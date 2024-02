Người dân dầm mưa lạnh, thâu đêm chờ khai ấn đền Trần

Gần 22h đêm 23/2 (tức 14 tháng Giêng âm lịch), bên ngoài đền Trần, TP.Nam Định trời mưa nặng hạt. Lực lượng an ninh thắt chặt các lối ra vào khu di tích để chuẩn bị khai ấn.



Nhiều người dân đứng bên ngoài chờ đến giờ khai ấn đền Trần tối ngày 23/2. Ảnh: Gia Khiêm

Trong thời gian làm lễ khai ấn, Ban tổ chức đóng cửa đền Thiên Trường để bảo đảm sự tôn nghiêm của nghi lễ truyền thống. Từ 5 giờ ngày 15 tháng Giêng (24/2), nhà đền sẽ tổ chức phát ấn cho nhân dân và du khách thập phương tại 4 điểm, bao gồm ba nhà Giải Vũ, nhà trưng bày đền Trùng Hoa. Từ ngày 16 tháng Giêng (25/2), hoạt động phát ấn tiếp tục được tổ chức tại các nhà Giải Vũ từ 7 giờ sáng hằng ngày.

Chị Nguyễn Thị Thảo ở huyện Sóc Sơn, Hà Nội dầm mưa đứng bên ngoài vái vọng. Ảnh: Gia Khiêm

Đứng trong dòng người dầm mưa lạnh bên ngoài cửa đền Thiên Trường, chị Nguyễn Thị Thảo chắp tay vái lạy. Chị Thảo cùng đoàn gần 30 người đi từ huyện Sóc Sơn, Hà Nội vào chiều muộn cùng ngày. Tới nơi thì cửa đền đã đóng nên mọi người đứng bên ngoài.

"Đây cũng là lần đầu tiên tôi đến đền Trần Nam Định. Tôi cầu mong năm mới cả gia đình, người thân thật nhiều sức khoẻ, bình an và gặp nhiều may mắn, tài lộc. Cả đoàn cũng thành tâm chắp bái rồi cùng nhau về luôn chứ không kịp ở lại xin ấn đền Trần", chị Thảo chia sẻ.

Chị Nguyễn Thị Hồng Hạnh ở Hoà Bình đứng chờ dự lễ khai ấn đền Trần. Ảnh: Gia Khiêm

Đoàn của chị Nguyễn Thị Hồng Hạnh xuất phát từ Hoà Bình lúc 17h chiều. Đến 21h tối cả đoàn đến Nam Định để dự lễ khai ấn. Trời mưa, lực lượng an ninh thắt chặt nên đoàn 15 người của chị Hạnh đành đứng ở ngoài vái vọng, cầu tài lộc.

"Năm nào tôi cũng về đây dâng hương, xin ấn đền Trần. Tôi cầu mong bình an, sức khoẻ, may mắn. Cả đoàn cũng đã thuê nhà nghỉ ngủ chờ sáng ngày hôm sau xin ấn sớm", chị Hạnh nói.

Mọi người thành tâm đứng chiêm bái trước cửa đền Thiên Trường. Ảnh: Gia Khiêm

Lực lượng an ninh thắt chặt, kiểm soát người ra vào khu vực hành lễ. Ảnh: Gia Khiêm

Chị Hạnh cho biết, năm nay lực lượng an ninh, bảo vệ thắt chặt ngay từ cổng vào, thêm nữa trời mưa nặng hạt nên người đến tham gia lễ khai ấn ít hơn so với mọi năm.

Trao đổi với PV Dân Việt, bà Nguyễn Thị Như - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.Nam Định, Trưởng Ban Tổ chức Lễ hội khai ấn đền Trần cho biết, công tác tổ chức khai ấn Đền Trần đều đã hoàn tất.

Nhiều hàng rào cứng được lắp đặt. Ảnh: Gia Khiêm

"Công an thành phố đã xây dựng phương án an ninh với 5 vòng, 39 chốt cùng với khoảng 2.600 người ở khu vực đền và khu vực xung quanh để đảm bảo an toàn cho người dân và du khách tham dự khai ấn. Sau khi khai ấn sẽ phát lộc ấn cho người dân và du khách vào 5h sáng ngày 24/2. Công tác đảm bảo an ninh trật tự cũng đã được công an thành phố đảm bảo, người dân và du khách dự lễ khai ấn thực sự yên tâm", bà Như thông tin.



Cũng theo bà Như, mọi người đến xin lộc ấn để thắp hương, vì vậy xin lộc ấn chứ không phải bỏ tiền ra mua ấn hoặc mặc cả giá phát ấn và do người dân tuỳ tâm công đức.

Trước đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định cũng yêu cầu Thành ủy Nam Định chỉ đạo ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi, hiện tượng phản cảm, không đảm bảo nếp sống văn minh lễ hội; quản lý chặt chẽ việc phát "ấn lộc" cho du khách theo đúng quy định; kiểm soát, chấn chỉnh các dịch vụ trông giữ phương tiện đảm bảo đúng giá vé niêm yết; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn thực phẩm, phòng, chống cháy, nổ, vệ sinh môi trường trước, trong và sau lễ khai ấn.