Phú B, TP.Thủ Đức) với các động tác lái xe nguy hiểm, tư thế phản cảm, không mặc đồ bảo hộ, nằm, quỳ gối trên yên xe.

Hôi đầu tháng 9, hai người này cũng điều khiển mô tô hiệu Kawasaki Ninja lưu thông ở Khu đô thị Thủ Thiêm, thực hiện các động tác như: đứng 2 chân một bên xe, thả 2 tay để xe tự chạy, ngồi một bên yên xe để tự chạy...

Người mẫu Ngọc Trinh bị Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam 3 tháng với cáo buộc: "Gây rối trật tự công cộng". Clip: CACC

Đáng nói là trong các lần biểu diễn xe, Ngọc Trinh đều cho quay phim đăng lên mạng xã hội. Cụ thể, đăng 5 video lên tài khoản Tit Tok Ngoc Trinh (có 6,8 triệu người theo dõi), nhận tổng cộng hơn 478.000 lượt thích; 4.881 lượt bình luận; 9.848 lưu video; 5.787 lượt chia sẻ.



Tài khoản Facebook Trần Thị Ngọc Trinh (có hơn 3 triệu người theo dõi) thu hút 5.900 lượt tương tác, 438 lượt bình luận, 266 lượt gửi; tài khoản Fanpage Facebook NGỌC TRINH (có 5,9 triệu người theo dõi) đăng tải một video thể hiện Ngọc Trinh lái xe phân khối lớn và bị tai nạn chấn thương ở chân nhận 2,7 triệu lượt thích...

Sau đó, các video này đã lan truyền trên không gian mạng với hơn 240 bài post trên Facebook, hơn 650 bài viết trên website; hơn 3.000 video liên quan trên YouTube. Dư luận phần lớn phản đối, lên án gay gắt hành vi của Ngọc Trinh.

Theo cơ quan điều tra, việc đăng tải, phát tán nội dung trên đã ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự và an toàn xã hội, ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức, lối sống và văn hóa ứng xử của giới trẻ, đặc biệt đây là tài khoản mạng xã hội được hàng triệu người theo dõi. Hành vi này đã vi phạm về quy tắc ứng xử trên mạng xã hội tại Quyết định số 874/QĐ-BTTTT ngày 17/6/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Hình ảnh Ngọc Trinh "biểu diễn" điều khiển xe mô tô phân khối lớn lan truyền trên mạng Tik tok

Cũng trong thời gian qua, Ngọc Trinh đã nhiều lần có những phát ngôn hay hành động gây "scandal", nhưng suy cho cùng thì những phát ngôn và hành động cũng chỉ mang tính giải trí cho vui, không ảnh hưởng đến ai nhiều lắm.

Tuy nhiên, vụ lái xe phân khối lớn thả hai tay khi chưa có bằng lái cùng với việc đăng tải, phát tán nội dung trên, mà theo như kết luận của cơ quan điều tra Công an TP.HCM là đã ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự và an toàn xã hội, ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức, lối sống và văn hóa ứng xử của giới trẻ, đặc biệt đây là tài khoản mạng xã hội được hàng triệu người theo dõi… là hành vi rất đáng lên án. Đây còn là hành vi vi phạm pháo luật cần phải xử lý nghiêm khắc.

Bởi vì, Ngọc Trinh là người nổi tiếng, có nhiều bạn trẻ hâm mộ. Hình ảnh lái xe thả hai tay của cô có tác động tiêu cực đến "fan" của cô, những người thiếu bản lĩnh, sẽ bắt chước.

Thời gian qua, nhiều địa phương có các băng nhóm hay tổ chức đua xe trái phép, trên nhiều đường phố thường xuất hiện những "yêng hùng xa lộ" phóng xe với tốc độ tử thần, biểu diễn các tư thế lái xe giỡn mặt với mạng sống bản thân và người đi đường. Nay thêm sự xuất hiện clip của Ngọc Trinh, rất có thể thêm nhiều người lao vào chơi trò này.

Ca sĩ, diễn viên, người mẫu… hay nghệ sĩ nói chung, đặc biệt là những người nổi tiếng, có ảnh hưởng trên mạng xã hội như Ngọc Trinh thì những phát ngôn, hành động, việc làm… của họ đều có sự ảnh hưởng khá lớn tới đông đảo công chúng. Đặc biệt là giới trẻ, đã và đang có rất nhiều người thần tượng Ngọc Trinh, học theo Ngọc Trinh, làm theo Ngọc Trinh… về một lĩnh vực nào đó trong nghệ thuật và cả trong cuộc sống hàng ngày.

Càng là người nổi tiếng, có ảnh hưởng đến số đông, đặc biệt là giới trẻ thì cần phải biết rèn luyện, ý thức từ phát ngôn cho đến hành động, thậm chí cả khóc cười. Và quan trong hơn cả là phải luôn nhớ rằng không ai được có quyền đứng trên hay đùa giỡn với pháp luật!