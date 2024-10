"Ngũ phụng tề phi" - 5 vị đại khoa cùng tỉnh Quảng Nam, gồm những ai?

Theo giới nghiên cứu, đến nay danh hiệu "Ngũ phụng tề phi" có 4 cách lý giải. Thứ nhất, sau khi 5 nho sinh Quảng Nam đỗ đại khoa đã được vua Thành Thái ban bốn chữ "Ngũ phụng tề phi". Thứ hai, bốn chữ này xuất phát từ lá cờ do Tổng đốc Ðào Tấn tặng các tân đại khoa khi trở về Quảng Nam vinh quy bái tổ.

Thứ ba, cũng liên quan lá cờ thêu nhưng là của đoàn hát bội do Đào Tấn lập để diễn các vở tuồng do ông soạn. Thuyết thứ tư cho là điển tích Trung Hoa thời nhà Tống có 5 người cùng quận Lư Lăng trúng tuyển Hàn lâm học sĩ, sau đó xuất hiện thơ mừng "Ngũ phụng tề phi nhập hàn lâm". Do tích này, dân gian biết được chuyện xưa đã vinh danh 5 vị đại khoa Quảng Nam là "Ngũ phụng tề phi".