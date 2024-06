Người có thời gian giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an dài nhất trong lịch sử

Tuần qua, Quốc hội đã tiến hành phê chuẩn việc bổ nhiệm Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an nhiệm kỳ 2021 -2026. Trên cơ sở Nghị quyết của Quốc hội, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký và trao quyết định bổ nhiệm Thượng tướng Lương Tam Quang giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an. Tướng Quang là người kế nhiệm chức Bộ trưởng của Đại tướng Tô Lâm.

Thượng tướng Lương Quang Tam là vị Bộ trưởng thứ 9 của Công an Nhân dân. Vị lãnh đạo đầu tiên của ngành Công an là cụ Lê Giản (1913 -2003, quê Văn Giang, Hưng Yên). Cụ giữ chức Giám đốc Việt Nam Công an vụ từ 1946 -1952).

Bộ trưởng Bộ Công an đầu tiên là cụ Trần Quốc Hoàn (áo đen ở giữa) và Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng các sĩ quan. Ảnh T.L

Theo tư liệu lịch sử, ngày 16/02/1953, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 141-SL đổi Nha Công an Việt Nam thành Thứ Bộ Công an.Tại kỳ họp từ ngày 27/8 đến 29/8/1953, Hội đồng Chính phủ ra Nghị quyết đổi tên Thứ Bộ Công an thành Bộ Công an.

Bộ trưởng Bộ Công an đầu tiên là cụ Trần Quốc Hoàn (1916 -1986, quê Nam Đàn, Nghệ An). Cụ Hoàn là Ủy viên Bộ Chính trị khóa III, IV; Ủy viên Trung ương Đảng khóa II, III, IV, V; Đại biểu Quốc hội 6 khóa khóa liên tục, từ khóa II, III, IV, V, VI, VII.

Cụ Trần Quốc Hoàn có thời gian giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an (có thời gian đổi tên gọi Bộ Nội vụ, đến năm 1998 được đổi lại tên Bộ Công an) dài nhất trong lịch sử của ngành, với 28 năm (từ 1953 -1980). Dù có thời gian giữ chức Bộ trưởng dài như vậy nhưng cụ Hoàn không mang cấp bậc hàm.

Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn thăm một đơn vị CAND vũ trang.

Trên các cương vị công tác, đặc biệt với ngành Công an, cụ Trần Quốc Hoàn đã có những đóng góp rất lớn cho sự nghiệp cách mạng, được Đảng, Nhà nước ghi nhận, tặng thưởng Huân chương Sao Vàng (huân chương cao quý nhất), Huân chương Quân công hạng Nhất và nhiều phần thưởng khác. Cụ để lại câu nói nổi tiếng: "Cán bộ, chiến sĩ công an phải thức cho dân ngủ, gác cho dân vui chơi, lấy niềm vui hạnh phúc của dân làm lẽ sống của mình" còn lắng đọng mãi đến ngày nay và cả mai sau.

Sau cụ Trần Quốc Hoàn, người đảm nhiệm chức Bộ trưởng Bộ Công an là cụ Phạm Hùng (1912-1988). Thời điểm từ năm 1980 -1986, cụ Hùng giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Phó Thủ tướng) kiêm Bộ trưởng Bộ Công an. Sau đó cụ giữ chức Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ).

Các vị Bộ trưởng tiếp theo là Đại tướng Mai Chí Thọ (1922 -2007), Đại tướng giữ chức Bộ trưởng từ năm 1986 -1991; Thượng tướng Bùi Thiện Ngộ (1929 -2006), giữ chức Bộ trưởng từ năm 1991 -1996; Thượng tướng Lê Minh Hương (1936-2004), giữ chức Bộ trưởng từ 1996-2002; Đại tướng Lê Hồng Anh giữ chức Bộ trưởng từ 2002 -2011; Đại tướng Trần Đại Quang (1956 -2018) giữ chức Bộ trưởng từ 2011 -2016; Đại tướng Tô Lâm giữ chức Bộ trưởng từ 2016 –tháng 5/2024. Còn nay Thượng tướng Lương Tam Quang là Bộ trưởng Bộ Công an.

Trước khi giữ chức Bộ trưởng, Thượng tướng Lương Tam Quang từng giữ chức Phó Chánh Văn phòng rồi Chánh Văn phòng Bộ Công an; Thứ trưởng Bộ Công an.