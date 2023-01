Người đàn ông đang tắm thì bị đâm tử vong

Thông tin ban đầu từ Công an thị xã La Gi cho biết, khoảng 17 giờ chiều 13/1, trên địa bàn phường Phước Hội, thị xã La Gi đã xảy ra một vụ án mạng.

Lực lượng chức năng tỉnh Bình Thuận làm các thủ tục tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận. Ảnh: NL

Vào thời điểm trên anh T.V.N (SN 1987, trú phường Phước Hội, thị xã La Gi) đang tắm thì bất ngờ bị đối tượng Nguyễn Minh Vương (SN 1997, trú huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, tạm trú phường Tân An, thị xã La Gi) chạy từ bên ngoài vào dùng dao đâm nhiều nhát vào người. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, anh N. đã được người dân đưa đi cấp cứu. Đối tượng Vương cũng bị Công an phường Phước Hội đã bắt giữ ngay sau đó.

Anh N. đã được chuyển đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận cấp cứu. Đến 4 giờ sáng 14/1, anh N đã tử vong tại bệnh viện do vết thương quá nặng.

Làm việc với cơ quan chức năng, bước đầu đối tượng Vương khai nhận nguyên nhân xảy ra vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn liên quan tình cảm. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.