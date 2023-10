Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam người mẫu Ngọc Trinh

Ngày 19/10, thông tin từ Công an TP.HCM đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh khám xét chỗ ở với Trần Thị Ngọc Trinh (người mẫu Ngọc Trinh, SN 1989, ngụ TP.Thủ Đức, TP.HCM) về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Bên cạnh đó, công an khởi tố Trần Xuân Đông về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. Các quyết định đã được Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM phê chuẩn.

Người mẫu Ngọc Trinh bị Công an TP.HCM khởi tố, bắt giam.

Trước đó, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP.Thủ Đức và các phòng nghiệp vụ trực thuộc Công an TP.HCM tiến hành xác minh, giải quyết nguồn tin về tội phạm đối với hoạt động liên quan hành vi điều khiển xe mô tô phân khối lớn, biểu diễn bằng những hành động nguy hiểm lưu thông trên tuyến đường thuộc TP.Thủ Đức do Trinh thực hiện.

Tập trung triển khai các hoạt động điều tra và phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan để xác minh; kết quả điều tra đến nay, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM xác định.

Mặc dù Trinh (không có giấy phép lái xe mô tô hạng A2 nhưng ngày 6/10 Trinh, Ngọc Trinh đã cùng với Trần Xuân Đông (SN 1987, quận 7 ) tổ chức, thực hiện hành vi điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 59A3-115.88 (nhãn hiệu BMW, dung tích xi lanh 999cm3) lưu thông, biểu diễn trên đoạn đường D15 Khu Công nghệ cao với các động tác lái xe nguy hiểm, tư thế phản cảm, không mặc đồ bảo hộ, nằm, quỳ gối trên yên xe…, cho quay video biên tập lại rồi đăng tải lên mạng xã hội.

Đầu tháng 9/2023, Đông cũng đã cùng với Trinh tổ chức tụ tập, điều khiển xe mô tô hiệu "Ninja" lưu thông trên đoạn đường Trần Bạch Đằng thực hiện các động tác lái xe phản cảm, nguy hiểm như đứng 2 chân một bên xe, thả 22 tay để xe tự chạy, ngồi một bên yên xe để tự chạy…, cho quay video biên tập lại rồi đăng tải lên mạng xã hội.

UBND phường Thủ Thiêm, thành phố Thủ Đức và UBND Tăng Nhơn Phú B, thành phố Thủ Đức đã có văn bản đề nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM xem xét xử lý Trần Thị Ngọc Trinh theo đúng quy định của pháp luật.

Đáng chú ý, các lần biểu diễn xe mô tô nêu trên, Trinh đều cho quay phim lại để biên tập và tự đăng lên các clip này lên các tài khoản cá nhân trên nền tảng mạng xã hội, nên Công an TP.HCM đã mời Trinh làm việc.

Công an đã mời kiểm soát xe 59A3-115.88 thì Trần Xuân Đông đã xuất trình giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe máy số 122678 là giả.

Qua đấu tranh, Trần Xuân Đông thừa nhận mặc dù biết giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô là giả nhưng vì thấy xe mô tô mang biển kiểm soát số 59A3-115.88, nhãn hiệu BMW có giá rẻ nên vẫn cố ý mua về sử dụng.

Công an TP.HCM cho rằng, Trần Thị Ngọc Trinh chưa có bằng lái xe A2 nhưng vẫn cùng với Đông tổ chức, thực hiện hành vi điều khiển xe mô tô phân khối lớn với các động tác lái xe nguy hiểm, phản cảm như nằm, quỳ gối trên yên xe, thả hai tay để xe tự chạy… lưu thông biểu diễn trên tuyến đường đã được sử dụng công cộng thuộc địa bàn phường Thủ Thiêm và phường Tăng Nhơn Phú B.

Gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương; đồng thời, cho tổ chức quay phim, biên tập lại rồi đăng các clip này lên các tài khoản mạng xã hội có số lượng người theo dõi lớn gây tác động tiêu cực, ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự trên không gian mạng.

Ngoài ra, Trần Xuân Đông còn có hành vi mua xe mô tô phân khối lớn có giấy tờ giả để sử dụng.

Trong thời gian tới, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM tiếp tục tiến hành các biện pháp điều tra, xác minh theo quy định để khẩn trương làm rõ toàn bộ nội dung vụ án, hành vi phạm tội của Trần Thị Ngọc Trinh, Trần Xuân Đông và các đối tượng còn lại có liên quan để xử lý triệt để, nghiêm minh trước pháp luật.

Bắt 2 đối tượng nghi trộm chó bị tài xế ô tô húc văng

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 19/10, lãnh đạo UBND phường Tân Thới Nhất (quận 12, TP.HCM) cho biết đã bắt giữ 2 đối tượng trong clip tài xế lao ô tô, húc văng 2 kẻ trộm chó khi đang nhét tang vật vào bao tải xảy ra trên địa bàn.

Theo điều tra ban đầu, hai thanh niên đi xe máy đã trộm chó của nhiều nhà dân trong khu vực. Tài xế ô tô tông hai tên trộm cũng sống ở gần đó.

Camera ghi lại diễn biến vụ việc.

Như Dân Việt đã đưa tin, trong đoạn clip, 1 thanh niên mặc áo sọc chạy xe máy chở theo một thanh niên khác ngồi phía sau ôm một chú chó.

Nữ sinh lớp 11 bị nhóm bạn đánh hội đồng dã man tại bãi đất trống do mâu thuẫn

Khi cả hai chạy đến trước cửa nhà người dân thì dừng xe, thanh niên ngồi sau mang chú chó bỏ vào bao lớn phía trước xe.

Thời điểm này, phát hiện hai thanh niên nghi vấn trộm chó, một tài xế ô tô từ phía sau lao lên tông vào đuôi xe máy khiến cả hai ngã nhào ra đường.

Lúc này, thanh niên mặc áo sọc dựng xe lên để bỏ chạy, liền bị tài xế truy đuổi, áp sát khiến cả hai phải vứt xe máy để thoát thân.

Qua tìm hiểu, vụ việc xảy ra vào khoảng 6h50 sáng 18/10 trước căn nhà thuộc địa bàn phường Tân Thới Nhất, quận 12, TP.HCM.

2 vợ chồng bác sĩ tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang, nghi tự tử

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 19/10, xác nhận với báo chí, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang cho biết, bác sĩ P.T.K đang công tác tại khoa Hồi sức chống độc đã treo cổ tự vẫn chết tại tầng 2 cầu thang bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang vào 4h sáng cùng ngày.

Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang, nơi hai vợ chồng bác sĩ tử vong gây hoang man dư luận. Ảnh: Phương Vũ

Theo thông tin ban đầu, ngày 18/10 vợ bác sĩ K uống thuốc tự vẫn được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang. 15 bác sĩ, điều dưỡng tập trung nhồi tim, hồi sức cấp cứu cho vợ bác sĩ K.

Đến 2 giờ ngày 19/10, khi vợ bác sĩ K không qua khỏi, mọi người đi tìm để thông báo thì phát hiện bác sĩ K đã treo cổ chết tại tầng 2 cầu thang bộ.

Được biết cả 2 vợ chồng bác sĩ K đều đang công tác tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang. Vợ làm điều dưỡng, bác sĩ P.T.K cũng làm điều dưỡng tại bệnh viện, sau đó đi học liên thông lên bác sĩ đa khoa, vừa tốt nghiệp được hơn 1 năm nay.

Hoàn cảnh vợ chồng bác sĩ K khó khăn, trong khi đi học liên thông lên bác sĩ, đồng nghiệp trong khoa mỗi người cho mượn một chút để anh K đi học. 2 vợ chồng bác sĩ K mất đi để lại đứa con nhỏ mới 5 tuổi.

Hiện các cơ quan chức năng tỉnh Kiên Giang đang phối hợp bệnh viện để điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của cả 2 người.

Truy tố bảo mẫu làm bé trai 7 tháng tuổi tử vong tại chung cư ở Hà Nội

Như Dân Việt đã thông tin: VKSND huyện Gia Lâm, TP.Hà Nội, vừa ban hành cáo trạng truy tố Chu Uyển Vân (SN 1996, ở huyện Gia Lâm, Hà Nội) về tội "Vô ý làm chết người".

Cáo trạng thể hiện, ngày 10/1, tại căn hộ số 2006, S203 Vinhomes OceanPark, Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội, bị can Chu Uyển Vân không được đào tạo về trông trẻ, không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép mở lớp trông trẻ tại nhà. Tuy nhiên, Vân tự tin thấy bản thân đủ khả năng trông giữ, đảm bảo an toàn cho trẻ sơ sinh nên nhận trông giữ trẻ thuê trong đó có cháu Nguyễn Bảo K. (7 tháng tuổi, là con chị Nguyễn Bảo H.) với giá 250.000 đồng/đêm.



Quá trình trông giữ cháu K., Vân không chú ý theo dõi dẫn đến sau khi ăn sữa, cháu K. có biểu hiện sặc sữa.

Chu Uyển Vân nhận trông giữ cháu K. nhưng không theo dõi dẫn đến cháu bé bị sặc sữa và tử vong. Ảnh: Đ.X

Khi phát hiện, Vân tự ý sơ cứu cho cháu K. đến khi cháu bé lả đi, hơi thở yếu. Lúc này, Vân gọi trung tâm cấp cứu đến thì nạn nhân đã tử vong.

Nhà chức trách xác định cháu K tử vong do suy hô hấp - tuần hoàn định hướng đến ngạt do bít tắc đường hô hấp gây nên, không phát hiện bệnh lý bất thường.

VKSND huyện Gia Lâm truy tố ra trước TAND huyện Gia Lâm để xét xử bị can Chu Uyển Vân về tội "Vô ý làm chết người" theo quy định tại khoản 1 Điều 128 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Theo đó, người nào vô ý làm chết người, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1 năm đến 5 năm.

Vụ người phụ nữ bị đâm tử vong ở Bắc Ninh: Tìm thấy thi thể nghi phạm cách nơi nhảy cầu khoảng 5km

Sáng 19/10, nguồn tin của PV Dân Việt cho biết lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nghi phạm Nguyễn Văn Hiệp (SN 1986, ở xã Trung Thành, TP.Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên).



Hiệp là nghi phạm sát hại chị P. tại một cửa hàng quần áo ở TP.Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh) rồi nhảy cầu Thanh Trì tự tử, xảy ra chiều 17/10.

Thi thể của nghi phạm được lực lượng chức năng phát hiện lúc 6h ngày 19/10, tại bờ sông Hồng thuộc địa phận xã Kim Lan, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Theo đường sông, nơi nghi phạm nhảy cầu cách cách nơi tìm thấy thi thể khoảng 5km.

Nghi phạm bỏ lại ôtô rồi nhảy xuống sông Hồng. Ảnh: Đ.X.

Trước đó, chiều 17/10, tại cửa hàng bán quần áo ở đường Trần Hưng Đạo, phường Đại Phúc, TP.Bắc Ninh, chị Ngô Thị P., 27 tuổi, quê huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, là nhân viên bán hàng tại cửa hàng bị một nam thanh niên dùng dao đâm nhiều nhát vào vùng đầu, cổ, bụng, ngực dẫn đến tử vong. Sau khi gây án, đối tượng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Qua điều tra, cảnh sát xác định nghi phạm là Nguyễn Văn Hiệp, 37 tuổi, quê TP.Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. Đối tượng này đã có vợ và 2 con.

Theo lời khai của nhân chứng, Hiệp nhiều lần đến gặp chị P. tại cửa hàng vào các buổi trưa. Chiều 17/10, Hiệp đến của hàng gặp chị P. Quá trình nói chuyện, hai người xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau. Hiệp dùng dao nhọn đâm 8 nhát vào vùng đầu, cổ, ngực, bụng làm nạn nhân tử vong tại chỗ.

Gần 2 giờ sau khi đối tượng gây án, cảnh sát tìm thấy ôtô của Hiệp đang đỗ trên cầu Thanh Trì, Hà Nội. Tại đây, lực lượng chức năng thu giữ điện thoại di động, ví da có giấy tờ tùy thân của đối tượng Hiệp.

Qua lời khai của nhân chứng, cảnh sát xác định có một nam thanh niên điều khiển ôtô trên đã nhảy từ trên cầu xuống sông Hồng.