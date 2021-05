Người dân vùng đỉnh lũ Quảng Bình năm 2020: ‘Chúng tôi không cần tiền cứu trợ của Hoài Linh nữa’

Người dân vùng tâm lũ 2020 nói gì?

Liên quan tới câu chuyện nghệ sĩ Hoài Linh "ngâm" 14,67 tỉ đồng từ thiện tiếp nhận được của rất nhiều người ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung trong trận lũ lịch sử vào cuối năm 2020, PV Báo điện tử Dân Việt đã gặp, lắng nghe những chia sẻ, nhắn nhủ của người dân vùng tâm lũ năm 2020 tới nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh.

Nghệ sĩ Hoài Linh gửi clip cho báo chí nói về lý do chậm trao khoản từ thiện hơn 14 tỉ đồng.

và clip người dân vùng tâm lũ Quảng Bình năm 2020 nhắn nhủ nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh.

Tại xã miền núi Trường Xuân (huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) nơi được cho là có trong kế hoạch trao một phần quà của nghệ sĩ Hoài Linh, bà Phạm Thị Lợi (60 tuổi, ở thôn Quyết Thắng, xã Trường Xuân, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) nói với PV Dân Việt: "Đợt lũ tháng 10/2020 quá lớn, ngoài sức tưởng tượng của người dân chúng tôi. Nhà tôi ngập gần 3 mét nước. Thời điểm đó, các anh cũng đã chứng kiến, địa phương cũng như người dân rất thiếu thốn. Vì nước cuốn hết nên rất cần những thứ dù là nhỏ nhất. Tất cả với chúng tôi thời điểm ấy đều cực kỳ quý giá, từ những vật dụng thiết yếu cho tới lương thực, thực phẩm, quần áo, thuốc men. Rất may, có nhiều mạnh thường quân xông vào lũ dữ cứu trợ cho chúng tôi.



Trận lũ lịch sử tháng 10/2020 khiến nhiều nơi tại huyện Quảng Ninh (tỉnh Quảng Bình) ngập tới 3m.

Những ngày qua, qua mạng internet, tôi có nghe được câu chuyện nghệ sĩ Hoài Linh nói do nhiều lý do, cộng thêm tình hình dịch bệnh Covid-19 nên chậm trao quà của những người dân gửi qua tài khoản nghệ sĩ Hoài Linh tới cho chúng tôi. Nói thật "một miếng khi đói bằng một gói khi no", trong và sau lũ dữ chúng tôi đã thiếu thốn rất nhiều. Nhưng sau khi lũ đi qua, chúng tôi cũng tự mình đứng dậy, không hề trông chờ ỷ lại.

Giờ có thể nói, sau 7 tháng, chúng tôi cũng đã ổn định lại cuộc sống không túng thiếu thật nhiều như khi lũ tới, lũ rút. Giờ, dịch bệnh Covid-19 phức tạp, cả nước đang rất vất vả, chúng tôi cũng không cần khoản quà của nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh nữa. Số tiền đó sẽ có ý nghĩa hơn cho người dân vùng dịch, lực lượng chống dịch lúc này. Nghệ sĩ Hoài Linh nên chuyển sớm số tiền đó cho bà con vùng dịch thì tốt hơn".

Đỉnh lũ lịch sử những ngày tháng 10/2020, người dân Lệ Thủy vượt đồi cát ăn cơm trắng nhận từ các mạnh thường quân. Ảnh: Trần Anh.

Còn ông Trần Công Huyên - Trưởng thôn Rào Đá, xã Trường Xuân (huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình), nói: "Đợt lũ tháng 10/2020, toàn thôn tôi ngập hết, có những chỗ ngập lút ngọn tre. Thời điểm đó, người dân rất thiếu thốn. Trên mạng xã hội, tôi thấy có một số nghệ sĩ tên tuổi, có ảnh hưởng đứng ra kêu gọi và công bố số tiền lớn. Nói gì thì nói, chúng tôi nghe tin cũng thấy ấm áp, hạnh phúc vì mình được quan tâm từ chính quyền cho tới người dân khắp cả nước hướng về, đùm bọc, yêu thương. Đó mới là điều quan trọng nhất với người dân chúng tôi. Lũ rút, chúng tôi cũng sản xuất trở lại và ổn định dần. Giờ, tôi nghĩ danh hài Hoài Linh nên dành số tiền từ thiện đó cho bà con vùng dịch cần hơn chúng tôi và làm sao cố gắng trao sớm".



Địa phương gợi ý nghệ sĩ Hoài Linh chuyển số tiền đó sớm cho vùng dịch

Trả lời Báo điện tử Dân Việt, ông Phạm Văn Quang - Chủ tịch UBND xã Trường Xuân cho biết: "Cuối tháng 4/2021, xã nhận được văn bản về kế hoạch trao quà từ thiện của nghệ sĩ Hoài Linh, phía nghệ sĩ Hoài Linh dự tính trao cho xã 700 suất quà (mỗi suất dự kiến trị giá 1.000.000 đồng). Ngay sau đó, tôi giao cho Ban cứu trợ của xã lên danh sách hộ dân nhận nhưng họ hoãn nên tôi chúng tôi lại thông báo cho các thôn về việc hoãn trao quà từ thiện".

"Có thể nói, trận lũ lịch sử năm ngoái (2020), xã Trường Xuân thiệt hại quá nặng. Lũ rút, người dân lại kiên cường bám trụ sản xuất. Năm nay nông dân Trường Xuân hứa hẹn được vụ mùa lúa. Nhiều bà con cũng không nghĩ gì tới những suất quà của nghệ sĩ Hoài Linh nữa đâu. Nghệ sĩ Hoài Linh nên dành trao cho bà con vùng dịch thì hay hơn. Chúng tôi xoay sở được" - ông Phạm Văn Quang.



Thời điểm đó, người dân vùng tâm lũ thiệt hại rất nặng nề.

Được biết, ngoài xã Trường Xuân (huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình), còn có xã Kim Thủy (huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) cũng nằm trong kế hoạch dự kiến trao quà từ thiện của đoàn nghệ sĩ Hoài Linh.

Trả lời Dân Việt, ông Hồ Văn Tuyên - Chủ tịch UBND xã Kim Thủy (huyện Lệ Thủy) nói: "Xã có nhận được công văn thông báo rà soát đối tượng để nhận quà từ thiện từ đoàn của nghệ sĩ Hoài Linh. Cụ thể, họ sẽ trao cho các hộ dân 800 suất quà (mỗi suất dự kiến 1.000.000 đồng) nhưng giờ đã hoãn. Thời gian cũng qua lâu rồi, nghệ sĩ Hoài Linh có thể dành số tiền đó cho các địa phương, y bác sĩ đang chống dịch Covid-19. Chúng tôi nhất trí thôi, không nghĩ, không giận gì cả".

Còn ông Phạm Mậu Tài - Giám đốc Quỹ Phát triển Nông thôn và Giảm nghèo huyện Quảng Ninh (tỉnh Quảng Bình) nói: "Đầu tháng 4/2021, phía nghệ sĩ Hoài Linh có liên hệ bàn về kế hoạch từ thiện. Hai bên thống nhất trao 1.500 suất quà (mỗi suất trị giá 1.000.000 đồng) cho 2 xã miền núi là Trường Xuân (huyện Quảng Ninh, dự kiến 700 suất) và Kim Thuỷ (huyện Lệ Thuỷ, dự kiến 800 suất). Theo kế hoạch sẽ trao quà vào ngày 11/5/2021, nhưng do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, việc trao quà bị hoãn lại. Tôi đã có công văn gửi hai xã nói về việc hoãn này".