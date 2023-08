Người đàn ông nằm chết dưới đám ruộng nước ở Long An, nghi do dính điện bẫy chuột Người đàn ông nằm chết dưới đám ruộng nước ở Long An, nghi do dính điện bẫy chuột

Nạn nhân được xác định là ông Bùi Hữu Mạnh (57 tuổi, ngụ ấp Hòa Tây, xã Bình Hòa Bắc, huyện Đức Huệ, Long An) vướng dây điện giăng bẫy chuột, bị điện giật ông tử vong