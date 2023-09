Trà đã xuất hiện tại Anh vào năm 1650 sau khi các thương nhân Hà Lan đưa nó từ Trung Quốc đến châu Âu. Từ đó, trà đã trở thành một phần quan trọng của cuộc sống hàng ngày của người Anh. Vào buổi sáng, người Anh thường thức dậy với một tách trà kèm theo bánh mì kẹp, bánh nướng, hoặc bánh ngọt.

Tuy nhiên, cà phê, một đối thủ lâu năm, đang ngày càng thách thức vị thế của trà. Đặc biệt, các chuỗi cà phê đại chúng như Costa Coffee và Starbucks đã lan tỏa văn hóa cà phê espresso tại Anh trong những năm cuối thế kỷ 20 và đầu thế kỷ 21. Điều này đã tạo nên sự đa dạng trong việc lựa chọn đồ uống cà phê và khám phá các loại cà phê thú vị.

Người Anh "chê" trà, chuyển sang tiêu thụ cà phê?

Đối với những khách quen của quán cà phê ở Oxford, nơi các nhà sử học đã tìm ra một số quán cà phê sớm nhất nước Anh và nơi mà bối cảnh cà phê đặc sản mới bùng nổ trong những năm gần đây thì có lẽ, người Anh đang dần chuyển sang uống cà phê, thay vì trà như truyề nthống. Grand Café nằm trên địa điểm của một quán cà phê cũ được mở cửa vào năm 1650. Vào buổi sáng, chủ quán cà phê, Ham Raz, giải thích rằng khách du lịch thường gọi trà với bánh mì kẹp, bánh nướng và bánh ngọt, nhưng khách hàng người Anh thường uống cà phê.

Một quán cà phê tại Oxford, Anh. Ảnh: NYT.

Ông Raz, 51 tuổi nói thêm: "Người Anh thích uống cà phê, và hành vi của họ đang thay đổi". Sự bùng nổ cà phê gần đây có thể bắt nguồn từ cuối những năm 1990 và đầu những năm 2000, khi các chuỗi cà phê đại chúng trên thị trường, bao gồm cả Costa Coffee của Anh và Các thương hiệu Mỹ như Starbucks đã khiến cho cà phê tới gần hơn với khách hàng.

Sự bùng nổ cà phê đặc sản gần đây ở Anh một phần được gắn liền với sự phát triển của các quán cà phê thủ công và cao cấp. Những quán này tập trung vào việc tạo ra cà phê chất lượng cao và độc đáo, đem lại trải nghiệm riêng biệt. Điều này đã kích thích sự quan tâm của người Anh đối với cà phê và thúc đẩy họ từ cà phê hòa tan sang cà phê xay và cà phê hạt.

Theo New York Times, dữ liệu cho thấy trong giai đoạn từ tháng 8/2022 đến tháng 8/2023, người mua hàng ở Anh đã mua gấp đôi số gói cà phê so với trà. Mặc dù cà phê thường đắt hơn, nhưng cà phê xay và cà phê vỏ có thể dùng lâu hơn so với trà túi lọc.

Tuy nhiên, trà vẫn có một ảnh hưởng lớn đối với tâm lý người dân Anh. Mặc dù cà phê đang là xu hướng phát triển, ngành trà cũng đang trải qua sự đổi mới. Trà lá rời chất lượng cao và cà phê đặc sản đang ngày càng phổ biến. Các cửa hàng trà tập trung vào sản xuất có đạo đức và tìm nguồn cung ứng có ý thức về môi trường đang mọc lên trên khắp nước Anh.

Dù cà phê đang trở nên phổ biến hơn, trà vẫn giữ vị trí đặc biệt trong văn hóa và cuộc sống của người Anh. Chắc chắn, cả hai đều có một chỗ đứng quan trọng trong tấm lòng của những người yêu thích đồ uống nóng tại Anh.