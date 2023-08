Ngôi nhà ấm áp liền kề biển xanh dành cho gia đình Việt tại Quy Nhơn

"Sau khi nhận công tác ở Quy Nhơn, tôi có kế hoạch đưa cả gia đình về đây sinh sống trong vài năm tới. Nhưng vẫn chưa tìm được không gian thích hợp, cho tới khi đến tham quan nhà mẫu MerryHome của dự án MerryLand Quy Nhơn cuối tháng 7 vừa rồi. Căn hộ này đáp ứng hầu hết điều gia đình tôi mong muốn", anh Nguyễn Lê Khải (36 tuổi, chuyên gia công nghệ cao) đang làm việc tại Quy Nhơn chia sẻ.

MerryHome - dòng sản phẩm ra đời dành cho đa số gia đình Việt

Ngắm biển Hải Giang từ ban công nhà mẫu MerryHome, anh Khải nói thêm: "Công việc của tôi khá bận rộn nên sau giờ làm tôi thích được thư giãn trong một ngôi nhà gần biển, chỉ cần nghe tiếng sóng cũng đủ lấy lại năng lượng. Tháng sau tôi sẽ sắp xếp đưa vợ đến nhà mẫu, khả năng cao gia đình tôi sẽ chọn một căn 2-3 phòng ngủ. Hiện Quy Nhơn - Bình Định là địa phương có tốc độ phát triển mạnh ở mọi lĩnh vực nên cơ hội việc làm khá đa dạng, bà xã tôi chắc sẽ nhanh chóng tìm được công việc mới khi chuyển đến đây sống. Tại sự kiện hôm nay tôi cũng gặp nhiều đồng nghiệp từ TP.HCM đến Quy Nhơn làm việc, có thể thời gian tới sẽ có một "làng chuyên gia" ở Marina District".

Ra mắt thị trường vào cuối quý II/2023, dòng sản phẩm MerryHome thuộc Marina District - phân khu cao tầng đầu tiên của thành phố bán đảo MerryLand Quy Nhơn nhanh chóng thu hút nhiều đối tượng khách hàng. Bên cạnh nhóm khách là các chuyên gia đến Quy Nhơn - Bình Định công tác và sinh sống, khách hàng khu vực Tây Nguyên - những người luôn khao khát sở hữu không gian sống liền kề biển xanh, cũng rất hào hứng với ngôi nhà "một bước chân chạm biển" MerryHome… Chị Trần Ngọc Minh (40 tuổi, kinh doanh nông trại) đến từ Kon Tum cho biết: "Vợ chồng tôi hiện đã có nhà ở Kon Tum nhưng vẫn có ý định sở hữu thêm một căn hộ biển để nghỉ dưỡng, hoặc cũng có thể chuyển đến sống lâu dài, ở núi nhiều năm rồi, giờ chỉ muốn an cư ở vùng biển nắng ấm gió êm. Tôi thấy nhà mẫu bố trí rất tinh tế, tối ưu hóa diện tích, tầm nhìn thì quá đẹp. Nếu chưa có điều kiện an cư tôi nghĩ vẫn có thể cho thuê lại".

Sự kiện khai trương nhà mẫu MerryHome còn đón nhiều lượt khách là người địa phương, nhóm khách hàng đang tìm kiếm nơi an cư mới trên chính quê hương của mình nhưng trong môi trường sống tốt hơn, không gian được quy hoạch bài bản, tiện ích đồng bộ và cộng đồng văn minh. Anh Văn Minh Trí (46 tuổi, kinh doanh tự do) bộc bạch: "Vừa đặt chân đến Hải Giang, đến MerryLand Quy Nhơn là tôi ưng ý liền. Nếu các bờ, vịnh ở Bình Định chủ yếu quay về hướng đông thì Hải Giang hướng mình về nam. Nhờ lợi thế này mà biển nơi đây luôn có sóng êm, nước trong quanh năm. Ngoài ra thì tôi còn bị thu hút bởi việc MerryLand Quy Nhơn được quy hoạch nhiều tiện ích hiện đại. Sống ở đây mỗi ngày đều sẽ như đi nghỉ dưỡng vậy".

Nắm bắt xu hướng thị trường và tiềm năng phát triển của Quy Nhơn - Bình Định trong những năm gần đây, các nhà đầu tư BĐS đã bắt đầu chuyển hướng về tỉnh này. Xét về giá của phân khúc căn hộ biển, MerryHome đang ở mức trên 40 triệu/m2, khá "mềm" và phù hợp với bài toán tài chính của khách hàng và nhà đầu tư trong giai đoạn hiện nay. So với các thành phố du lịch khác như Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng… giá MerryHome có dư địa phát triển rộng, khả năng tăng khoảng 40% đến hơn 60% trong vòng 1 - 2 năm.

Mỗi ngày đều như một kỳ nghỉ dưỡng tại MerryHome

Tại MerryLand Quy Nhơn, nếu phân khu Canal District sở hữu hệ tiện ích - dịch vụ đa dạng làm nên một "vương quốc không ngủ" với sản phẩm Bizhouse và Townhouse thì phân khu mới, "quận du thuyền" Marina District mang tinh thần Miami sôi động với dòng sản phẩm MerryHome "Ai cũng có thể chạm tới". Hướng tới đa số gia đình Việt, Marina District là không gian sống hiện đại, tiện nghi ngay vòng cung biển tuyệt đẹp với diện tích đa dạng, phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng.

Nuôi dưỡng tâm hồn sau những bộn bề cuộc sống bằng không gian an cư gần gũi với thiên nhiên là xu hướng phổ biến gần đây, bởi một ngôi nhà không chỉ là nơi để ở mà còn là chốn về để thư giãn và tái tạo năng lượng. Sở hữu 90% căn hộ có tầm nhìn trực diện biển ấn tượng, dòng sản phẩm MerryHome tại Marina District còn mang đến cơ hội trải nghiệm sống và nghỉ dưỡng tuyệt vời giữa biển trời mênh mông, giữa miền đất kỳ quan rực rỡ sắc màu. Được quản lý và tư vấn kỹ thuật căn hộ bởi thương hiệu Best Western, chủ nhân MerryHome có thể an tâm về chất lượng kỹ thuật cũng như tiêu chuẩn quản lý của căn hộ, thuận lợi khai thác thương mại thông qua việc cho thuê lưu trú.

MerryHome song hành nhiều giá trị trong cùng một BĐS: an cư, nghỉ dưỡng, khai thác thương mại…

Cuộc sống như nghỉ dưỡng tại MerryHome được đa dạng hóa trải nghiệm khi cư dân thừa hưởng hệ tiện ích kép, vừa của Marina District với snow world, beach club, trung tâm biểu diễn nghệ thuật ngoài trời, quảng trường cá voi, bến du thuyền, hồ bơi tràn viền sát biển lên đến 6000m2... vừa của toàn dự án MerryLand Quy Nhơn với chuỗi tham quan mua sắm, vui chơi giải trí… phong phú: "trái tim sôi động" Canal District, quảng trường nhạc nước, sân golf 18 hố, công viên chủ đề, quảng trường biển, hồ nhạc nước...

Với mức giá hấp dẫn từ hơn 1 tỷ đồng kèm chính sách thanh toán nhẹ nhàng, nhiều ưu đãi đồng hành, MerryHome mang đến cơ hội sở hữu nhà bên biển dễ "chạm tới", mở ra tổ ấm liền kề biển khơi trong lành như mơ ước của nhiều gia đình Việt.