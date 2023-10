Người biểu tình ủng hộ Palestine tràn vào nhà Quốc hội Mỹ

Hàng trăm người tràn vào nhà Quốc hội Mỹ và biểu tình ngồi ở đó. Ảnh: Reuters.

Cuộc biểu tình diễn ra một ngày sau vụ đánh bom vào một bệnh viện ở Gaza giết chết hàng trăm người Palestine.

Những người biểu tình mặc áo sơ mi đen có dòng chữ “Người Do Thái nói ngừng bắn ngay bây giờ” và “Đừng nhân danh chúng tôi”. Họ đã đã chiếm khu vực nhà mái vòm lớn trong Tòa nhà Văn phòng Hạ viện Cannon trong khu vực nhà Quốc hội.

Những người biểu tình giương cao những tấm áp phích với những thông điệp như “Hãy để Gaza sống” và “Hãy để tang người chết, và chiến đấu như địa ngục để sống”.

Cảnh sát Điện Capitol đã thực hiện 300 vụ bắt giữ khi nhóm này ngày càng ồn ào và quậy phá hơn bằng những tiếng hô vang và ca hát.

Họ dừng việc mở cửa cho công chúng vào khu phức hợp Điện Capitol khi hàng loạt người ủng hộ người Palestine giận dữ tràn vào tòa nhà Cannon.

Cảnh sát Điện Capitol nói về các vụ bắt giữ hàng loạt: 'Chúng tôi đã cảnh báo những người biểu tình dừng lại và khi họ không tuân thủ, chúng tôi bắt đầu bắt giữ họ.'

Hạ nghị sĩ Randy Weber đã đăng trên X một đoạn video về một tấm biển mà ông treo bên ngoài văn phòng của mình có nội dung 'Tôi sát cánh cùng Israel' đã bị người biểu tình phá bỏ.

Một số thành viên Đảng Dân chủ đã tuyên bố rằng Israel đã phạm tội ác chiến tranh khi cố tình nhắm mục tiêu vào một bệnh viện ở Gaza khiến hàng trăm người thiệt mạng - một tuyên bố mà Lực lượng Phòng vệ Israel đã kiên quyết phủ nhận.

Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết họ tin rằng khó có khả năng lực lượng Israel đứng đằng sau vụ tấn công bệnh viện và Tổng thống Biden cũng phát biểu tương tự trong chuyến đi tới Israel.

Nghị sĩ Cấp tiến Rashida Tlaib tuyên bố rằng các nhà lãnh đạo Israel trước đây đã nói dối về hành động của họ sau khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đảm bảo rằng chính phủ của ông không đứng sau vụ đánh bom bệnh viện Palestine.

Bà phát biểu với người biểu tình bằng một bài diễn văn đầy nước mắt trước khi họ tiến vào Điện Capitol.

'Rất nhiều người sẽ không quên điều này! Đó không phải là một mối đe dọa - không phải vậy!'

Cuộc biểu tình do nhóm Tiếng nói Hòa bình Do Thái tổ chức. Họ tuyên bố rằng hơn 350 người, trong đó có 24 giáo sĩ Do Thái, đã tham gia. Bên ngoài, nhóm này tuyên bố rằng có tới 10.000 người đã tuần hành “để thách thức hoạt động thanh lọc sắc tộc của chính phủ Israel đang diễn ra đối với người Palestine”.

Chiến dịch không kích của Israel chống lại phiến quân Hamas ở Gaza đã bước sang ngày thứ 12 vào thứ Tư. Theo Bộ Y tế Palestine, được phát động để đáp trả cuộc tấn công quy mô lớn vào Israel của Hamas, phản ứng của nhà nước Do Thái đã khiến gần 3.500 người thiệt mạng và hơn 12.000 người bị thương.

Các quan chức và nhà lập pháp Mỹ đã ủng hộ mạnh mẽ phản ứng quân sự của Israel, với việc Tổng thống Joe Biden đến thăm Tel Aviv hôm 18/10 để thể hiện tình đoàn kết của đất nước ông.

“Tổng thống Biden, không phải toàn bộ nước Mỹ đều ủng hộ ông trong chuyện này, và ông cần phải thức tỉnh và hiểu điều đó,” Nghị sĩ Tlaib nói với đám đông. “Chúng ta thực sự đang chứng kiến người ta phạm tội diệt chủng".