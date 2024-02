Người dân quay trở lại TP.HCM, sân bay Tân Sơn Nhất đón khách "khủng" ngày Mùng 5 Tết

Khách đông kỉ lục đổ về sân bay Tân Sơn Nhất

Ngày 14/2 (tức Mùng 5 Tết Giáp Thìn) là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Từ sáng sớm, nhiều người dân từ các địa phương phía Bắc và miền Trung đã tranh thủ quay trở lại TP.HCM để chuẩn bị cho ngày làm việc, học tập đầu năm mới. Theo đó, sân bay Tân Sơn Nhất đón lượng khách kỷ lục lên tới gần 150.000 người.



Đại diện Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết hôm nay dự kiến khai thác 934 chuyến bay. Trong đó, 467 chuyến bay đi (gồm 325 chuyến quốc nội, 142 chuyến quốc tế), 476 chuyến bay đến (gồm 327 chuyến quốc nội và 140 chuyến quốc tế).

Dự kiến, lượng khách trong hôm nay khoảng148.000 người. Trong đó, 58.901 khách đi (gồm 34.237 khách quốc nội, 24.664 khách quốc tế), 89.064 khách đến (gồm 66.093 khách quốc nội và 22.971 khách quốc tế).

Nhiều người dân từ các địa phương tranh thủ quay trở lại TP.HCM sau Tết. Ảnh: TIA

Lượng khách tập trung đông nhất tại nhà ga quốc nội vào các khung giờ từ 9 - 11 giờ (hơn 3.500 lượt khách/giờ) và từ 23 - 24 giờ (hơn 5.200 lượt khách/giờ).

Ghi nhận, từ sáng sớm, các chuyến bay đã liên tục hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất. Khu vực ga đến quộc nội đông nghẹt khách. Tại khu vực băng chuyền chờ lấy hành lý, hàng trăm hành khách đứng chờ. Ai nấy đều mong nhanh lấy hành lý, trở về nhà nghỉ ngơi sau chuyến bay.

Phía bên ngoài khu vực làn chờ xe cá nhân, xe buýt, taxi và xe công nghệ… đông đúc phương tiện cấp tập phục vụ hành khách. Lực lượng an ninh hàng không và Thanh tra Giao thông liên tục điều tiết để giữ trật tự.

Vừa lấy hành lý xong, chị Nguyễn Thị Thảo (quê Thanh Hoá) cho biết ngày mai (15/2) công ty chị bắt đầu làm việc, nên hôm nay chị phải quay trở lại TP.HCM.

"Lấy hành lý xong rồi tôi sẽ bắt taxi về nhà, tranh thủ dọn dẹp một tí và nghỉ ngơi để chuẩn bị cho ngày làm việc đầu năm. Vé máy bay sau Tết khá đắt đỏ nên tôi phải mua vé khứ hồi từ đầu tháng 9/2023, để chọn được thời gian bay phù hợp", chị Thảo cho hay.

Sân bay Tân Sơn Nhất đón lượng khách kỉ lục ngày Mùng 5 Tết. Ảnh: TIA

Trước đó, để ứng phó cao điểm Tết, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã yêu cầu các đơn vị hoạt động trên địa bàn xây dựng phương án khai thác nội bộ, bảo đảm phối hợp kịp thời trong khai thác.

Cụ thể, đơn vị phục vụ mặt đất được yêu cầu triển khai rà soát, có kế hoạch bổ sung nguồn nhân lực tăng cường cho hoạt động cao điểm cuối năm. Tổ chức kiểm tra, hoàn tất bảo trì, sửa chữa phương tiện, trang thiết bị, bảo đảm an toàn khi phục vụ khai thác cao điểm.

Các đơn vị hải quan, công an cửa khẩu hỗ trợ trong công tác điều hành, bố trí lực lượng, mở tất cả các quầy khi lượng hành khách tăng cao, giải tỏa kịp thời tình trạng ùn ứ, nâng cao chất lượng phục vụ.

Đồn Công an Tân Sơn Nhất tiếp tục hỗ trợ cảng trong công tác tăng cường duy trì trật tự, an ninh an toàn giao thông tại khu vực cửa ngõ cảng hàng không. Cảng vụ Hàng không miền Nam triển khai kiểm tra bảo đảm công tác an toàn tĩnh không, hỗ trợ tuyên truyền về việc cấm sử dụng đèn chiếu, tia lazer… trong khu vực lân cận cảng.