Nam diễn viên đang nổi tiếng Jonathan Majors hành hung phụ nữ?

Ngày 26/3, Variety đưa tin, nam diễn viên đang lên Jonathan Majors bị cảnh sát bắt tại New York vì cáo buộc bạo lực sau một cuộc tranh cãi với một phụ nữ 30 tuổi.

Theo tuyên bố từ Cục Cảnh sát New York, người phụ nữ cho biết, cô bị tấn công và đã được đưa đến bệnh viện với "chấn thương nhẹ ở đầu và cổ".

Trả lời truyền thông, đại diện cho Majors đã phủ nhận cáo buộc kể trên. "Anh ấy không làm gì sai. Chúng tôi mong đợi có thể giải quyết và giải oan cho Majors", người này nói.

Nam diễn viên đang nổi Jonathan Majors hành hung phụ nữ?

Nam diễn viên đang lên Jonathan Majors. (Ảnh: IT).

Theo tuyên bố của cảnh sát, các sĩ quan nhận được một cuộc gọi tới đường dây nóng 911 vào khoảng 11h14 sáng.

"Một cuộc điều tra sơ bộ xác định rằng một nam giới 33 tuổi đã tham gia vào một cuộc cãi vã với một phụ nữ 30 tuổi. Nạn nhân cho biết cô bị tấn công. Các cảnh sát đã bắt giữ nam giới 33 tuổi không khó khăn. Nạn nhân bị chấn thương nhẹ ở đầu và cổ và đã được chuyển đến bệnh viện khu vực ở tình trạng ổn định", cảnh sát New York cho hay.

Jonathan Majors là diễn viên người Mỹ sinh năm 1989. Anh nổi tiếng với các vai diễn trong phim và truyền hình, bao gồm vai Atticus Freeman trong series "Lovecraft Country" của HBO, anh đã nhận được nhiều lời khen ngợi và đánh giá cao khi đề cử giải Primetime Emmy.

Diễn viên này gần đây đã đóng vai chính trong một số bộ phim của các hãng phim lớn. Anh đóng vai Damian Anderson trong "Creed III" cùng với đạo diễn và đồng diễn viên chính Michael B. Jordan. Anh cũng mới tham gia MCU trong vai ác nhân Kang the Conquerer trong "Ant-Man and the Wasp: Quantumania".

Trong đó, theo thống kê số liệu từ Box Office Mojo, "Creed III" thu về 226 triệu USD toàn cầu sau gần 1 tháng công chiếu. Bộ phim gây bất ngờ khi nhanh chóng cán mốc 58 triệu USD doanh thu mở màn tại thị trường nội địa.

Bộ phim mới nhất của anh, có tựa đề "Magazine Dreams," đã được Searchlight Pictures mua lại và dự kiến sẽ ra rạp vào ngày 8/12/2023. Diễn viên này cũng đã ký hợp đồng tham gia bộ phim "Da Understudy" của Amazon Studios.