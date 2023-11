Người dân tấp nập săn “Quà Sale Siêu Hạng” tại Vincom Black Friday 2023

Ngay từ 10h00 sáng ngày 24/11, hàng nghìn người dân đã "đua" nhau tới các TTTM Vincom để mua sắm, vui chơi giải trí trong ngày đầu tiên của lễ hội mua sắm lớn nhất năm - Black Friday khi hệ thống này tung ra hàng loạt ưu đãi khủng chưa từng có cùng siêu quà tặng e-voucher với tổng giá trị lên tới 24 tỷ đồng.



Ưu đãi từ “Bão sale” Vincom Black Friday năm nay lên tới 70% từ hơn 2.500 gian hàng, thu hút hàng ngàn khách hàng tới xếp hàng mua sắm ngay từ sáng sớm.

Các gian hàng nườm nượp người đến mua sắm ở tất cả các thời điểm trong ngày

Năm nay, các thương hiệu thời trang quốc tế đồng loạt tung ra mức giảm sâu chưa từng có, nổi bật với ưu đãi khủng lên tới 40% duy nhất ngày 24/11 của ZARA, hay MUJI "chơi lớn" giảm nửa giá áp dụng cho hơn 200 sản phẩm từ ngày 17-26/11, H&M ưu đãi lên tới 60% và giảm thêm 15% cho hội viên thân thiết, Adidas "xả sale" giảm giá đậm lên tới 70%…

Nghe tin ZARA giảm sâu lên tới 40%, các tín đồ mua sắm đã đứng xếp hàng ngay từ khi trung tâm thương mại chưa mở cửa.

Các thương hiệu phụ kiện cao cấp như Charles & Keith, Pedro, LYN, Aldo,... cũng đồng loạt tung chiêu "chiều lòng" các nàng với ưu đãi lớn giảm giá tới 50%+++ khiến gian hàng đông đúc không lúc nào ngớt khách.

Charles & Keith đón hàng nghìn lượt khách mua sắm mỗi ngày.

LYN sale khủng 50% khiến các chị em "đứng ngồi không yên" xếp hàng từ sáng sớm.

Với mỗi hóa đơn mua sắm trên 1 triệu, các tín đồ thời trang cũng có cơ hội "săn hàng" giá tốt với e-voucher độc quyền lên tới 500.000 đồng đến từ loạt thương hiệu thời trang đình đám như: Elise, Ivy Moda, Pantio, Aristino, Pierre Cardin, Valentino Creations, HLA, ...

Đông đảo các bạn trẻ ghé tới Vincom để không bỏ lỡ chương trình sale khủng của các thương hiệu thời trang streetwear, đồ thể thao cá tính.

Khách mua sắm chen chân trong ngày đầu của Black Friday khi Calvin Klein giảm giá kịch sàn.

Không kém cạnh, các thương hiệu mỹ phẩm cũng "hết mình" tham gia cuộc đua săn "Quà sale siêu hạng" với ưu đãi khủng cùng các bộ quà tặng giá trị. The Face Shop giảm tới 70% cùng các siêu deal dưỡng da không thể bỏ lỡ: Make up đồng giá chỉ từ 91.000 đồng, chăm sóc tóc mua 11 tặng 24, giảm thêm 11% cho nhiều sản phẩm dưỡng da cao cấp,… Trong khi đo, The Body Shop và Beauty Box tung ưu đãi lên tới 50% cùng combo quà tặng hấp dẫn.

Không chỉ là "thiên đường" shopping của các tín đồ thời trang, Vincom Black Friday còn được xem là ngày hội mua sắm dành cho các gia đình. Giữ vững vị trí dẫn đầu là "điểm đến của mọi nhà" mỗi dịp trang hoàng nhà cửa cuối năm, Lock&Lock "chơi lớn" khi tung ra loạt chương trình ưu đãi: "Mua nhiều giảm nhiều", mua 2 tặng 1, giảm giá lên tới 70% một số sản phẩm bán chạy nhất. Samsonite cũng mang tới cho các tín đồ mê dịch chuyển ưu đãi khủng lên tới 50% toàn bộ phẩm, đặc biệt dành tặng deal độc quyền cho các khách mua sắm tại Vincom với Vali Kiza (Kamiliant by American Tourister) đồng giá 03 kích cỡ chỉ 788.000 đồng.

Lock&Lock luôn là điểm đến không thể bỏ lỡ của các gia đình mỗi dịp Black Friday.

Nhằm nâng tầm trải nghiệm săn sale cho các khách hàng trong ngày hội mua sắm lớn nhất năm, Vincom còn dành tặng các "chiến binh" săn sale cơ hội "càng mua càng hời" với giá trị quà tặng lên tới 10.000.000 đồng tại sự kiện "Giờ vàng quà sốc" được tổ chức trên toàn hệ thống 83 trung tâm thương mại. Các khách hàng mua sắm sở hữu hóa đơn dài nhất với giá trị từ 5.000.000 đồng trở lên sẽ nhận ngay quà tặng tiền mặt 10.000.000 đồng tại các Vincom Mega Mall và Vincom Center, và 5.000.000 đồng khi mua sắm tại hệ thống Vincom Plaza.

Khách hàng may mắn sở hữu hóa đơn mua sắm dài nhất trong ngày 24/11 tại Vincom Mega Mall Smart City nhận ngay quà tặng 10.000.000 đồng tiền mặt.

Không khí mua sắm, giải trí tại Vincom càng thêm tưng bừng với đêm nhạc "Black Friday – Quà Sale Siêu Hạng" diễn ra tại Vinhomes Smart City tối ngày 24/11. Sự kiện chính thức khởi động mùa mua sắm lớn nhất năm cùng với sự xuất hiện bùng nổ của nam ca sĩ Trúc Nhân – chủ nhân loạt bản hit đình đám và nữ ca sĩ trẻ Mỹ Anh. Cũng trong đêm diễn ra sự kiện, nhiều khách hàng đã may mắn trở thành chủ nhân của những món "Quà Sale Siêu Hạng" độc quyền tại Vincom với tổng giá trị quà tặng lên tới 50.000.000 đồng.

Đêm nhạc "Black Friday – Quà Sale Siêu Hạng" dành tặng các khách mua sắm nhiều bất ngờ cùng những quà tặng độc quyền chỉ có tại Vincom.

Trước đó từ ngày 18/11, Vincom Mega Mall Ocean Park đã khởi động mùa lễ hội cuối năm thông qua chuỗi sự kiện hàng tuần "Thứ 5 Ăn Chơi – Thứ 7 Trẩy Hội" với ưu đãi giảm 20% đến từ loạt thương hiệu ẩm thực đình đám như Haidilao, KingBBQ, Thai Express,…vào mỗi thứ 5 hàng tuần cùng các hoạt động hấp dẫn như diễu hành cùng ông già Noel hay đêm nhạc chủ đề Giáng sinh vào mỗi tối thứ 7.



Ngày hội Vincom Black Friday 2023 diễn ra từ 24 – 26/11 mang đến hàng ngàn ưu đãi khổng lồ, góp phần nâng tầm trải nghiệm mua sắm cho các khách hàng tại hệ thống TTTM hàng đầu Việt Nam. Với sức nóng từ Black Friday cùng chuỗi hoạt động – sự kiện độc đáo đón Giáng sinh, Vincom tiếp tục là điểm đến số 1 cho các gia đình và nhóm bạn trẻ tận hưởng mùa lễ hội sôi động bất tận, ghi dấu khoảnh khắc cuối năm sum vầy trọn vẹn bên cạnh người thân yêu.