Ngư dân TT-Huế vô tình vớt được vật nặng 3kg thơm kỳ lạ nghi là long diên hương tiền tỷ

Ngày 20/11, theo tin từ UBND phường Thuận An, TP.Huế, ngư dân trên địa bàn vừa vớt được một vật lạ nghi là long diên hương quý hiếm trong lúc đánh cá trên biển. Đó là các ngư dân trên tàu cá do ông Trần Quân (trú phường Thuận An) làm chủ.

Khối vật nghi là long diên hương do các ngư dân trên tàu cá của ông Trần Quân (phường Thuận An, TP.Huế) vớt được trong lúc đánh cá trên biển. Ảnh: Q.T.

Theo ông Trần Quân, cách đây khoảng 10 ngày, trong chuyến đánh cá ở vùng biển Quảng Trị tại vị trí cách bờ khoảng 90 hải lý, ngư dân trên tàu cá của ông tình cờ thấy một vật màu trắng nổi trên mặt nước. Cho rằng vật này là long diên hương quý hiếm nên các ngư dân đã vớt đưa lên tàu.

Vật này có trọng lượng gần 3kg, hình tròn, bên ngoài màu trắng xám, bên trong hồng nhạt. Đây là vật dẻo, kết dính như sáp và có mùi thơm kỳ lạ. Sau khi chạm tay vào vật, dù rửa qua nước nhiều lần nhưng mùi thơm vẫn còn lưu lại.

Hiện vật nghi là long diên hương đang được ông Quân bảo quản tại nhà và ông này đang liên hệ một số người trong giới mua bán long diên hương.

Vật nghi là long diên hương mà các ngư dân trên tàu cá của ông Trần Quân vớt được là vật dẻo, kết dính như sáp và có mùi thơm kỳ lạ. Ảnh: Q.T.

Theo các nhà khoa học, long diên hương được sinh ra khi cá nhà táng ăn những con mực nang khổng lồ, mai trong thân mực chịu tác động bởi dịch tiết ra từ ống mật. Sau đó, một số phản ứng hóa học của dịch mật sẽ khiến mai mực trở thành một chất dẻo, không tiêu hóa được. Đến khi chất dẻo tích tụ thành khối lớn, theo phản xạ nhu động ruột, cá nhà táng sẽ bài tiết nó ra.

Sau khi cá nhà táng thải ra biển, khối vật chất dẻo có thể trải qua nhiều năm trong lòng biển sâu hoặc trôi dạt vào bờ. Qua thời gian, vật này sẽ dần chuyển thành một khối rắn có màu xám đậm hay đen, vàng hoặc trắng với kết cấu dạng sáp, cứng giòn với hương thơm rất kỳ lạ, bao gồm mùi đất, mùi biển và mùi của động vật.

Long diên hương dùng để sản xuất nước hoa Clive Christian nổi tiếng, 1 kg có thể làm được 20.000 chai, mỗi chai bán với giá 650 USD. Một số người cho rằng giá thu mua long diên hương ở Việt Nam khoảng trên 300 triệu đồng/kg.