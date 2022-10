UBND tỉnh Gia Lai đã có văn bản kiến nghị lên Bộ GTVT về các tồn tại trong quá trình thi công Dự án tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên (nâng cấp Quốc lộ 19) đoạn đi qua địa bàn.

Cụ thể, trong quá trình thi công, UBND tỉnh Gia Lai nhận được nhiều ý kiến của cử tri khu vực dự án đang triển khai, phản ánh các tồn tại trong quá trình thi công, gây ảnh hưởng đến sinh hoạt, đi lại và thiệt hại tài sản của người dân.

Nhiều diện tích lúa của người dân bị vùi lấp sau những trận mưa lớn. Ảnh: H.L

Từ đó, UBND tỉnh đề nghị Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo Ban quản lý dự án 2 (chủ đầu tư dự án nâng cấp Quốc lộ 19) thường xuyên kiểm tra, rà soát tình hình thi công trên toàn tuyến, yêu cầu nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ thi công, có biện pháp thi công phù hợp đảm bảo điều kiện sinh hoạt, đi lại của người dân được thuận tiện.

Ngoài ra, đây là tuyến đường có mật độ lưu thông lớn, do đó UBND tỉnh Gia Lai đề nghị thường xuyên kiểm tra công tác đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình thi công, kịp thời sửa chữa các vị trí mặt đường bị hư hỏng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật lưu thông an toàn cho người và các phương tiện.

Người dân chất từng bao cát trước nhà để ngăn không cho nước mưa và đất đá chảy tràn vào. Ảnh: H.L

Trước đó, Cục Quản lý đường bộ III (thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam) cũng đã có văn bản yêu cầu Ban Quản lý Dự án 2 chịu hoàn toàn mọi trách nhiệm trước Bộ GTVT và Tổng cục Đường bộ Việt Nam nếu để xảy ra mất an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông mà nguyên nhân do việc chậm trễ khắc phục các tồn tại của dự án.

Trường hợp Ban Quản lý Dự án 2 không quyết liệt chỉ đạo các nhà thầu thi công sửa chữa, khắc phục các tồn tại, Cục Quản lý đường bộ III sẽ thu hồi giấy phép thi công đã cấp, đồng thời báo cáo Tổng cục Đường bộ Việt Nam kiến nghị Bộ GTVT xem xét trách nhiệm đối với Ban Quản lý Dự án 2.

Việc thi công Quốc lộ 19 đoạn qua tỉnh Gia Lai đã khiến người dân khổ sở. Ảnh: H.L

Dự án nâng cấp quốc lộ 19 có chiều dài 143km, đi qua địa bàn 2 tỉnh Gia Lai và Bình Định do Ban Quản lý Dự án 2 (thuộc Bộ Giao thông Vận tải) làm chủ đầu tư. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 155,8 triệu USD (hơn 3.600 tỷ đồng), được thi công từ cuối tháng 8/2021 và dự kiến hoàn thành trong năm 2023.

Như Dân Việt đã phản ánh, người dân ở huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) sinh sống dọc theo Quốc lộ 19 vô cùng bức xúc khi quá trình thi công dự án đã khiến cuộc sống của họ khổ sở. Đặc biệt vào mùa mưa, nước không thoát được nên đã tràn vào nhà làm hư hại nhiều tài sản, rau màu của người dân.