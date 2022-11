Người đẹp "soi" Hyundai Santa Fe 2023, nội thất có nhiều thay đổi, yên ngựa không còn

Hyundai Santa Fe liên tục nhận được sự cải tiến mạnh mẽ trong thời gian đây để trở thành mẫu SUV cỡ trung bán chạy nhất trên thị trường hiện nay. Mặc dù mới trình làng thế hệ mới cách đây 3 năm, nhưng Hyundai Santa Fe tiếp tục sắp có một thế hệ hoàn toàn khác biệt.

Hyundai Santa Fe 2023 đang trong quá trình chạy thử và đã liên tục bị bắt gặp tại Hàn Quốc khiến người dùng tò mò.

Người đẹp "tóm gọn" Hyundai Santa Fe 2023 với nội thất mới

Trải nghiệm Hyundai Santa Fe 2023. Ảnh BPD.

Mới đây, một kênh Youtube chuyên về xe ở Hàn Quốc đã bắt gặp Hyundai Santa Fe 2023 thế hệ mới khi đang ở bãi đỗ xe. Theo đó, chiếc SUV này đang trong quá trình chạy thử nghiệm nên được ngụy trang kín mít, tuy nhiên không khó để nhận ra những thay đổi của Hyundai Santa Fe.

Ở thế hệ mới, All New Hyundai Santa Fe đã thay đổi hoàn toàn về dáng vóc với thiết kế vuông vức. Theo nữ Reviewer người Hàn, ngay khi tiếp cận lần đầu, Hyundai Santa Fe 2023 khiến cô liên tưởng đến SUV hạng sang Range Rover. Đầu xe có lưới tản nhiệt mở rộng thành 2 tầng khá rõ rệt và phần radar vẫn xuất hiện trong gói an toàn cao cấp. Trên nắp ca-pô của xe là những đường gân nổi cỡ lớn tạo nên vẻ cơ bắp cho xe.

Hyundai Santa Fe 2023 có ngoại hình vuông vức. Ảnh BPD.

Trong khi đó, cụm đèn pha của xe vẫn có thiết kế tách biệt, hạ thấp như đời cũ. Mặc dù vậy, đèn pha của xe đã được tạo hình mới mẻ với 4 Projector vuông vức chia đôi đầy ấn tượng.



Khu vực thân xe, dáng vẻ vuông vức cũng được thể hiện rõ ở phần trụ D của xe. "Dàn chân" của Hyundai Santa Fe 2023 là bộ mâm kiểu mới. Nhìn chung, ngoại thất của Hyundai Santa Fe 2023 đã thay đổi hoàn toàn không có bất cứ vương vấn nào từ đời cũ.

Hyundai Santa Fe 2023 với nội thất mới. Ảnh BPD.

Nội thất của Hyundai Santa Fe 2023 hiện vẫn che đậy khá kín, nhưng có thể thấy màn hình của xe đã nằm bên dưới chứ không nổi trên táp-lô như đời cũ. Đặc biệt, khu vực bệ điều khiển trung tâm hay còn gọi là yên ngựa đã được hạ thấp chứ không còn cao như bản hiện hành.

Hệ thống ghế ngồi của Hyundai Santa Fe 2023 chưa bản 6 chỗ ngồi như "người anh em" Sorento.

Theo nhiều nguồn tin, Hyundai Santa Fe 2023 sẽ ra mắt ngay cuối năm nay và thời gian về Việt Nam vẫn còn bỏ ngỏ.