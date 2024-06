Người đàn ông bị công an triệu tập khi đăng tin giả "xuất hiện tình trạng bắt cóc trẻ em"

Theo đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, hồi 17 giờ 30 phút ngày 25/6, Ban Quản trị Fanpage Công an tỉnh Lai Châu phát hiện tài khoản "Đỗ Quân nd" đăng nội dung tin: "Thành phố Lai Châu xuất hiện tình trạng bắt cóc trẻ em mọi người cảnh giác con em mình không cho đi khi không có người lớn đi kèm".

Sau ít phút đăng tin, tài khoản này đã thu hút hàng chục bình luận của các tài khoản khác với tâm lý hoang mang, đồng thời tới 42 lượt chia sẻ. Khi có người bình luận hiếu kỳ, đối tượng đăng tin còn trả lời thêu dệt nên một câu chuyện có đôi nam nữ thanh niên đi xe ô tô màu trắng dụ dỗ, nhằm bắt cóc trẻ em ở khu vực phường Quyết Thắng.

Đỗ Văn Quân bị triệu tập vì có hành vi đăng tin giả trên tài khoản Facebook cá nhân về hiện tượng bắt cóc trẻ em xuất hiện ở thành phố Lai Châu. Ảnh: CALC

Xác định đối tượng chủ tài khoản "Đỗ Quân nd" đăng nội dung tin bịa đặt, gây hoang mang dư luận trên địa bàn thành phố, gây tâm lý bất an trong cộng đồng mạng, Ban Quản trị Fanpage đã chuyển ngay các thông tin về đối tượng tới Công an thành phố Lai Châu để phối hợp xác minh, làm rõ để xử lý đối tượng, ổn định tình hình.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đội An ninh Công an thành phố Lai Châu đã nhanh chóng truy xét, làm rõ người sử dụng tài khoản "Đỗ Quân nd" đăng tin bịa đặt là Đỗ Văn Quân, SN 1985, HKTT tại tổ 7, phường Tân Phong; nơi ở tổ 9, phường Quyết Thắng, thành phố Lai Châu và đã tiến hành triệu tập đối tượng đến làm việc.

Sau ít phút, tài khoản Facebook cá nhân của Đỗ Văn Quân đăng tin giả đã thu hút hàng chục bình luận của các tài khoản khác với tâm lý hoang mang, đồng thời có tới 42 lượt chia sẻ. Ảnh: CALC

Tại Công an thành phố, đối tượng Đỗ Văn Quân đã thừa nhận, khoảng 17h ngày 25/6 đã có hành vi bịa đặt thông tin, dùng tài khoản cá nhân "Đỗ Quân nd" đăng tải lên mạng xã hội Facebook. Đối tượng đã nhận thức được tác hại của hành vi bản thân gây bất an trong cộng đồng, đã tự giác xóa bài và đăng tin cải chính, cam kết không tái phạm.

Hành vi của Đỗ Văn Quân đã vi phạm điểm a, khoản 1, Điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 3/2/2020 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 14/2022/NĐ-CP).

Hiện Đội An ninh Công an thành phố đang hoàn thiện các thủ tục hồ sơ để ra quyết định xử phạt vi phạm đối với Đỗ Văn Quân theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Lai Châu khuyến cáo: Khi hoạt động trên không gian mạng, mỗi công dân phải tự chịu trách nhiệm về thông tin mình đăng tải đồng thời cần tỉnh táo khi chia sẻ những thông tin chưa được kiểm chứng gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng tình hình an ninh trật tự. Mọi hành vi đăng tải thông tin bị đặt, tin sai sự thật sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.