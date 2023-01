Người có ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng 3 số này, cả đời hưởng phúc, con cháu thành tài

Có thể bạn không biết rằng ngày sinh Âm lịch có liên quan đến cuộc sống, tài vận của một người. Đó là lý do những người sinh ra trong ngày khác nhau thì có số mệnh khác nhau.

Người có ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng 3 số này được dự báo sẽ hưởng nhiều phúc lộc, cả đời giàu sang, sung túc.

Ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng số 5

Theo tử vi, người có ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng số 5 như 5, 15, 25 thường vượng phúc, vượng lộc. Đa phần họ thường sinh ra trong gia đình đủ đầy, được cha mẹ bao bọc, người thân yêu mến. Họ từ nhỏ đã có cuộc sống đủ đầy, được tạo điều kiện học hành, phát triển khả năng.

Theo tử vi, người có ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng số 5 như 5, 15, 25 thường vượng phúc, vượng lộc. (Ảnh Pixabay)

Người sinh vào ngày Âm lịch này trời sinh may mắn. Khi trưởng thành, họ gặp được quý nhân, được tạo cơ hội bứt phá trong sự nghiệp. Cũng bởi vậy nên họ có thể biến nguy, thành an, cuộc sống suôn sẻ, không có sóng to, gió lớn.

Đến trung tuổi, đa phần họ đều đạt được thành tựu trong công việc, lại có sự hậu thuẫn lớn từ gia đình. Họ có người bạn đời yêu thương, chung thủy, các con đều thông minh, ngoan ngoãn. Người sinh vào ngày Âm lịch này mang phúc lộc truyền lại cho con cháu, giúp các con tài danh, vinh hiển.

Ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng số 6

Xem tử vi, người có ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng số 6 kiếp trước giàu sang phú quý, kiếp này hưởng vinh hoa vô tận. Mặc dù họ sinh trưởng trong gia đình nghèo khó. Tuy vậy, họ vẫn không ngừng phấn đấu, nỗ lực vươn lên.

Thời trẻ, người sinh vào ngày Âm lịch này thường gặp không ít khúc quanh trong sự nghiệp, làm việc gì cũng gặp khó khăn. Tuy vậy, họ vẫn không bỏ cuộc, vẫn sẽ làm việc chăm chỉ để chạm tới ước mơ.

Thời trẻ, người sinh vào ngày Âm lịch kết thúc bằng số 6 Âm lịch thường gặp không ít khúc quanh trong sự nghiệp, làm việc gì cũng gặp khó khăn. (Ảnh Pixabay)

Từ trung tuổi đến lúc về già, vận số của họ rất tốt, mọi chuyện đều thuận buồm xuôi gió. Người sinh ngày Âm lịch này gặp được quý nhân, gặt hái được nhiều thành tựu, chuyện lành nối tiếp nhau gõ cửa.

Không những có được sự nghiệp thành công, người sinh ngày Âm lịch này còn có gia đình hạnh phúc. Họ và bạn đời nuôi dạy những đứa con kháu khỉnh, thông minh, biết nghe lời. Khi trưởng thành, các con của họ đa phần đều thành danh, thành tài, là niềm tự hào của bố mẹ.

Ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng số 9

Xem bói ngày sinh Âm lịch cho thấy, người có ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng số 9 như 9, 19, 29 đều mang số mệnh giàu sang. Người sinh ngày này làm việc gì cũng như cá gặp nước, được Thần Tài phù hộ, không phải lo nghĩ đến chuyện tiền bạc.

Người sinh vào ngày Âm lịch này có tài hùng biện, thông minh và nhanh nhẹn. Họ được định sẵn là người sẽ thành công, giữ chức vụ cao trong công ty, tổ chức mình làm việc.

Nếu theo đuổi lĩnh vực kinh doanh, người sinh vào ngày Âm lịch kết thúc bằng số 9 sẽ thành ông/bà chủ lớn, tiền vào như nước. (Ảnh Pixabay)

Nếu theo đuổi lĩnh vực kinh doanh, người sinh vào ngày Âm lịch này sẽ thành ông/bà chủ lớn, tiền vào như nước. Họ giỏi nắm bắt thời cơ, dẫu thua lỗ vẫn có thể làm lại từ đầu.

Đến những năm cuối đời, họ sẽ được hưởng phúc lộc song toàn, con cháu thông minh lanh lợi, gia đình hưởng phúc viên mãn

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

(Theo Sohu)