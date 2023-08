Ở trailer đầu tiên, Đất rừng phương Nam đã công bố, một nhân vật giấu mặt nói với bé An: "Mày đi thăm ngoại mày hả? Ở đâu, tao đưa mày đi". Sau nhiều phỏng đoán, đoàn làm phim Đất rừng phương Nam chính thức tiết lộ nhân vật này chính là Út Lục Lâm do Tuấn Trần đảm nhận, thông qua teaser poster của phim.

Hình ảnh đầu tiên của Đất rừng phương Nam. Nguồn: NSX

Với câu nói muốn đưa An đi "thăm ngoại" và giờ đây là hình ảnh Út Lục Lâm cõng bé An đầy thân thiết trong teaser poster, có thể thấy được Út Lục Lâm và bé An sẽ trở thành một cặp đôi bất đắc dĩ trong hành trình đi tìm cha của An.

Tuấn Trần trên poster đầu tiên của Đất rừng phương Nam. Ảnh: NSX

Có vẻ như hoàn cảnh cô độc lưu lạc của An đã tác động đến nội tâm của Út Lục Lâm vì anh cũng là một thân phận lạc lõng và trưởng thành trong cô đơn. Sự thân thiết của Út Lục Lâm và bé An xuất phát từ sự thân thiết ngoài đời thật của Tuấn Trần và Hạo Khang - diễn viên nhí đảm nhận vai An.

Bên cạnh lời khen ngợi về diễn xuất và sự chuyên nghiệp cho bạn diễn nhỏ tuổi, Tuấn Trần cho biết chính Hạo Khang là điểm mấu chốt giúp anh cảm nhận được tâm tư tình cảm của Út Lục Lâm, thấy rõ được nhân vật dần lớn lên trong tâm của mình, bên cạnh những chuẩn bị của riêng anh cho nhân vật.

Út Lục Lâm là một nhân vật được sáng tạo thêm trong bản truyền hình Đất phương Nam chứ không xuất hiện trong tiểu thuyết của nhà văn Đoàn Giỏi, nay tiếp tục được kế thừa trong bản điện ảnh Đất rừng phương Nam. Anh ta là một kẻ láu cá, để tự sinh tồn mà ngón nghề thành thạo nhất là "móc túi".

Tuấn Trần với tạo hình Út Lục Lâm. Ảnh: NSX

Út Lục Lâm là một thân phận trong nhiều thân phận của thời cuộc rối ren, của phương Nam thuở bị giặc Pháp đô hộ. Cuộc đời của Út Lục Lâm chứa nhiều tiếng cười thú vị để khỏa lấp đi những chua chát của việc trưởng thành trong cô độc.

Trong lần hóa thân này của mình, Tuấn Trần chia sẻ với Dân Việt về nhiều điều "lần đầu tiên": Lần đầu tiên nhảy cầu, lần đầu tiên trải nghiệm "cầu cá tra" mà còn là trong bối cảnh quay phim với hàng chục con mắt và máy quay đang hướng về phía mình.

Ngoài những "lần đầu tiên" thú vị đó, Tuấn Trần còn cho biết Đất rừng phương Nam là phim điện ảnh đặc biệt nhất với mình cho đến nay khi phần nào đó được sống trong không khí hào hùng huyền thoại của vùng đất Nam Bộ. Anh hy vọng bé An và Út Lục Lâm sẽ đưa khán giả hoà vào cuộc phiêu lưu của vùng đất huyền thoại một thời.

Nghệ sĩ Trung Dân từng đóng vai Út Lục Lâm trong bản truyền hình Đất phương Nam.

Vai Út Lục Lâm trong bản truyền hình Đất phương Nam từng được nghệ sĩ Trung Dân thể hiện. Chia sẻ về vai diễn này, ông cho biết ông đặc biệt ấn tượng với vai Út Lục Lâm, người dẫn bé An (Hùng Thuận đóng) đi ăn trộm trong phim Đất phương Nam.

Nam nghệ sĩ nhớ lại: "Khi nhận phim này tôi khoái lắm, đi quay phim mà xuống đồng ruộng. Tôi với Hùng Thuận còn leo lên cây ăn xoài, xuống bẻ dừa uống rồi ngày hôm sau cả đoàn nghỉ hết vì bị đau bụng".

Nghệ sĩ Trung Dân cũng kể về những khó khăn của đoàn làm phim: "Vào rừng để quay phim, ông Trinh Hoan (đạo diễn - PV) cầm máy quay mà tôi tưởng tay ông bị trổ đồi mồi, lại gần mới thấy là muỗi đậu đen hết cánh tay. Tôi vuốt một cái là nguyên bàn tay toàn máu". Nam nghệ sĩ còn kể từng phải dùng "nước thối" từ lá cây tràm rụng trong rừng bôi lên tay để đuổi muỗi khi quay phim.

Đất rừng phương Nam của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng ra rạp vào ngày 20/10/2023. Dự án được khởi động cách đây hơn 1 năm, quay phim kéo dài 50 ngày và qua 6 tỉnh Nam Bộ bao gồm: TP. HCM, Đồng Nai, An Giang, Đồng Tháp, Sóc Trăng và Trà Vinh.