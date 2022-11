Sự lựa chọn của People đã được công bố trong chương trình đêm khuya của Stephen Colbert và trên trang web của tạp chí. Chris Evans là người trong gần một thập kỷ vừa qua đã đóng vai Captain America trong các bộ phim siêu anh hùng ăn khách của Marvel. Anh đã giành chiến thắng từ một "thành viên Avenger" khác là Paul Rudd.



"Mẹ tôi sẽ rất vui," anh nói với tạp chí trong câu chuyện trang bìa. "Bà ấy tự hào về mọi thứ tôi làm nhưng đây là điều bà thực sự có thể khoe khoang", Chris Evans chia sẻ thêm. Ngoài ra, nam diễn viên cũng biết mình có khả năng bị bạn thân trêu chọc vì danh hiệu này.

Người đàn ông quyến rũ nhất thế giới năm 2022 là ai?

Mới đây, nam diễn viên Chris Evans đã được vinh danh là Người đàn ông quyến rũ nhất của tạp chí People. (Ảnh: People).

Một vài gương mặt cạnh tranh với Chris Evans trong năm nay có thể kể tới là những người từng đoạt giải Người đàn ông gợi cảm nhất trước đó như: Paul Rudd, Ryan Reynolds và Chris Hemsworth. Đặc biệt, Chris Hemsworth, người đóng vai Thor trong các bộ phim của Marvel, là Avenger đầu tiên giành được danh hiệu hàng năm của People.

Những người từng được vinh danh khác bao gồm: John Legend, Dwayne Johnson, Idris Elba, Adam Levine, Richard Gere, Channing Tatum và David Beckham.

Trong bài phỏng vấn, Chris Evans (41 tuổi) tâm sự, khi ở một trang trại ở Georgia, nơi nam diễn viên nói về việc anh đang tìm kiếm sự cân bằng tốt hơn giữa công việc và cuộc sống. "Khía cạnh thú vị nhất trong sự nghiệp của tôi lúc này là cảm thấy đủ an toàn để có thể thả lỏng chân ga", anh nói.

Vai diễn điện ảnh đầu tiên của Evans là trong The New Comers năm 2000 và anh đóng vai siêu anh hùng Johnny Storm trong hai bộ phim Fantastic Four ra mắt vào năm 2005 và 2007. Nam diễn viên đã trở nên nổi tiếng rộng rãi vào năm 2011 với sự ra mắt của Captain America: The First Avenger.

Kể từ đó, anh đã đóng vai siêu anh hùng này trong 10 bộ phim của Marvel, buông bỏ chiếc khiên của mình sau khi cứu vũ trụ trong Avengers: Endgame vào năm 2019.

Chris Evans rực sáng trong 10 năm trở lại đây với vai diễn Captain America. (Ảnh: People).

Chris Evans đã trở thành một ngôi sao có khả năng thu hút doanh thu phòng vé cao, anh lồng tiếng cho nhân vật Buzz Lightyear trong bộ phim Lightyear của Pixar và đóng vai một sát thủ tàn bạo trong The Grey Man của Netflix - cả hai đều được phát hành trong năm nay.

Nam diễn viên nói với People rằng, anh đang nghĩ về hôn nhân và một gia đình: "Đó hoàn toàn là điều tôi muốn".

Chris Evans tâm sự, anh không mong đợi sẽ nói nhiều về cuộc sống riêng tư của mình một cách công khai. "Một số thứ tôi muốn chỉ dành cho mình hoặc chỉ cho gia đình và bạn bè của tôi".

Khi Evans đánh giá phần tiếp theo của cuộc đời và sự nghiệp của mình, anh hoàn toàn mong đợi sự tôn vinh của People sẽ là một cột mốc quan trọng. Evans nói: "Đó là thứ mà khi tôi già đi và cơ bắt đầu nhão, tôi có thể nhìn lại và nói rằng: "Tôi may mắn được là nhân tố của bất kỳ cuộc tranh luận nào về mình".