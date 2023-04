Bình Dương: 4 người thương vong nghi do điện giật 3 người chết, 1 người bị thương nặng nghi do điện giật ở Bình Dương

Mưa to, gió lớn khiến cây to ngã đè lên đường dây điện 3 pha làm 3 người trong một gia đình ở Bến Cát - Bình Dương tử vong do bị điện giật, 1 người còn lại bị thương.

