Ngôi sao thứ 11 chia tay CLB Hải Phòng là ai?

Martin Lò trở thành cầu thủ thứ 11 chia tay CLB Hải Phòng

Trên trang cá nhân của mình, Martin Lò đã gửi lời chào tạm biệt tới CLB Hải Phòng cũng như người hâm mộ, qua đó chính thức khép lại hành trình 4 năm gắn bó với đội chủ chủ sân Lạch Tray.

"Martin Lò cảm ơn CLB Hải Phòng và những người hâm mộ đã luôn ủng hộ và tin tưởng vào mình trong suốt 5 mùa giải V.League đã qua. Nhiều điều đã thay đổi nhưng sự nhiệt huyết, máu Lửa của người dân và người hâm mộ Đất Cảng luôn rực cháy. Hải Phòng mãi là ngôi nhà thứ 2 của Martin Lò. Thank you for everything và sớm hẹn gặp lại", Martin Lò chia sẻ.

Martin Lò đã nói lời chia tay CLB Hải Phòng.

Martin Lò sinh ra và lớn lên tại Australia, bố mẹ của anh đều là người Việt Nam. Năm 15 tuổi, Martin Lò thử việc tại đội trẻ của câu lạc bộ Western Sydney Wanderers và được huấn luyện Tony Popovic gọi lên tập cùng đội một.

Đáng tiếc là sau đó cầu thủ này đã bị rách cơ háng và phải nghỉ thi đấu tới 8 tháng, qua đó bỏ lỡ nhiều cơ hội thi đấu cho đội bóng có trụ sở tại khu vực tây Sydney.

Đầu năm 2019, Martin Lò trở về quê hương Việt Nam và ký hợp đồng với CLB Phố Hiến sau quãng thời gian thử việc tại đội bóng. Kết thúc mùa giải đầu tiên tại Việt Nam, anh ghi được 4 bàn thắng sau 20 lần ra sân.

Martin Lò đã có 5 năm đáng nhớ trong màu áo CLB Hải Phòng.

Màn trình diễn ấn tượng đó giúp Martin Lò lọt vào "tầm ngắm" CLB Hải Phòng và sau đó anh đã chuyển đến thi đấu cho đội bóng này ở mùa giải 2020. Tuy nhiên ở đội bóng đất Cảng, Martin Lò không thể hiện được nhiều và anh chỉ là cái tên dự bị trong sơ đồ thi đấu của HLV Chu Đình Nghiêm.

Sau khi mùa giải 2023/2024 hạ màn, CLB Hải Phòng đã chia tay rất nhiều cầu thủ. Bên cạnh Martin Lò, 10 cái tên khác cũng và sẽ ra đi gồm Joseph Mpande, Dương Văn Khoa, Mạnh Hùng, Anh Hùng, Văn Đạt, Đình Tùng, Nhật Minh, Hoài Dương, Elogo, A Sân. Điều này báo hiệu việc CLB Hải Phòng sẽ có nhiều sự thay đổi ở mùa giải tiếp theo.