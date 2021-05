Hoài Linh không tham tiền, anh chỉ vô cảm, cẩu thả, kiêu ngạo và háo danh thôi!

Nhưng nên phân biệt hai trường hợp: Các nhóm thiện nguyện và một số tổ chức minh bạch như báo chí mang tiền, hàng của những người hảo tâm đến phân phối cho người hoạn nạn, trường hơp này không có vấn đề gì cả. Các cá nhân nổi tiếng như nghệ sĩ trực tiếp huy động tiền của các fan hâm mộ họ, tức là dùng tiền của người khác nhân danh cá nhân mình đi làm từ thiện mới có thể phát sinh vấn đề. Nhưng không phải ai cũng phát sinh vấn đề. Ở đây chỉ nói trường hợp phát sinh vấn đề, anh Hoài Linh nằm trong trường hợp này.

Năm ngoái, Hoài Linh kêu gọi người hâm mộ góp tiền cho anh đi cứu trợ đồng bào bị nạn do bão lụt ở miền Trung, người ta đã góp vào tài khoản anh gần 14 tỷ. Cứu trợ đồng bào bị nạn do thiên tai là cứu trợ khẩn cấp cho những người đang bị đói, bị mất nhà cửa, bị mất sinh kế do lao động chính chết, bị bệnh tật do thiên tai. Cứu trợ khẩn cấp, nhưng Hoài Linh nhận tiền nửa năm mà không mang đi phân phối. Anh không hề nghĩ người đói có chờ đến nửa năm mới được ăn không? Người màn trời chiếu đất có chờ được đến nửa năm mới có chỗ ở không? Người không có sinh kế có chờ đến nửa năm mới đươc sinh sống không? Người bệnh tật có chờ đến nửa năm mới được chữa bệnh không? Cho đến khi dư luận thắc mắc, anh mới lên tiếng xin lỗi.

Hoài Linh nói, sở dĩ anh vẫn giữ tiền trong tài khoản chưa đi phân phối được vì dịch bệnh hoành hành không đến được chỗ đông người. Ô hay, khi anh kêu gọi góp tiền cho anh đi cứu trợ thì dịch bệnh đã diễn ra từ lâu rồi mà, và trong thời gian đó vẫn có nhiều người mang tiền đi cứu trợ. Nếu anh sợ dịch bệnh thì anh để cho những người hảo tâm tìm đường khác để giúp người hoạn nạn, chứ sao lại đưa tiền vào "ngâm tôm" trong tài khoản của anh?

Danh hài còn mong cho dịch bệnh sớm qua đi để anh mang tiền đi trực tiếp cứu trợ và lấy xác nhận của địa phương. Hay nhỉ, chưa ai có thể nói được đến bao giờ sẽ hết dịch, hồi anh kêu gọi nộp tiền vào tài khoản mình, anh cũng đâu có biết đến bao giờ thì hết dịch, sao lại giam tiền cứu giúp người hoạn nạn lại mà không để cho nó một con đường đến với những người cần nó? Một năm, hai năm hay lâu hơn mà chưa hết dịch thì anh vẫn tiếp tục giam tiền của người ta lại đó hay sao? Anh nghĩ trên cõi đời này chỉ có mỗi một Hoài Linh là đáng tin để giữ tiền của người khác hay sao?

Hoài Linh "trần tình" với khám giả: Tôi không đổi 30 năm sự nghiệp lấy 13 tỷ. Ảnh cắt từ clip.

Trong đoạn clip gửi báo chí, Hoài Linh còn cười cười làm dáng, nói anh có 30 năm sự nghiệp. Anh hỏi, theo quý vị là anh có nên đánh đổi sự nghiệp 30 năm của anh để lấy mười mấy tỷ đồng đó hay không. Ý của anh là anh không hề có ý định chiếm lấy số tiền đó, đừng có vu oan cho anh. Ô hay, dù dư luận có chỉ trích anh chậm trễ chuyển tiền cứu trợ đến các nạn nhân, nhưng chẳng có ai vu cho anh chiếm giữ số tiền đó cả. Người ta chỉ đặt những câu hỏi như tôi nói ở trên, sao lại lu loa lên như mình thành một nạn nhân bị vu khống vậy? Xin nói ngắn gọn: Tôi tuyệt đối không tin Hoài Linh có ý định chiếm giữ hay lạm dụng số tiền đó, anh chỉ vô cảm, cẩu thả, kiêu ngạo và háo danh thôi.

Vô cảm, là kêu gọi góp tiền để đi cứu trợ mà không hề nghĩ đến số phận của những người cần cứu giúp. Những người đó sở dĩ không đói, vẫn có chỗ ở sau khi mất nhà cửa, vẫn tạm có được sinh kế, vẫn được chữa bệnh kịp thời là do những đồng bào thiện tâm khác kịp thời đến giúp. Còn tiền của những người muốn cứu giúp mà gửi đến Hoài Linh thì bị anh giam giữ vô thời hạn rồi.

Cẩu thả, là sợ dịch bệnh nhưng lại kêu gọi bừa. Khi dư luận có ý kiến thì biện bạch vòng vo, cuối cùng cũng không hề cho biết số tiền đó đến khi nào thì mang đi phân phối.

Kiêu ngạo, là tự cho rằng chỉ có mình mới đủ tư cách quản lý số tiền đó chứ nhất định không đưa nó vào một kênh khác để phân phối. Chỉ Hoài Linh mới có đủ tư cách giữ tiền, ngoài anh ra không ai trên trái đất này có tư cách đó.

Háo danh, là không phải xuất phát từ lòng trắc ẩn có thật (nếu có thật thì đã không có sự vô cảm nói trên) mà chỉ vì danh tiếng của mình khi kêu gọi góp tiền. Những nghệ sĩ kiểu này chưa thoả mãn với danh tiếng của họ trên sân khấu, họ còn muốn danh tiếng ngoài sân khấu nữa kia, họ muốn trở thành ông kèo bà cột tiền hô hậu ủng trong xã hội. Trong khi đám đông fan của họ khi đã mê Idol của mình trên sân khấu rồi thì nghĩ rằng Idol của mình đủ tin cậy để có thể làm mọi thứ trên cõi đời. Tâm lý đó không có gì khó hiểu và một số nghệ sĩ đã triệt để lợi dụng.

Tôi không có thói quen chỉ trích những người không có quyền thế (quyền thế ở đây bao gồm quyền thế của nhà nước và lũng đoạn cơ quan nhà nước để tạo quyền thế), nhưng trường hợp này tuy không có quyền thế nhưng lại được truyền thông o bế. Nếu như một công chức nhà nước mà vô cảm, cẩu thả, kiêu ngạo và háo danh như nhân vật này thì đã bị truyền thông đánh cho sấp mặt từ lâu rồi. Bởi vậy nên tôi bất đắc dĩ mới phải viết những dòng ở trên.