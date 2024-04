TP.HCM: Điều tra vụ thiếu nữ 15 tuổi, người ngoại quốc tử vong nghi rơi lầu ở chung cư New City

Ngày 8/4, Công an thành phố Thủ Đức, TP.HCM đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ phát hiện thiếu nữ tử vong tại chung cư New City trên đường Mai Chí Thọ.



Thiếu nữ 15 tuổi, người Hàn Quốc nghi rơi lầu tại chung cư New City tử vong

Nạn nhân được xác định là cô gái khoảng 15 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc.

Một số nhân chứng cho biết, khoảng 7h30 cùng ngày, nhiều cư dân nghe tiếng động mạnh tại sảnh tòa nhà trong chung cư nên chạy đến kiểm tra.

Hiện trường vụ việc phát hiện thiếu nữ tử vong tại chung cư New City. Ảnh: A.X.

Tại đây, các cư dân cùng bảo vệ phát hiện thiếu nữ nằm bất động dưới đất, qua kiểm tra nạn nhân đã tử vong nên bảo vệ gọi điện báo công an.

Nhận tin báo, Công an thành phố Thủ Đức đã có mặt phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phong tỏa, trích xuất camera để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.