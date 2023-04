Variety đưa tin, nam diễn viên Jonathan Majors đã chấm dứt hợp đồng với công ty quản lý Entertainment 360. Tin tức này xuất hiện ba tuần sau khi nam diễn viên bị bắt vì tội hành hung và quấy rối ở thành phố New York vào cuối tháng 3.

Diễn viên Jonathan Majors cũng bị công ty quản lý truyền thông The Lede ngừng hợp tác hồi cuối tháng 3. Cả Entertainment 360 và Lede Company đều chưa đưa ra tuyên bố về thông tin này.

Vào ngày 25/3, nam diễn viên 33 tuổi đã bị cảnh sát New York bắt giam sau khi nhận cuộc gọi 911 báo cáo anh liên quan tới một vụ ẩu đả cùng một phụ nữ 30 tuổi. Người phụ nữ nhập viện với những vết thương nhẹ ở đầu và cổ. Tuy nhiên, luật sư bào chữa của Majors là Priya Chaudhry tuyên bố rằng, có bằng chứng chứng minh nam diễn viên vô tội.

Ngôi sao Marvel gặp "kết đắng" vì đánh phụ nữ

Nam diễn viên Jonathan Majors. (Ảnh: IT).

Trong một tuyên bố được đưa ra ngay sau khi bị bắt, Chaudhry tuyên bố rằng: "Majors phủ nhận việc hành hung người phụ nữ" và chia sẻ một loạt tin nhắn văn bản được cho là trao đổi giữa Majors và người phụ nữ kể trên.

Theo Deadline, Marvel hiện chưa thảo luận về tương lai của Jonathan Majors trong các dự án MCU, bao gồm cả bộ phim được hứa hẹn "Avengers: The Kang Dynasty" ra mắt năm 2025. Diễn viên đã hoàn thiện khâu ghi hình cho series "Loki" mùa hai.

Jonathan Majors là diễn viên người Mỹ sinh năm 1989. Anh nổi tiếng với các vai diễn trong phim và truyền hình, bao gồm vai Atticus Freeman trong series "Lovecraft Country" của HBO, anh đã nhận được nhiều lời khen ngợi và đánh giá cao khi đề cử giải Primetime Emmy.

Diễn viên này gần đây đã đóng vai chính trong một số bộ phim của các hãng phim lớn. Anh đóng vai Damian Anderson trong "Creed III" cùng với đạo diễn và đồng diễn viên chính Michael B. Jordan. Anh cũng mới tham gia MCU trong vai ác nhân Kang the Conqueror trong "Ant-Man and the Wasp: Quantumania".

Trong đó, theo thống kê số liệu từ Box Office Mojo, "Creed III" thu về 226 triệu USD toàn cầu sau gần 1 tháng công chiếu. Bộ phim gây bất ngờ khi nhanh chóng cán mốc 58 triệu USD doanh thu mở màn tại thị trường nội địa.

Bộ phim mới nhất của anh có tựa đề "Magazine Dreams" đã được Searchlight Pictures mua lại và dự kiến sẽ ra rạp vào ngày 8/12/2023. Diễn viên này cũng đã ký hợp đồng tham gia bộ phim "Da Understudy" của Amazon Studios.