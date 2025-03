Người dân bất ngờ khi làm thủ tục với công an cấp cơ sở

Cùng với Công an cả nước, mô hình Công an 2 cấp gồm cấp tỉnh và cấp xã đã được công an tỉnh Quảng Ninh triển khai từ ngày 01/3/2025. Ngay khi tiếp nhận các nhiệm vụ mới, cán bộ chiến sĩ tại Công an cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã nhanh chóng bắt nhịp công việc, không để ngắt quãng, bỏ trống địa bàn; giữ vững an ninh trật tự, nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

Công an thị trấn Cái Rồng (huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh) hướng dẫn người dân giải quyết thủ tục hành chính. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh

Công an thị trấn Cái Rồng (huyện Vân Đồn) là 1 trong 13 Công an cấp xã của tỉnh Quảng Ninh được phân cấp thêm nhiệm vụ làm thủ tục đăng ký xe mô tô, ô tô; tiếp nhận hồ sơ cấp đổi Giấy phép lái xe của người dân trên địa bàn huyện.

Những ngày đầu thực hiện các nhiệm vụ mới, ngoài việc tiếp nhận các hồ sơ liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông, Công an thị trấn Cái Rồng còn thực hiện: Cấp đổi căn cước, lý lịch tư pháp... cho người dân. Mặc dù khối lượng công việc lớn, nhưng 100% cán bộ chiến sĩ luôn thường trực tại đơn vị, hỗ trợ người dân khai, nộp các hồ sơ qua ứng dụng VNeID, cổng dịch vụ công...

Đại úy Nguyễn Như Đức, Phó Trưởng Công an thị trấn Cái Rồng cho biết: "Để đáp ứng các nhiệm vụ công tác mới, Công an thị trấn đã được tiếp nhận các cán bộ chiến sĩ có kỹ năng và kinh nghiệm thực tế từ Công an huyện Vân Đồn. Ngoài ra, chúng tôi cũng phối hợp với các đội nghiệp vụ của Công an tỉnh Quảng Ninh".

Sau ít phút được cán bộ Công an thị trấn Cái Rồng hướng dẫn hoàn thiện thủ tục nhập khẩu cho bản thân, bà Phạm Thị Thoa (trú tại huyện Vân Đồn) chia sẻ: "Đến nơi tôi được cán bộ Công an tiếp nhận hồ sơ và hướng dẫn tận tình, trách nhiệm. Tôi thấy thủ tục hành chính được giải quyết nhanh gọn ngay ở cấp cơ sở, như thế này người dân rất phấn khởi".

"Trước kia để đăng ký lưu trú cho người nước ngoài tôi phải đến Công an huyện Vân Đồn, nhưng giờ đây thủ tục này có thể thực hiện ngay tại Công an thị trấn Cái Rồng. Sự thay đổi này đã giảm bớt thời gian đi lại cho người dân chúng tôi" - ông Vũ Huy Chương (trú tại thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn) chia sẻ.

Khối lượng công việc lớn, 100% CBCS đã được yêu cầu thường trực tại đơn vị, hỗ trợ người dân Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh

Cùng với việc kiện toàn tổ chức, phân chia các tổ công tác phụ trách từng lĩnh vực, Công an các xã trên địa bàn huyện Vân Đồn đã phân công thêm cán bộ phụ trách, bám sát địa bàn; giữ mối liên hệ mật thiết với người dân; thường xuyên trao đổi thông tin với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Ninh; giải quyết các vấn đề phát sinh về an ninh trật tự ngay khi mới phát sinh, đấu tranh phòng ngừa hiệu quả với các loại tội phạm ngay từ cơ sở.

Thiếu tá Ngô Cô Tam, Trưởng Công an xã Đông Xá (huyện Vân Đồn) cho hay: "Công an xã Đông Xá đã tập trung cao độ vào công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn. Bên cạnh đó, chúng tôi bám sát lãnh đạo, chỉ huy các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh để học hỏi kinh nghiệm cũng như triển khai hiệu quả các chủ trương, kế hoạch công tác mới theo chỉ đạo của Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới.

Với công tác chuẩn bị kỹ lưỡng, khoa học, hiện nay, sau khi không tổ chức Công an cấp huyện, dù ở đất liền hay vùng biển đảo, mọi hoạt động, nhiệm vụ công tác của Công an cấp xã đang được triển khai đồng bộ, không gián đoạn; giải quyết tốt các thủ tục hành chính phục vụ người dân thông suốt.