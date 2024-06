Xuyên Việt cùng VinFast VF7, người dùng ngỡ ngàng vì quãng đường đi thực tế, nhiệt độ pin

VinFast VF7 là sản phẩm mới nhất được bàn giao đến tay khách hàng Việt Nam cách đây không lâu. Chiếc xe này được khách hàng trong nước "săn đón" bởi thiết kế trẻ trung đầy ấn tượng và gia nhập phân khúc C-SUV vô cùng cạnh tranh tại nước ta.

Người dùng chia sẻ sau khi xuyên Việt cùng VinFast VF7

Sau một thời gian lăn bánh, những chủ xe đầu tiên đã thực hiện hành trình xuyên Việt cùng VinFast VF7 để kiểm chứng mức tiêu hao nhiên liệu, khả năng vận hành thực tế của chiếc xe này.

Người dùng chia sẻ sau khi xuyên Việt cùng VinFast VF7. Ảnh M.Đ.

Theo chủ xe M.Đ chia sẻ, VinFast VF7 là chiếc xe gây ấn tượng mạnh với anh khi có khả năng tăng tốc nhanh trong vòng khoảng hơn 5 giây. Để làm được điều đó, VF7 có động cơ điện mạnh đến 349 mã lực cùng mô-men xoắn đến 500Nm.

Trong phân khúc C-SUV tại Việt Nam, VinFast VF7 là chiếc xe có mức công suất mạnh nhất khi đặt cạnh các đối thủ chạy xăng như Mazda CX-5, Hyundai Tucson hay Honda CR-V đều có mức công suất khoảng 200 mã lực tuỳ xe.

Về mức tiêu hao nhiên liệu, VinFast VF7 cũng cho thấy khả năng tiết kiệm đến ngay cả chủ xe cũng phải bất ngờ.

Khi trải nghiệm cung đường quốc lộ với vận tốc dao động khoảng 50-90km/h, VinFast VF7 có mức tiêu hao nhiên liệu 18 kW/100km, tương đương mỗi 1% sẽ chạy được 4km. Trong khi đó, chạy cao tốc với vận tốc khoảng 120km/h trung bình, chiếc SUV của VinFast tiêu hao 25,6 kW/h, tương đưỡng 1% pin có thể di chuyển 3km.

Đặc biệt, khi chạy đường cao tốc, VinFast VF7 có mức tiêu hao nhiên liệu ấn tượng khi chạy 241km chỉ tốn 52% pin. Theo tính toán, xe có thể chạy khoảng 450-470km khi sạc đầy 100%. Trong khi đó, mức công bố của nhà sản xuất chỉ là 431km sau mỗi lần sạc đầy. Đây là điều khiến người dùng bất ngờ và yên tâm hơn khi chạy đường dài.

VinFast VF7 khi chạy cao tốc. Ảnh M.Đ.

Khi di chuyển đường dài, người dùng chia sẻ khả năng sạc siêu nhanh trên 90kW nên thời gian chờ sẽ được rút ngắn. Đặc biệt, kinh nghiệm của những chủ xe đi trước cho biết, khi chạy đường dài chỉ cần sạc lên đến 80% là có thể di chuyển 200-300km nên không cần phải sạc 100% pin.

Chia sẻ về nhiệt độ pin, người dùng cho biết xe VinFast VF7 khi đi dưới thời tiết ngoài trời hơn 40 độ C, nhưng vẫn rất ổn định. Thời điểm pin có nhiệt độ cao nhất là 37 độ C, còn trung bình có nhiệt độ pin ở mức 35 độ C. Do đó, pin xe luôn ở trạng thái ổn và không ảnh hưởng đến quá trình làm mát của điều hoà.

Mức tiêo hao của VinFast VF7 và nhiệt độ pin. Ảnh M.Đ.

Theo tìm hiểu, VinFast VF7 được trang bị hệ thống làm mát tiên tiến hơn, cục nóng điều hoà của xe cũng được phủ 3 lớp mang đến hiệu suất tốt hơn trước. Do đó, chiếc xe này hoàn toàn không bị hiện tượng nóng pin, mất nhiệt, mất mát điều hoà như một số người lo lắng. Rõ ràng, đây là điểm cải tiến vượt trội của thương hiệu ô tô Việt với những sản phẩm mới ra mắt thị trường gần đây.

Ở chiều ngược lại, người dùng cũng cho biết, VinFast VF7 có hệ thống treo tương đối cứng nên nhiều khi đi qua đường xấu chưa dập tắt dao động như kỳ vọng. Chiếc xe này thiết kế vận hành theo xu hướng xe thể thao nên việc hệ thống treo cứng vững cũng là điều dễ hiểu.

Ngoài ra, một số tính năng an toàn thông minh còn chưa kích hoạt, người dùnng cho biết khi xe chạy được một thời gian sẽ thu thập đủ dữ liệu khi đó mới mở gói hỗ trợ lái ADAS. Khi đó, xe VinFast VF7 sẽ trở nên toàn diện hơn và mang đến sự tiện lợi cho người dùng khi di chuyển các cung đường từ nội đô đến cao tốc.

Nhìn chung, VinFast VF7 được người dùng đánh giá cao khi đã trải nghiệm nhiều dòng xe điện khác. Ấn tượng từ thiết kế, khả năng vận hành và công nghệ mới xuất hiện trên xe.