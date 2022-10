Bệnh nhân miền núi được can thiệp tim mạch không cần chuyển tuyến

Người dân miền núi thụ hưởng kỹ thuật chuyên sâu về tim mạch

Các tỉnh khu vực miền núi phía Bắc từ lâu vẫn gặp nhiều khó khăn về dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe, nhất là việc tiếp cận các kỹ thuật cao.

Những năm gần đây, người dân mắc bệnh tim mạch khu vực miền núi đến khám tại Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương ngày càng tăng. Nhiều bệnh nhân phải chuyển cấp cứu đến bệnh viện tuyến cuối ở Hà Nội để can thiệp tim mạch.



Đặt stent chuyển dòng điều trị phình mạch não cho nữ bệnh nhân tại Trung tâm tim mạch, điện quang can thiệp Hùng Vương. Ảnh: Hoan Nguyễn

Từ tháng 8/2022, Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương khai trương, đưa vào vận hành Trung tâm tim mạch, điện quang can thiệp hiện đại, đồng bộ với mức đầu tư hàng triệu đô la.

Bác sĩ CK1 Đặng Thanh Hải, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương cho biết, Trung tâm tim mạch, điện quang can thiệp Hùng Vương hình thành với định hướng xây dựng dịch vụ chất lượng cao về khám, tầm soát, theo dõi, quản lý, can thiệp, điều trị các bệnh lý tim mạch, can thiệp bệnh lý thần kinh, ung bướu.

Từ đây gia tăng thêm cơ hội lựa chọn tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân khu vực miền núi. Đặc biệt là các bệnh tim mạch như nhồi máu cơ tim, đột quỵ là những bệnh cần chạy đua với thời gian để can thiệp mà không cần chuyển tuyến.

Dù chỉ mới đi vào hoạt động trong thời gian ngắn, nhưng hàng chục bệnh nhân nghèo ở khu vực các tỉnh miền núi đã được can thiệp mạch vành, điều trị các bệnh về tim mạch thành công ngay tại Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương mà không cần chuyển tuyến.

Bác sĩ thực hiện nút mạch hóa chất điều trị ung thư gan dưới hướng dẫn của Hệ thống DSA. Đây là phương pháp điều trị an toàn, không cần phải phẫu thuật giúp cải thiện chất lượng cuộc sống và thời gian sống với bệnh nhân ung thư gan, đặc biệt có thể lặp lại phương pháp này nhiều lần để điều trị. Ảnh: Hoan Nguyễn

Bệnh nhân N.H.Đ (56 tuổi, ở huyện Đoan Hùng) nhập viện cấp cứu ban đêm trong tình trạng lơ mơ, gọi hỏi không đáp ứng. Kết quả chụp CT mạch não cho hình ảnh xuất huyết não diện rộng, chảy máu dưới nhện 2 bên bán cầu não, quanh thân và cầu não.

Tại Trung tâm Tim mạch, điện quang can thiệp Hùng Vương, các bác sĩ đã nhanh chóng hội chẩn và đưa ra quyết định thực hiện can thiệp nút túi phình mạch não vỡ bằng vòng xoắn kim loại (Coil) cho bệnh nhân. Sau can thiệp, tình trạng bệnh tiến triển tốt, hiện tình trạng sức khoẻ đã ổn định, bệnh nhân có thể tự thở, các chỉ số trong giới hạn cho phép.

Người bệnh tim mạch được thanh toán bảo hiểm y tế đúng tuyến

Bệnh nhân N.T.M (77 tuổi, quê ở huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) điều trị bệnh tim tại Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương cho biết, bà có tiền sử bị nhồi máu cơ tim, hẹp mạch vành, tắc ba nhánh, đái tháo đường, cao huyết áp.

Đến bệnh viện, bà được các bác sĩ của Trung tâm Tim mạch, điện quang can thiệp Hùng Vương tiến hành chụp mạch máu số hóa xóa nền (DSA), xác định chính xác tình trạng mạch máu, đưa ra hướng điều trị can thiệp phù hợp nhất.

Theo bà M, trước đây, khi chưa có Trung tâm tim mạch, điện quang can thiệp Hùng Vương, những người mắc bệnh lý tim mạch ở vùng sâu, miền núi như bà phải về tận Hà Nội để khám chữa bệnh. Việc đi lại xa xôi, mất nhiều thời gian, công sức của không chỉ người bệnh mà còn của người nhà.

"Nói chung, mỗi lần đi lại đều tốn kém, mệt mỏi. Nhưng giờ đây, những người bệnh tim mạch ở khu vực miền núi như tôi vừa có thể chữa trị bệnh ngay gần quê không phải chuyển tuyến mà vẫn được hưởng đầy đủ chính sách BHYT như tuyến trên" - bà M cho biết.

Hình ảnh nút mạch não bằng vòng xoắn kim loại cấp cứu thành công bệnh nhân xuất huyết não cấp tính được các bác sĩ trung tâm Tim mạch, điện quang can thiệp Hùng Vương thực hiện. Ảnh: Hoan Nguyễn

Bác sĩ Bùi Thanh Sơn, Phó Trưởng khoa Tim mạch Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương nhấn mạnh, máy chụp mạch máu số hóa xóa nền (DSA) giúp chúng tôi tiếp cận rõ ràng hơn tình trạng và căn nguyên bệnh cho người bệnh. Về phía bệnh nhân và gia đình sẽ được tiếp cận phương pháp, kỹ thuật can thiệp tim mạch tối ưu hơn mà không phải di chuyển quãng đường xa từ miền núi về thành phố điều trị bệnh.

Bên cạnh đó, thông qua cơ chế chuyển giao kỹ thuật, trong những năm đầu toàn bộ những kỹ thuật này sẽ do các bác sĩ, chuyên gia hàng đầu của Bệnh viện Bạch Mai và Viện Tim mạch Quốc gia thực hiện.

Đồng thời, tại Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương, các kỹ thuật can thiệp tim mạch đã được chấp nhận thanh toán BHYT đúng tuyến như tại Bệnh viện Bạch Mai. Điều này, giúp người bệnh nhất là bệnh nhân miền núi nghèo, khó khăn giảm nỗi lo kinh phí về điều trị bệnh lý tim mạch.

Có thể thấy, việc vận hành Trung tâm tim mạch, điện quang can thiệp ngay tại Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương đã đánh dấu bước phát triển đáng ghi nhận về chuyên môn, kỹ thuật của một bệnh viện tư nhân đóng tại địa bàn khu vực miền núi phía Bắc.

Sự kiện này cũng là khởi động cho một hành trình tiếp nhận, chẩn đoán và can thiệp tim mạch cấp cứu cho người dân trên địa bàn, thay vì phải chuyển viện khẩn cấp lên các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa của tuyến trung ương tại Hà Nội như trước đây. Từ đó, góp phần quan trọng vào việc giảm tải cho bệnh viện tuyến trên.